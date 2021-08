Best Of Mendoza’s Wine Tourism: en setiembre se elegirán las mejores propuestas mendocinas del enoturismo

La provincia forma parte de la red global de las Great Wine Capitals, por lo que todos los años se realiza la gala de los Best Of Mendoza’s Wine Tourism, ceremonia que distingue a las mejores propuestas del enoturismo. Para esta edición de los premios se presentaron 31 propuestas. La gala de los Best Of se realizará el 16 de setiembre.