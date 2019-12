Responsable de Departamento Laboral TGA Auditores & Consultores

El viernes 13 de diciembre de 2019 se publicó en un suplemento especial del Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 34/2019, mediante el cual se declaró la emergencia pública en materia ocupacional por el término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la misma fecha de entrada en vigencia del citado decreto.

Dispone que, durante el plazo de vigencia del decreto, hasta el 09 de Junio de 2020; en caso de despido sin justa causa, el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación vigente, comprendiendo dicha duplicación la totalidad de los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo. Lo que se pretende es “atender de manera inmediata y por un plazo razonable la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral.

Esta duplicación de indemnizaciones alcanzará a los siguientes rubros:

a) Indemnización por antigüedad (art. 245, LCT).

b) Indemnización sustitutiva por falta de preaviso (art. 232, LCT).

c) Indemnización por integración del mes de despido (art. 233, LCT).

No así respecto a la duplicación a la indemnización sustitutiva por vacaciones no gozadas, dado que es una indemnización que se genera cualquiera sea la causa de la extinción del contrato de trabajo y, por lo tanto, no es propia y exclusiva de la extinción sin justa causa.

Vale aclarar que este Decreto no hace exclusiones a otros regímenes de liquidación, por lo que estas disposiciones son también aplicables a Trabajo Agrario, Personal de Casas Particulares y Viajantes de Comercio.

Sin embargo, el decreto establece que la duplicación de indemnizaciones no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del mismo, es decir a las celebradas a partir del día 14 de diciembre, inclusive. Los considerandos aclaran debidamente que esta excepción ha sido dispuesta a los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo.

Estas notificaciones surten efecto a partir de la recepción por parte del destinatario por lo que, en caso de haber enviado un telegrama de despido con anterioridad al día 13 de Diciembre, pero que el empleado lo haya recepcionado el mismo día 13 de Diciembre, resultarían de aplicación las previsiones establecidas en el decreto en cuanto a la duplicación de las indemnizaciones, especialmente si la fecha indicada en la notificación para la extinción se encuentra comprendida dentro del período de vigencia del mismo.

Ahora bien, si el empleador preavisó con un mes de anticipación la extinción que se iba a producir en una fecha que luego quedó comprendida dentro del período de emergencia ocupacional se trata de una situación muy particular en la que el empleador no puede retractarse unilateralmente de la extinción sin causa por lo que se considera dentro del período de emergencia ocupacional.

El despido sin causa dispuesto durante el período de prueba en los términos del artículo 92 bis no se encuentra dentro de la situación descripta en el Decreto ya que se trata de un caso excepcional, debido a que el trabajador no cumplió las expectativas para las cuales fue contratado.

Cabe destacar que para la gran cantidad de trabajadores no registrados esta medida resulta intranscendente, tanto la ejecución como la extinción de sus relaciones laborales tienen lugar al margen de la ley.