Un espumante creado especialmente para la comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales) se produce en una champañera de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

Se trata de la línea de Espumantes Let Me In My Queen (déjame entrar mi Reina) relacionado con uno de los temas de Freddie Mercuri “Let Me In Your Heart Again”, y su grupo Queen, íconos de la comunidad LGTB.

Los espumantes “Let Me In My Queen” vienen en dos versiones: un Rosé dulce de Malbec; y un Extra Brut de Chardonnay y Viognier.

Tres mujeres están detrás de este emprendimiento, que gerencia Graciela Squartini, junto a la empresaria Gabriela Bertone (una porteña radicada en Salta), y Florencia Burgoa, encargada de la producción.

El espumoso se produce en Bodega Piedras, que está ubicada en la Calle Piedras 202 en Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, perteneciente a la Familia Burgoa, y Florencia Burgoa maneja la parte comercial.

Según relató Graciela Squartini a Ecocuyo: “La.particularidad de la bodega es que ofrece a las diferentes marcas tener su cava dentro de la bodega. Yo produzco allí mi línea cuya marca es “Only Friends”, un Extra Brut de Pinot Noir”.

“Gabriela Bertone me trajo la inquietud de producir el espumante LET ME IN MY QUEEN creado para la comunidad LGBT. Lo desarrollamos junto a Florencia y Gabriela, y lo presentamos por primera vez en la Fiesta de la Vendimia Para Todos en el 2019, y en el 2020 nuevamente ibamos a estar presentes de la mano de Gabriel Canci , con mucho furor pese las cuestiones de público conocimiento (Coronavirus).

Squartinin adelantó que una vez que se apacigüen las medidas aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia, “abriremos las puertas para que nos visiten en la cava con los diferentes espumantes”.