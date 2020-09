Periodista

Si hablamos de “arquitectura del vino”, el estudio Bórmida & Yanzón es -sin dudas- uno de los grandes referentes del país y Latinoamérica. Distinguidos con el Premio Konex en Arquitectura, han realizado, entre 1988 y la actualidad, 13 bodegas nuevas, 30 intervenciones en bodegas existentes y 9 proyectos, que incluyen arquitectura y paisaje. Estas obras han sido ampliamente difundidas en medios nacionales e internacionales, y varias de ellas han recibido premios.

Salentein, Alfa Crux Wines, Séptima, Diamandes, Garzón (Uruguay), Solo Contigo, Atamisque, Pulenta Estate, Vistalba, Navarro Correas, Norton, Dante Robino, El Portillo, Rutini Wines, Flichman, Antigal, Carelli, Nieto Senetiner, Sophenia y Dolium son algunas de las bodegas realizadas por este prestigioso estudio, junto con Espacios del Vino como La Jacintana, The Vines, Winebar Hyatt y Atrium Cahors (Francia). También, desde Bórmida & Yanzón, han diseñado masterplan como Ciudad Malbec, Algodón Wine Estates, Col Wines, Gualtallary, The Vines of Mendoza y Varela Hermanos (Panamá), que son sólo algunos de los proyectos en lo que han trabajado.

Las bodegas creadas por el estudio se inscriben en el marco del “contextualismo moderno” y se caracterizan por sus particulares relaciones con el paisaje del lugar. Esto, sumado a la voluntad de expresar en cada caso conceptos rectores propios de las empresas, ha dado origen a obras con gran identidad que, muy diferentes entre sí, contribuyen a la definición de imágenes de marca.

El arquitecto Mario Yanzón es el titular del estudio Bórmida & Yanzón, especializado en bodegas vitivinícolas. Su formación viene de la docencia universitaria y de la práctica profesional. En una entrevista exclusiva con Ecovinos habló de sus trabajos en tiempos de pandemia, proyectos y un gran desarrollo en Rusia que dará que hablar.

– ¿Cómo está trabajando el Estudio en este contexto de pandemia?

– El estudio estuvo dos meses trabajando sólo en modalidad home office, hasta que se terminaron las primeras prohibiciones para poderse mover. Allí inventamos un sistema mixto de presencialidad y teletrabajo, donde vienen por turnos separados: lunes, miércoles y viernes con un nuevo horario de 9 a 14. Tenemos que hacerles frente a los distintos proyectos que ya teníamos generados antes de la pandemia, así que consensuamos esta modalidad de trabajo para seguir cumpliendo con cada uno de ellos.

– Siendo referentes internacionales de arquitectura del vino, ¿Cómo ves el panorama de inversiones extranjeras en Argentina para lo que resta del año?

– Considero que hay mucha competencia, Mendoza tiene mil bodegas y las nuevas bodegas que se hacen tienen que empezar a diferenciarse entre ellas tanto en arquitectura como en producto. Tienen que aparecer sistemas diferentes para que sean atractivas y competitivas con las que ya existen.

A los extranjeros no les resulta atractivo venir a invertir a la Argentina en un tema que ya está muy completo. Tenemos muchas bodegas no sólo en Mendoza, sino también en Salta, La Rioja, San Juan y Neuquén.

Hoy en día hay muchas etiquetas con consumo muy diversificado, pero con poco consumo interno. Por suerte están exportando. Con el tema de la inflación no vislumbramos un panorama alentador, estimamos que inversiones extranjeras no van a haber.

– ¿Cómo han sido los proyectos realizados este año?

– Antes de la pandemia terminamos de hacer la bodega la familia Bemberg, en la Finca El Tomillo del distrito tupungatino de Gualtallary. También, respetando todos los protocolos, continuamos trabajando en refacciones de la bodega Rutini. Estamos haciendo obras en Jujuy y Neuquén, en forma tranquila.

– También están desarrollando proyectos en Bolivia, Brasil y Rusia, ¿Podrías contarnos las características de cada uno?

– En Bolivia estamos haciendo una destilería llamada “Casa Real”, la más importante del país, donde hacen la bebida destilada que se llama singani. Tiene una superficie de en terreno de 64 hectáreas, 1000m2 de superficie cubierta y una capacidad de elaboración de 5.000.000 de litros.

Además, estamos trabajando en la Bodega Kohlberg, situada en la localidad de Santa Ana la Vieja, a 15 kilómetros de la ciudad de Tarija, que tiene una capacidad de producción que alcanza a 3,2 millones de litros de vino, que se elaboran con tecnología italiana y francesa. La idea, por supuesto, es realizar obras respetando la arquitectura tradicional boliviana, inspirados en el pueblo, con una arquitectura espontánea.

En Brasil terminamos el proyecto de una champanera en Gonçalves, conocida como la “Capital Brasileña del Vino”. Un proyecto muy interesante con restaurante y salas de reuniones con un paisaje típico brasilero espectacular, que se elaborará bajo el sistema de champenoise.

En Rusia estamos trabajando en un proyecto en la zona de Gelendzhik, una bahía que se abre hacia el sur desde la costa nororiental del mar Negro. Allí el año pasado estuvimos viendo el terreno donde se va a realizar. Va a ser un complejo muy importante, con un lugar de recreación y vacaciones, ya que es un sitio turístico que va a ser la opción ideal para entretener a la gente. Sin dudas, se va a convertir en epicentro para hacer turismo enológico más importante de Rusia. Además, el proyecto contempla un centro de ventas en la bodega, Club de Vinos, restaurante para 500 personas y un restaurante VIP aprobado por La guía Michelin.

– ¿El COVID y las nuevas normas de bioseguridad han replanteado el diseño de algunos proyectos?

– No hay nuevos pedidos o modificaciones. Las obras de bodegas son lentas y la gente está pensando que esto en un año termina. En el estudio no estamos proyectando la bodega en función de la pandemia sino en función de la sustentabilidad, cuidado del agua e iluminación natural.