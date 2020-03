La Corporación Vitivinícola Argentina difundió una serie de recomendaciones para todo el personal de viñedos y bodegas a aplicar en tiempos de cosecha mientras dure la cuarentena total ordenada por decreto del Estado Nacional a aplicar en todo el territorio nacional. Se trata de una Guia de Recomendaciones nacional aplicable a todas las provincias vitivinícolas

Esta guía ha sido elaborada por la Asociación Ad Hoc de Investigación, Innovación y Desarrollo, una unidad ejecutora de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), siguiendo la normativa vigente y en base a las recomendaciones del Dr. Miguel Fornes, investigador-docente FCM UNCUYO – CONICET.

Recomendaciones intra finca y bodega

La seguridad de las personas, sus familias y los propios hacedores de toda la cadena vitivinícola argentina debe ser una prioridad durante la pandemia vinculada al COVID 19.

Por eso es necesario seguir estas recomendaciones para aplicar tanto durante la cosecha en el viñedo como en la bodega:

Debemos trabajar en cerrar el acceso a visitantes y restringir el ingreso, permanencia, reunión y circulación de personas en nuestros viñedos y establecimientos en consonancia con las recomendaciones locales, nacionales e internacionales.

Desalentar la compra directa en bodegas e intensificar los canales online de venta.

Continuar con las actividades adecuadas a la época del año, vendimia y post vendimia – y posponer todas aquellas tareas no vinculadas a esas actividades estrictamente estacionales.

Incrementar la higiene de los establecimientos y personal de los empleados y cosechadores. Evitar el uso compartido de elementos de trabajo, reemplazar el uso de

fichas de cosecha y realizar con frecuencia la limpieza de herramientas y equipos utilizando los productos habilitados por las reglamentaciones locales. Se recomienda que, en la medida de lo posible, cada cosechador realice su traslado a la finca por sus propios medios y evitando aglomeraciones. Es importante evitar compartir la cabina del camión y otros habitáculos cerrados.

En la bodega coordinar ingresos y egresos de camiones para evitar congestiones. En lo posible es importante que el camionero se traslade solo sin acompañante y realice la espera en su camión hasta recibir las indicaciones del personal correspondiente. Evitar la congestión de personas en la báscula.

Prestar especial atención a la Guía de Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas en Viñedos y a la Resolución INV N° 31/2016 – Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) y Buenas Prácticas de Manufactura.

Manejo de personas en el establecimiento

• Es recomendable tener sensores de temperatura corporal para control de forma diaria a los operarios.

• Si alguien presenta fiebre de 38 grados o más llamar al 0800 800 26843 (COVID). Su retorno estará supeditado a la presentación de la alta médica. En caso de corresponder, seguir instrucciones de aislamiento o cuarentena.

• Si el operario manifiesta decaimiento, tos (en especial seca, sin flemas), alguna dificultad respiratoria o fiebre, llamar al 0800 800 26843 (COVID) y enviarlo a la obra social o centro de salud más cercano. El operario deberá presentar un certificado de alta médica con el diagnóstico recibido en el centro de salud para volver a sus funciones.

• Si viene de provincias o países con casos ya detectados debe hacer la cuarentena (14 días aislado) antes de ingresar al predio o establecimiento.

• Evitar aglomeraciones de trabajadores. Si el personal debe hacer alguna fila o

mantenerse en una línea de producción o cosechar, todos deben mantener la

distancia mínima de 2 metros.

• Cuando ingresa al trabajo, durante un período de descanso o al retirarse a su

domicilio, el trabajador debe lavarse las manos con agua y jabón de forma

abundante.

Para las personas, refuerzo del auto cuidado

• No salir de su domicilio si no es en extremo necesario.

• Al llegar a su casa debe repetirse el lavado de manos, quitarse el calzado antes de

entrar a su casa y otros implementos como tijeras, guantes, etc. deben dejarse a

fuera. Más aún antes de tomar contacto con la familia.

• No automedicarse.

• No compartir mate, ni vasos aún con conocidos.

• No saludar con besos o apretón de manos

• Si tose hágalo en el pliegue del codo.

• No reunirse ni organizar reuniones, aún de pocas personas.

• Mantener a los niños en casa.

• No exponer a los mayores y evitar toda visita innecesaria.

Por dudas y consultas llamar:

0800 800 covid → 0800 800 26843

Sitios web útil:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/coronavirus-autoaislamiento-mas-medidas-deprevencion-por-covid-19/

Documentación de interés:

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/AyB/bebidas/publicaciones/Guia_BPA_en_vinedos.pdf

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-31-2016-266545