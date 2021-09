BRESSIA CASA DE VINOS fue un sueño hecho realidad, es la iluminación que tuve en 2001”, dice Walter Bressia. Sus vinos son sinónimo de familia, transparencia, honestidad, seriedad, valor de la palabra, ejemplo, trabajo, principios y calidad.

“Viajar me dió la posibilidad de ver que el modelo de bodega familiar era un éxito en el mundo”, sostiene el pionero de los grandes blends de Argentina y visionario en el concepto de bodegas familiares.

“Soy un convencido de que, los vinos de alta gama son productos de proyectos pequeños y con precios diferenciados”, comenta el prestigioso enólogo y bodeguero, Walter Bressia. “Así como, el Terroir es el futuro del vino, es la diferenciación, la originalidad y lo que define al vino de un lugar u otro”, agrega.

Sus comentarios se dan en el marco de la celebración de los 20 años de BRESSIA CASA DE VINOS y el anuncio del lanzamiento de WALTER BRESSIA GRAND BLANC 2019, un vino con refinamiento, elegancia, inspirado en la región de Chablis pero con un carácter argentino, de la región y con la propia impronta de Walter Bressia. Es vino de estilo original con consistencia que transmite valores, sentimientos, emociones, paz, amor y felicidad. Soñado, hecho en familia.

“Es un sueño a partir de sueños”, dice Bressia. “Me gusta transgredir y desafiar obstacúlos por eso es el primer vino en llevar mi nombre”, agrega. Según él, “un vino blanco es más difícil de impactar que un vino tinto” “Inspira a momentos de profundidad”. “Estamos muy orgulloso de su nombre, su producto y estilo”, dice.

“Me enamoré de los vinos blancos europeos y franceses, son únicos, memorables, tienen charm, encanto, glamour y me parecía un sueño poder alcanzarlos. Hoy ese sueño es una realidad, por mi experiencia acumulada, por el tiempo, la fermentación, el cuidado en barrica, su cosecha.. “, sostiene. “Hay un consumidor que exige y mucho, como así también, una tendencia del mercado conocedor hacia los blancos de alta calidad”

“Como familia, vivimos permanentemente soñando y creando. El sueño de imaginar un vino blanco complejo, elegante, armónico, muy equilibrado, y a la vez potente y con gran capacidad de guarda, significó un enorme desafío”, explica Bressia.

“Al vino no lo pensé de antemano, no me anticipo”, dice Bressia. “WALTER BRESSIA GRAND BLANC 2019 lo imaginé desde nuestro propio viñedo de Agrelo, Finca Marita Teresa -en honor a mi esposa- en la montaña, con su suelo y su gente, pero me inspiro, lo veo , una vez que lo tengo en la bodega”, dice Bressia. “Es un vino con alma, profundidad, amor y un espirítu que conecta”, continúa Walter Bressia.

Entre sus balances, Walter Bressia destaca: “Hoy, a dos décadas desde los inicios estamos más maduros, más consolidados y cada miembro de la familia más seguro en la posición del área que ocupa en la bodega, realizados como profesionales aplicados al proyecto y al desarrollo de la marca”, dice orgulloso Walter Bressia.

“Tengo la satisfacción de haber realizado mi sueño, una bodega involucrando a toda mi familia y que a la vez, que ellos se involucren, se entusiasmen con cada nuevo y permanentes desafíos”, sostiene Walter Bressia.

BRESSIA CASA DE VINOS es sinónimo de valores, impronta, consistencia y estilo propio, “vinos con un perfil contemporáneo internacional, elegantes, adecuada concentración, justa madera que acompañe y no invada al vino”, tal como lo define el mismo Bressia. “Son vinos auténticos”, enfatiza Bressia.

Hacia el futuro, BRESSIA CASA DE VINOS prevee un constante y sólido crecimiento del emprendimiento, enfocado en la altísima calidad de sus vinos, cuidando el prestigio y reconocimiento alcanzado en su primeros veinte años de vida.

También, prepara un nuevo emprendimiento vitivinícola de grandes vinos de altura en La Quebrada de Humahuaca, desarrollando con su conocimiento todo el potencial del nuevo terroir en Jujuy, Noroeste Argentino. Su primera cosecha esta prevista para 2022.

“Mi primera visita a la zona fue en 2009. Vi energía, calma, paz, gente, entorno, la música que se escucha en la atmósfera”, describe Bressia. “Entender el sonido del viento en la Quebrada de Humahuaca ha sido un impacto”.

Su tierra, su gente, su patrimonio, su belleza, serán plasmados en nuevas “Creaciones” de BRESSIA CASA DE VINOS que sorprenderán a un público fiel a su historia, ávido de nuevas propuestas.

Precio: $ 22.000.-

Botellas numeradas. 0001 a 3967

www.bressiabodega.com