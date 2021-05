Cuando el 30 de abril pasado el presidente de Aerolíneas Argentinas informaba oficialmente que la compañía de bandera había decidido, “por razones sanitarias”, suspender cuatro vuelos a otros tantos destinos, muchos operadores se vieron sorprendidos por las cancelaciones.

En ese momento, AR dijo que dejaba las operaciones a Punta Cana y Cancún entre el 15 de mayo y el 31 de agosto, mientras que los vuelos a Rio de Janeiro (Brasil) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) “se encontrarán suspendidos desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio”.

Por otra parte la empresa, que tenía cinco servicios a Miami, los llevó a siete, uno por día en horario nocturno y ahora sumó dos más, en horario diurno.

La lectura que hacen los principales ‘jugadores’ del mercado local en viajes a EE UU, es que los cuatro vuelos que fueron suspendidos viajaban casi vacíos, mientras que los aviones que parten hacia Miami –de Aerolíneas, American, Copa (vía Panamá) y Latam (vía Santiago de Chile)– salen llenos. El negocio está a la vista.

Uno de esos operadores le dijo a PERFIL CÓRDOBA: “Aerolíneas Argentinas es una ‘gran caja’ para el Gobierno y la gente, después de los encierros, con la posibilidad de vacunarse y tirarse siete días en las playas, paga cualquier precio con tal de viajar”. Cabe consignar que el precio de los pasajes oscila entre los US$ 1.000 en Economy, hasta los US$ 3.000 o US$ 4.000 en Business.

Desde una de las líneas aéreas que operan en el país consideraron “un trato discriminatorio el hecho de que Aerolíneas levante vuelos para destinar esos equipos al ‘negocio’ de las vacunas en Miami y a las otras compañías nos siguen poniendo trabas y autorizándonos los viajes en cuentagotas, mientras estamos en condiciones de incrementar nuestros servicios ya”.

Miami y ahora Nueva York

A la hora de evaluar la posibilidad de viajar a Miami, poderse vacunar y de paso hacer turismo, la información a modo de aviso publicitario que llega desde ese destino es muy atractiva: “No hace falta que seas ciudadano (norteamericano) ni que cuentes con residencia activa para vacunarte”, dice un párrafo, seguido de otro que aclara que “ya sea que estés en caso de emergencia sanitaria, viaje de negocios o vacaciones, estás habilitado/a para la vacunación responsable que ofrece la ciudad de Miami”, y complementa con el único requisito, “solo tenés que ser mayor de 18 años”.

¿Al lector le cierra la propuesta hasta acá? Bueno, con este ‘remate’ terminarán de convencerlo: “Y tenemos una noticia más, a partir del 12 de mayo, una vez pasados los controles de Migración en el aeropuerto, la vacuna se aplicará de manera automática”.

El empresario afirmó que “en estos días Miami está que explota de colombianos y mejicanos y ahora se están sumando muchos argentinos”, que viajan con el doble propósito, ocio y vacunas.

“En Miami están vacunando sin turnos, de 8 a 20, de lunes a lunes. Un pasajero que me compró el viaje contó que uno de los sitios de vacunación es el Zoo y allí fue, se vacunó y de paso conoció el zoológico que es magnífico”, relató uno de los operadores consultados.

Y ahora se sumó la ciudad de Nueva York, cuyo alcalde Billa de Blasio anunció que planea ofrecer tan pronto como sea autorizado por las autoridades del estado, la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson a los turistas en atracciones locales como Times Square, el puente de Brooklyn y Central Park. “Esto puede comenzar tan pronto como sea aprobado y estamos listos para que sea este fin de semana”, dijo el alcalde el pasado jueves.