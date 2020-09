-¿Cuál fue tu anterior ocupación y cómo llegaste a liderar la operación de la empresa en Mendoza?

Fui Director de Planificación Estratégica y luego Jefe de Gabinete del Municipio de Las Heras hasta que entré a Cabify en 2019. Postulé por LinkedIn para la vacante y luego de un par de entrevistas, realicé un caso de negocios y fue después de eso que me sumé al equipo. Actualmente, soy el City Manager de Cabify en Mendoza, y me encargo de planificar y ejecutar la estrategia de crecimiento en la plaza y la relación con organismos públicos regulatorios.

-¿Cómo funciona la oficina de Cabify en Mendoza?

Contamos con más de trescientos cincuenta conductores en Mendoza. En la oficina somos dos personas. Carla Ruiz que es nuestra especialista en onboarding y atención a conductores y yo. Trabajamos en el Campus Olegario, aunque ahora por la coyuntura alternamos con teletrabajo.

Tenemos un equipo de grandes profesionales en Buenos Aires que da soporte a toda la operación de Argentina y Uruguay, que sin ellos no sería posible. Entre ambos países somos poco más de 60 personas.

-¿Cómo ha sido la evolución de la empresa desde su llegada a Mendoza, a fines del 2018?

De un año y medio hacia esta parte hemos casi triplicado la cantidad de conductores y generado un nivel de servicio que prácticamente en cualquier lugar y horario que uno solicite un Cabify, lo consigue.

Hemos generado una relación de confianza mutua con los usuarios conductores basada en una fluida comunicación auténtica. Entendemos que nuestra propuesta de valor de cara a los usuarios conductores es la mejor de la plaza, ya que contempla:

1. Las mejores tarifas de plataformas electrónicas y las cuentas claras

2. Seguridad y calidad de trayectos

3. Alianzas estratégicas para que el conductor rentabilice su trabajo

4. Atención y seguimiento continuo

-¿Cómo es la competencia con otras plataformas en Mendoza?

La competencia es muy agresiva. Cabify es una empresa de movilidad neutra en carbono, nuestra competencia es una empresa de tecnología. Sin embargo, en sí la competencia es algo muy bueno. Nos ayuda a mejorar a nosotros y a esforzarnos por crear una propuesta de valor inigualable para nuestros conductores, generando un trabajo autónomo de calidad en estos tiempos en que tanto se necesita en Mendoza.

-¿Cómo se ha adaptado la empresa a la pandemia en Mendoza?

A partir de la pandemia hemos realizado lanzamientos y cambios siempre en post de ofrecer viajes seguros tanto para pasajeros y usuarios conductores. Lanzamos un nuevo producto: envíos esta nueva funcionalidad permite a los usuarios enviar o recibir artículos y productos con precios muy convenientes. Se entregaron a los usuarios conductores kit de protección con tapabocas, sanitizantes y guantes. Disponibilizamos bonos para que se colocaran mamparas en los autos y así cumplir con la reglamentación vigente de separar el espacio del conductor y el pasajero para minimizar los riesgos de contagio.

Además nuestra forma de trabajar en equipo, y sobre todo la manera de atender y habilitar conductores que hasta Marzo era presencial y hoy es 100% remoto. Contamos con el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Transporte que han digitalizado estos trámites y los realizamos de manera fluida en estas reparticiones, minimizando los tiempos en que una persona que necesita trabajar espere por su habilitación.

-¿Qué servicios presta hoy Cabify en Mendoza?

Hoy en Mendoza tenemos los siguientes productos:

. Lite: servicio de transporte de pasajeros privados en autos particulares.

. Envíos: servicio de paquetería en autos particulares.

. Corporativo: servicio de transporte para empresas en autos particulares.

Y en los próximos días lanzaremos la posibilidad de pedir un Taxi desde nuestra aplicación. Funcionará como el servicio de autos particulares ya que se abonará lo que dice la aplicación dando más seguridad, tranquilidad y transparencia al pasajero y del lado del conductor, además de la mayor seguridad, le ofreceremos la posibilidad de aumentar su tiempo con pasajeros y así rentabilizar su trabajo.

-Y la demanda de pasajeros, ¿cómo está evolucionando en la ‘desescalada’?

En las primeras semanas de cuarentena, debido al ASPO, nuestra operación se vio afectada casi en su totalidad. Luego progresivamente hasta julio la desescalada fue constante y a buen ritmo, pero en ese momento con nuevas restricciones y aumento de ocupación de camas de terapia intensiva hemos visto un estancamiento de la recuperación. Entiendo que probablemente haya hábitos que subsistan en el tiempo, sobre todo relacionados al teletrabajo, de forma que las aglomeraciones por movilidad dadas en las horas pico bajen. Esto hace repensar los desplazamientos realizados vía auto particular y aplicaciones, pero también el transporte público y otras alternativas de movilidad sostenible. Esto último está íntimamente ligado al diseño urbano, si está realizado de manera compacta y a escala humana permite que, como por ejemplo en Barcelona, el 50% de los trayectos sea de menos de 1 km y se realicen a pie. Lamentablemente eso no sucede aquí.

-¿Cuál es la estrategia de Cabify de cara al futuro en la región?

Nuestra estrategia siempre tiene dos aristas indisociables. Por un lado, de cara a nuestros pasajeros, buscamos brindar una alternativa de movilidad segura y confiable, de altísima disponibilidad, tanto para pasajeros privados como para empresas en el transporte de personas o paquetería. Para con los usuarios conductores es cada día profundizar la mejora de nuestra propuesta de valor identificada en los cuatro puntos que comenté antes.

-¿Las dificultades del transporte público son una oportunidad?

Creo que el Mendotran impulsado por Natalio Mema ha sido una solución histórica, que ha permitido pasar de un sistema de transporte radial que convergía desde cualquier punto del Área Metropolitana hasta Plaza Independencia, tornándose demasiado oneroso e imposible de escalar. Esto evolucionó en un sistema de nodos y troncales mucho más eficiente. Creo que deben aumentar los carriles exclusivos de transporte público, las ciclovías y aumentar los estacionamientos medidos y las restricciones de ingreso de vehículos particulares al centro de la Ciudad. Considero que la movilidad multimodal es la mejor para las personas que viven en las ciudades, adaptando el medio a la ocasión de uso.

– ¿Cree que a Mendoza le está costando adaptarse a este tipo de servicios de movilidad?

En lo personal considero que la adaptación está siendo muy buena. Hay algunas cuestiones culturales relacionados a moverse en transporte público que llevará cierto tiempo en desvanecerse, pero ellos no recaen en las aplicaciones. Sí creo que antes estaba más arraigada la idea de salir de noche en auto. Previo a la pandemia hicimos muchas acciones con eventos, bares y boliches para concientizar sobre no manejar alcoholizado, generando descuentos en nuestra app y algunos puntos de pick up. En ese sentido creemos que lo mejor si uno va a divertirse y tomarse unas copas de vino de más, lo mejor es dejar que la vuelta sea con un conductor profesional de Cabify.

