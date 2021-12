La cadena Big Salads que tiene una propuesta de comida saludable celebra sus nueve años con la apertura de un nuevo local en el distrito de Vistalba (Luján de Cuyo). Juan Manuel Pérez Lencioni, un emprendedor que pensó en la posibilidad de brindar el servicio de llevar un plato de comida saludable a domicilio.

“Hace 9 años emprendí un proyecto que tenía como objetivo principal, llevar comida saludable e innovadora a las mesas de los mendocinos. Fuimos los primeros en ofrecer delivery de ensaladas y otras opciones saludables en Mendoza. Desde el primer día la demanda nos desbordó, a partir de ese momento supe que tenía un largo camino por delante con una marca y productos con mucho potencial”, remarcó el joven profesional.

Para Juan Manuel emprender era el gran desafío de siempre, teniendo en cuenta las tasas impositivas elevadas, la inestabilidad económica, legislación laboral compleja, y muchos otros factores que si bien obstaculizaron el camino, no le impidió avanzar y hoy cumplir 9 años. “Gracias a cada persona que confió en nuestros productos, que se fanatizó con alguno en particular, que nos eligió y nos sigue eligiendo”, resaltó.

Empezó en su casa, con un auto para delivery, muy poca inversión, un menú y un teléfono, el 31 de Diciembre de 2012. Todos le decían que estaba loco, que esperara más adelante para arrancar, que era una fecha complicada. Siguió su instinto y empezó ese día, recibieron muchos más pedidos de los esperados y advirtió que tenía en sus manos algo grande (BIG).

Luego abrieron el primer local en 5ta sección y se fueron sumando franquicias en diferentes zonas de Mendoza. Hoy cuentan con 7 locales operativos: 5ta Sección (Palero 44), Villa Nueva (A. Calle 2856), Chacras de Coria (Italia 5954), Carrodilla (San Martín 7703), 6ta Sección (Paso de los Andes y Videla), Godoy Cruz (Sarmiento 280), y Lujan (R. S. Peña 325).

“Compartimos almuerzos saludables en los colegios, en las oficinas, en los inicios de proyectos nuevos, en los clubes, en pic nic al aire libre… Eso es Big Salads, un producto para compartir y disfrutar donde sea que estés”, aseguró.

Próximamente abrirán en Vistalba Food Market de Terrazas Park Vistalba de la mano de Hyde Development. “Estamos felices de poder seguir creciendo y ofreciendo nuestra propuesta en diferentes puntos estratégicos de la Provincia”, comentó el emprendedor.

En este mes aniversario estarán realizando muchos descuentos en sus locales, sorteos increíbles y beneficios únicos como agradecimiento a sus clientes. “Seguinos en nuestras redes para enterarte de todo”, dicen desde la empresa.

“Como reflexión personal, quiero agradecer a mi familia y amigos fundamentalmente. Ellos me dieron el apoyo y fuerzas necesarias para nunca bajar los brazos, para no caer a pesar de las difíciles situaciones que tocaron afrontar en este largo camino. Gracias a los franquiciados actuales que confiaron en mi marca para emprender y también a aquellos que con mucha deshonra supieron adueñarse y copiar nuestro know how para su propio beneficio. Les agradezco porque fueron mi mejor escuela”, opinó.

Se viene un 2022 lleno de sorpresas, cambios en el menú, productos veganos, nuevas ensaladas, sandwiches y wraps gourmet, campañas solidarias y nuevos locales para que puedas #vivirsaludable.