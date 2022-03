La guerra entre Rusia-Ucrania con la que el despótico líder soviético Vladimir Putin ha puesto en vilo a todo el mundo, además de los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo contra la población civil del país atacado por la simple intención de Kiev de acercarse a occidente, ya trae aparejados problemas directos en la comercialización de las exportaciones de nuestros vinos en estas primeras semanas desde que se desató el ataque del Kremlim.

El sanjuanino Hugo Carmona, técnico de carrera y de reconocida trayectoria dentro del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), quien actualmente ocupa el puesto de vicepresidente dentro del organismo nacional, le dijo a EcoVinos/Ecocuyo: “A Rusia le vendimos el año pasado 4 millones de litros de vino fraccionado por una cifra mayor a los 10 millones de dólares, y se habían frenado las exportaciones del vino a granel a ese mercado ya que por la ley nueva de Rusia ya no aceptaban los graneles”.

“En estos primeros meses se frenaron exportaciones por un valor de 1.360.000 dólares a Rusia, y en mosto unas 1.300 toneladas. Y a Ucrania más de 4 millones de litros por 1.4 millones de dólares. Y no le vendimos mosto concentrado. Conclusión: valor Fob a estos países de acuerdo a las estadísticas oficiales del INV en relación a 2021: 13.2 millones de dólares en vinos y mostos”, concluyó Carmona.

Diego Levy es el CEO de Finca Flichman, la bodega de Barrancas (Maipú) de capitales portugueses de Sogrape, el mayor grupo vitivinícola lusitano controlado por la familia Guedes. Levy -que tiene un Master en Finanzas en la Universidad San Andrés, le dijo a EcoVinos/Ecocuyo:

“Nosotros en Finca Flichman, el 80% de nuestra producción se exporta. El conflicto de Rusia nos pegó muy fuerte en el primer trimestre con aproximadamente el 15% de nuestras exportaciones”.

En ese sentido, el ejecutivo explicó: “Nosotros le vendemos a dos clientes de allá (Rusia) con los que tenemos muy buena relación comercial. Y nos mandaron una comunicación donde nos informaron que están teniendo complicaciones para los pagos, pero que están tratando de resolverlo. La manera de hacerlo, nos explicaron, es porque hay dos bancos (con sede en Moscú) qué no fueron intervenidos, es decir que no los han sacado del sistema Swift”.

SWIFT es el acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales) que es una organización con sede en Bélgica que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras. SWIFT es una sociedad cooperativa de derecho belga propiedad de unos 3500 miembros (todos instituciones financieras) como socios accionistas. No obstante, la supervisión de SWIFT recae sobre un consejo formado por los bancos centrales de Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón, Suiza, Suecia así como el Banco Central Europeo.La oficina central se encuentra en La Hulpe, cerca de Bruselas (Bélgica). Y fue la acción timorata con la que Joe Biden y sus pusilánimes aliados de la OTAN pretendieron disuadir a Putin.

De acuerdo a Levy, sus compradores rusos “están tratando de redireccionar cuentas a esas entidades” no alcanzadas por el SWIFT, pero explicó que “como para Argentina rige el plazo que estipula el Banco Central (BCRA) para la liquidación de Divisas de Exportación, por lo que ante el primer comunicado de los rusos decidimos no despachar y esperar a ver cómo lo podemos resolver, porque sino después tengo el agravante que sino liquidamos a los 180 días el BCRA inicia un sumario. Así que estamos tratando de resolverlo con ellos, y estamos justo a mitad de camino y no tenemos mucha más info, salvo que sabemos que están eso de los dos bancos que estarían posibilitados de pago y nuestros compradores están encarando trabajar con ellos para ver si lo podemos resolver. Pero por lo pronto los embarques están frenados y nos pegó en un 15% del volumen del primer trimestre”.

El CEO de la empresa vitivinícola multinacional, ejemplificó: “Nosotros le vendemos a Rusia a un valor un promedio de U$D 20 a U$D 25 FOB la caja de 9 litros (12 botellas) dependiendo la marca y el producto, lo que para nosotros significan unas 15 mil cajas físicas”, por aproximadamente unos 350 mil dólares solo para el primer trimestre del año.

Cristián Fontana, el despachante de Aduanas líder en el sector vitivinícola le aseguró a EcoVinos/Ecocuyo que en principio “lo más afectado es el tema logístico, por lo que estamos trabajando fuertemente con nuestros clientes poniendo el foco en todas las embarcaciones que están en tránsito con todos los contenedores ya despachados”.

Fontana explicó: “Contamos con profesionales asociados y agentes de logística y comercio exterior en los principales puertos y destinos del mundo y ante una grave situación como esta, totalmente imprevisible, activamos todos los mecanismos.

La Logística Integral básicamente reúne varios servicios y los tratamos como un servicio único, donde se integran diversos items vinculados principalmente al despacho, el transporte, el almacenamiento y la distribución de productos exportados, por lo que apuntamos a resolver esta situación que nadie imaginaba que iba a tener este desenlace, y nuestro objetivo fue elaborar un plan de contingencia codo a codo con los empresarios exportadores y las cadenas involucradas, que lo estamos ejecutando, trabajando para que se tenga la menor dificultad en medio de este conflicto y morigerar efectos colaterales”.

“Nuestra reingeniería de procedimientos operativos relacionados con el comercio exterior, con nuestra aceitada propuesta de optimización e implementación en conformidad con las normas de calidad, vinculado a nuestro servicio de transporte internacional intermodal, y nuestras alianzas estratégicas con Freight Forwarders en el exterior, sin dudas que nos han puesto a prueba, pero apuntamos a que todos nuestros despachos lleguen a buen puerto”, definió Fontana.

Un forwarder con oficinas en Mendoza: Global Logistic Solutions, tenía embarcado un contenedor con destino a San Petersburgo (Rusia), y en el puerto Panamá International Terminal (PSA) tuvieron que derivar la carga hacia otro navío con destino a Lituania. A su vez les avisaron que otros despachos que debían realizar hacia Bielorusia también quedaron suspendidos.