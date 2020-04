Buscando aportar soluciones para todos los actores del negocio de las bebidas, BottleHub acaba de presentar una herramienta clave para continuar desarrollando el mercado en tiempos de distanciamiento social.

Diseñada como una solución comercial para bodegas y distribuidores de bebidas, la nueva funcionalidad permite contactar a miles de compradores de Vinos & Spirits de todo el país para comenzar a venderles a través de la plataforma.

Y para acompañar a los esfuerzos de toda la industria en estos tiempos difíciles, el uso de la misma estará totalmente bonificado durante un período de tres meses.

La plataforma

Orientada exclusivamente a quienes deciden, recomiendan o ejecutan la compra frecuente de bebidas para restaurantes, vinotecas, bares, wine bars, hoteles, caterings, clubes de vino, autoservicios y supermercados, así como a sommeliers independientes, esta innovadora plataforma permite buscar y comprar miles de bebidas disponibles en el mercado, navegando por el portfolio online de cientos de distribuidores reunidos en un potente buscador que los agrupa a todos.

BottleHub busca así conformar el mayor catálogo digital de bebidas existentes en el mercado para lo cual reunió una oferta inicial compuesta por más de 1500 productos, que pertenecen a 150 prestigiosos productores de Vinos & Spirits de la Argentina y del mundo, por lo que proyecta triplicarse en los próximos meses. De esta forma busca convertirse en una innovadora herramienta digital creada para facilitarle la tarea a los compradores del Trade de bebidas, tanto para encontrar las mejores opciones para sus comercios y/o emprendimientos (con precios actualizados en tiempo real) como para realizar la compra frecuente de las mismas para reponer stocks, en una sola interfaz y de forma totalmente gratuita.

“Desde BottleHub quisimos acompañar a todos los actores de una industria muy golpeada por la crisis del Covid-19, aportando una herramienta que permita, de forma remota, sostener las ventas actuales y generar nuevos clientes. Hoy más que nunca se vuelve necesario incorporar soluciones digitales para facilitar todas las operaciones comerciales y lograr la mayor rentabilidad a la hora de comprar y vender bebidas en todo el país”, destacó Javier Menajovsky, Founder & CEO de BottleHub

Una vidriera, todas las bebidas

La principal innovación que aporta BottleHub al mercado es que consolida en una sola interfaz digital el portfolio de la mayoría de los distribuidores de bébidas así como el de productores que comercializan sus Vinos & Spirits de forma directa.

De esta forma permite eliminar casi por completo el tiempo dedicado a la reposición de stocks, unificando en un solo punto de contacto una operación que hoy demanda la interacción con más de 30 proveedores en promedio, y que actualmente, en la mayoría de los casos, se realiza de forma ineficiente y desordenada.

La plataforma consigue ahorrar muchísimo tiempo al repetir pedidos, reemplazando decenas de llamados o mensajes de whatsapp por un par de clicks, al tiempo que ofrece prácticos reportes que permiten controlar y analizar todas las operaciones de compra de bebidas.

Todos los distribuidores en un solo lugar

Al conectar de forma directa al decisor de compra con los principales distribuidores del mercado, justo en el momento que realiza sus pedidos, la plataforma se posiciona como un poderoso canal de comunicación para lanzar nuevos productos y promociones de forma hipersegmentada, así como para mantener informado a todos los clientes sobre precios actualizados, premios recibidos y cualquier otra información comercial que resulte clave para el negocio.

El corazón de la plataforma es su potente buscador, que ofrece prácticos filtros que permiten encontrar fácilmente los productos buscados entre miles de opciones. Por ejemplo, se puede filtrar por tipo de producto (Vino Tinto, Vino Blanco, Whisky, Porto, Vermouth, etc), cepas o estilos (Cabernet Franc, White Blends, Whiskies de Malta, Tawny Red Ports, etc), origen (Patagonia, Paraje Altamira, Ribera del Duero, Islay, etc), tamaño de envase (Magnum, 750ml, 375ml, etc) y rango de precios, entre otras posibilidades.

