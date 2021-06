El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó ayer la venta de Edenor y elevó el dictamen técnico no vinculante a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

A través de la Resolución 207, el organismo de contralor de la distribución eléctrica metropolitana le dio el visto bueno al cambio de manos de la compañía, que pasa de Pampa Energía (el holding de Marcelo Mindlin) a la Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos), sociedad que integran Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

La operación será a cambio de unos u$s 100 millones por el 51% de acciones Clase A de la firma, de los cuales unos u$s 50 millones se pagarán ahora que está aprobada la venta.

Del monto total, u$s 5 millones corresponden a el «precio en especie», compuesto por 21,87 millones de acciones Clase B de la empresa; y u$s 95 millones, al precio en efectivo, que se saldarán de la siguiente forma: u$s 5 millones a la firma de la transacción (ya se abonaron); u$s 50 millones al cierre (en los próximos días); y u$s 40 millones financiados a un plazo de un año.

«En virtud del análisis regulatorio realizado, no se observan hechos que configuren violaciones a las limitaciones establecidas en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 24.065», que hablan sobre la integración vertical, comunicó el ente, cuya interventora es María Soledad Manín, funcionaria de confianza del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Con 2,5 millones de clientes, equivalentes a 9 millones de usuarios, Edenor tiene la concesión desde 1992 de la distribución eléctrica en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.