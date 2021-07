Así como Mario Alberto Kempes, “El Matador” le abrió el arco a los holandeses y le permitió a la Argentina levantar su primera Copa del Mundo en el Mundial ’78, su vino “El Matador” (un red blend 2017 compuesto por 65% Malbec y 35% Petit Verdot ambas de Vista Flores, Tunuyán, Valle de Uco) le permitió abrir nuevos mercados a Andes Growers, y posicionarse en el comercio exterior.

Hicieron una primera producción de 10 mil botellas de un vino de gama media-alta con un alto valor agregado, con un precio de venta de entre U$D 25 y U$D 30 retail (precio al consumidor), que se colocó casi en su totalidad en mercados de Estados Unidos.

Andes Growers es un grupo de jóvenes profesionales expertos en comercio exterior, liderados por los empresarios Jonathan Tari , Lic. en Comercio internacional, MBA en Marketing y Finanzas, con más de 10 años de experiencia en la industria vitivinícola; y Guillermo Boito, Lic. en Administración de Empresas especializado en Agronegocios, con más de 15 años en la industria vitivinícola. Ambos son especialistas en colocar vinos en los mercados externos y apuestan a lograr un comercio justo asesorando a pequeños productores para internacionalizar sus vinos, y que estos puedan apostar a un negocio más rentable.

A Bell Ville, en el sudeste de la Provincia de Córdoba, se lo conoce como “el pueblo donde se inventó la pelota”, y si bien eso no es del todo cierto, la realidad es que allí inventaron una modificación que cambió la historia y todavía sigue vigente, ya que en 1931 desterraron el molesto “tiento” y la empezaron a fabricar con válvula y costura invisible. Y además fue el lugar donde nació el goleador que nos dio nuestro primer mundial. Y es allí donde nace esta historia.

Jonathan Tari en relación a cómo surgió el Vino de Kempes, le dijo a EcoVinos/Ecocuyo:

-La relación nace gracias a unos osados compañeros de barrio de Mario en Bell Ville, que siendo fanáticos del vino le propusieron hacer su marca propia. Ellos son Franco Ferrucci y Gustavo Pero, que desde allí vinieron a Mendoza con el sueño de que Mario tuviese su vino.

-¿Ellos tienen una vinoteca en Bell Ville?

-Franco hoy tiene una vinoteca muy importante en la ciudad natal de Mario. Ellos habían firmado un contrato de representación, pero no podían unir el negocio en sí, que se compone de varias aristas como por ejemplo los Royalties combinados con la estrella, el costo del producto, el estilo, el diseño, la elaboración, la administración del negocio y lo más importante que es la venta al final de todo el ciclo.

-¿Y cómo llegaron a Andes Growers?

-Franco había estado intentando unir el negocio con otra bodega, pero no podía cerrarlo; fue así que le recomendaron que nos contactara. Fue una larga charla de un par de horas, contándole todo lo que tenía que hacer, y que como conclusión terminó invitándonos a participar del negocio para que Andes Growers hiciera toda la sinergia.

Teníamos un desafío grande, El Matador, campeón del mundial del 78´, periodista deportivo de ESPN, una persona muy querida, humilde y bien Argentino. Todo esto un mix explosivo que nos obligó a hacer las cosas más que bien.

-¿Hablanos del vino?

-El equipo de Andes Growers formó un producto que tenía que ser tan único como el Matador, un blend argentino, que tiene Malbec (nuestro varietal insignia) y Petit Verdot (el elegido por Mario). Así que desde allí enológicamente trabajamos el vino con nuestro querido enólogo José Di Marco, con quien criamos un vino Reserva distinto a lo que el mercado acostumbra. Un caldo de mucha potencia, calidad y que representaba la estirpe del campeón del 78´.

-¿Qué significó para ustedes tener un vino de una celebridad en el mundo del fútbol como Mario Kempes?

-En lo comercial, para nosotros fue un antes y después. Mario al ser una persona tan querida en el mundo, nos abrió muchas puertas, son muchos los amigos que admiran y lo quieren. Estados Unidos era un mercado meta que queríamos conquistar con su marca, además él vive allí. Y como buen goleador, Mario nos contactó con un amigo argentino que vive en USA. De esta manera, las sinergias siguieron y hoy el vino ya se vende en el país del norte con mucho éxito.

-¿En qué ciudades de Estados Unidos han colocado el vino?

-Hoy el vino de Mario se vende en Washington y Miami. Es un producto que tiene un alto valor agregado, con un precio de venta de entre U$D 25 y U$D 30 retail (precio al consumidor). Quien lo recibe, compra historia y un gran producto argentino que nos representa. Así que hoy si sos argentino y estás por Miami, podes comprar con orgullo un Matador de Kempes.

-¿Y lograron mucho más que un convenio de representación?

-Nuestra empresa unió un contrato de representación y lo llevó al mercado con éxito, con el know how de lo productivo y lo comercial, esto pudimos lograrlo gracias al gran equipo que compone Andes Growers, y el trabajar con personas de bien como son Franco, Gustavo y Mario. Y no podemos olvidar a quien representa a Mario, que es su esposa Julia, que además de ser su compañera también ayudó muchísimo a que todo fuera posible.