Los compradores del Trade pueden acceder a todas las funcionalidades de la plataforma de forma totalmente gratuita, registrándose en www.bottlehub.com.ar . Al ingresar deberán completar un breve formulario que será analizado por un equipo de validación de usuarios, que luego de ser aprobado les permitirá empezar a utilizar la plataforma para buscar y pedir todas las bebidas que necesiten para sus comercios, eventos y proyectos.

Bodegas, Marcas y Distribuidores participantes

Entre las primeras Bodegas & Marcas que se han subido a la plataforma se destacan Luigi Bosca, Norton, Kaiken, Viña Montes, Trivento, Concha y Toro, Pommery, Taittinger, Finca Flichman, Cruzat, Vistalba, Casarena, Mosquita Muerta, Pascual Tosso, Antigal, Freixenet, Finca Ferrer, Finca La Anita, Finca Sophenia, Altos Las Hormigas, La Coste de los Andes, Laureano Gomez, Gauchezco, Montebaco, Taylor´s Port, Yzaguirre Vermouth, Mendel, Revancha, Piedra Negra (Lurton), Malma, Callejón del Crimen, Cachaça Velho Barreiro, Cointreau, Amaretto Disaronno, Angostura bitter, The Botanist Gin, Sir Edward´s Whisky, Niven Wines, Herencia Wines, Iacarini, Fabricio Orlando Winemaker y Viniterra, entre muchas otras.

Por el lado de los distribuidores, los primeros en subir su portfolio a la plataforma son Wine Marchands, Distribuidora Ley Seca, Tres Blasones, Raleo, VC Wines, DP3234 (Mendoza), Wine Co, SOMA, Aurea, El Garage de Aldo, Consultora Umami, Ñuke Mapu y Cavas del Pozo, los cuales lideran un grupo que no para de crecer en esta industria.

Digitalizando el Trade de Bebidas en Latinoamérica

BottleHub es desarrollado y dirigido por Javier Menajovsky, un emprendedor argentino con más de 20 años de experiencia en proyectos de base tecnológica en la industria de los Vinos & Spirits, así como en cientos de eventos realizados con su productora Wine Revolution tanto en Argentina como en Brasil, México y Estados Unidos, tales como el Malbec World Day (para Wines of Argentina), Tannat Tour Brasil (para Wines of Uruguay), Refresh!Wine Fest, Expo Vinos de la Patagonia, São Paulo Wine Week y México Wine Week, entre otros.

Es también el creador de Expo Vinos & Negocios, la feria más importante para los Profesionales del Trade de Vinos & Spirits de la Argentina, que reúne anualmente a miles de compradores y vendedores de bebidas, en un poderoso Marketplace presencial que se ha instalado como el principal evento del sector en el país y en uno de los más importantes a nivel regional.

Es sin dudas el crecimiento de este formato el que lo motivó a crear BottleHub, que reproduce sus mismas ventajas pero en un entorno mucho más potente y escalable, que trae consigo todos los beneficios derivados de la digitalización de las transacciones B2B: mayor eficiencia operativa para toda la cadena de valor, generación de grandes ahorros aplicando tecnología en tareas automatizables, obtención de métricas y trazabilidad donde antes no las había, mayor transparencia en el acceso a precios y promociones y, fundamentalmente, la posibilidad para todos los actores de comprar y vender durante las 24hs, todos los días del año, a lo largo y a lo ancho de todo el país.

El equipo que dirige el emprendimiento se conforma también por Agustin Liendo, COO para la operación en la Argentina, quien se desempeñó durante 6 años como Gerente de Marketing de la cadena de vinotecas Tonel Privado, referente argentino del Wine e-Commerce B2C, un expertise que ahora vuelca en esta nueva etapa de su carrera.

Completa el team el paulista Rodrigo Lanari, el primer Wine MBA de su país, recibido en Bordeaux, quien es hoy un reconocido experto en la industria brasileña de vinos y que lideró el desarrollo B2B del player digital #1 de Brasil, Wine.com.br. Rodrigo, radicado en la ciudad de São Paulo, es Head Advisor de la operación de BottleHub en Brasil, mercado que tiene previsto su lanzamiento para el segundo semestre del 2020.