Mendoza Fiduciaria S.A. es una empresa que desde hace 14 años trabaja con fideicomisos de tipo público en la provincia de Mendoza.

En marzo de 2020, Hernán Norando, con experiencia previa en el sector agroindustrial y de finanzas, asumió la dirección general de la compañía y desde entonces, la estrategia ha sido llegar al sector privado. “El desafío es volcar el know how adquirido con el manejo de fideicomisos públicos al sector privado; es una herramienta muy permeable que no está del todo desarrollada.

No es una tarea sencilla en cuanto a los tiempos, al marco legal y contractual. A través de estas alternativas de inversión buscamos potenciar actividades económicas claves de la provincia, que es lo que más nos interesa”, indica.

El ABC de los fideicomisos

Un fideicomiso es un contrato mediante el cual una parte (fiduciante) transfiere a otra parte (fiduciario), la propiedad de bienes determinados. El fiduciario administra estos bienes en beneficio del fiduciante o de un tercero (beneficiario) y al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición resolutoria, transfiere su dominio al fiduciante, al beneficiario o a un tercero.

“Hoy, desde Mendoza Fiduciaria estamos trabajando con dos fideicomisos destinados al sector privado: Andes Crowd, una plataforma online de crowdlending (financiación colectiva) para pymes que necesitan capital de trabajo y Crowdi, fintech dedicada al sector inmobiliario.

Ambos están abiertos y no hace falta entrar con grandes sumas de dinero. Son montos accesibles para que cualquier particular pueda participar de un negocio. Las inversiones parten en aproximadamente $ 15.000 y más allá del porcentaje de rentabilidad, son inversiones atadas al dólar (como en el caso de los desarrollos inmobiliarios), lo que contribuye a salvaguardarlas”, explica el gerente general de Mendoza Fiduciaria.

Ventajas y proyecciones

“Una de las ventajas de estos fideicomisos para los inversores es que todo se hace a de manera online, con certificaciones digitales, lo que brinda comodidad para el desarrollo de las operaciones y seguridad, ya que toda la información está encriptada.

A diferencia de otras fiduciarias, el valor agregado que brindamos es la transparencia, ya que somos una sociedad anónima cuyo principal accionista es la provincia de Mendoza y estamos controlados por el Tribunal de cuenta”, destaca Norando.

Al consultarle por los resultados obtenidos hasta el momento, señala: “Son herramientas que funcionan, los resultados son positivos y creemos que el futuro de las inversiones está en este tipo de plataformas. Por eso es importante darlas a conocer y potenciarlas.

Las perspectivas son positivas, tenemos un mercado no explotado y estas herramienta pueden abarcar diferentes actividades para potenciar la economía de la provincia”, finaliza.