Burger Bar & Café, el restó que instala el concepto “hamburguesas smash” en Mendoza

Con una inversión de 5 millones de pesos, tres emprendedores mendocinos abrieron un local en Colón 349 de Ciudad. Con una técnica innovadora en la preparación de hamburguesas buscan captar al público local y ofrecer una experiencia gastronómica diferente.

Matías Stra nació en General Alvear y hace años se estableció en la Ciudad de Mendoza desde donde ha desarrollado diferentes proyectos gastronómicos.

Su fanatismo por las hamburguesas lo llevó a emprender un nuevo negocio junto a sus socios Pablo Massarutti y Darío Tinelli: Burger Bar & Café.

“Hace 2 años empezamos a pensar en la idea, viajamos, recorrimos hamburgueserías, probamos recetas hasta que logramos desarrollar nuestro propio producto, un blend de diferentes cortes de carne de altísima calidad. Es una receta particular que requiere una selección minuciosa de la carne y un proceso de molienda especial para lograr el resultado esperado. El pan también lo elaboramos nosotros mismos”.

Al consultarle por el concepto de “hamburguesas smash”, nos explica: “El nombre hace referencia a la técnica que usamos en la preparación de las hamburguesas. Consiste en separar porciones de carne de 130 gramos sin formar los medallones, llevarlas a la plancha caliente y directamente aplastarlas allí. Este método permite menor manipulación del producto y ayuda a dorar las hamburguesas de manera pareja, lo que genera mejor textura y sabor”.

En sus marcas, listos, ¡ya!

Un vez que el producto estuvo definido, los emprendedores alquilaron un local en la calle Colón 349 de Ciudad y luego de un año de pandemia que atrasó los planes iniciales, en diciembre de 2020 concretaron la apertura de Burger Bar & Café.

“Es una casa antigua que hasta el momento no había funcionado como local comercial. Tiene capacidad para 60 personas adentro y 30 afuera. Para acondicionarla y planificar la metodología de servicio, trabajamos con un arquitecto durante meses. La inversión para la puesta en marcha del proyecto demandó aproximadamente 5 millones de pesos”, comenta.

La hamburguesería abre todos los días de 8:30 h a 23 h y se complementa con servicio de cafetería y opciones de almuerzo. La modalidad de atención es autoservicio: el cliente pide su menú, paga y se lleva un bipper a la mesa que vibra cuando el pedido está listo. El local también cuenta con take away y delivery a través de Pedidos ya y Rappi.

Balance inicial y expectativas

“Desde que inauguramos, la respuesta de la gente ha sido muy buena. Nos sorprende que por el boca en boca, vienen clientes desde diferentes puntos alejados de la ciudad: Palmares, Chacras, Guaymallén, entre otros.

Promocionamos el producto en las redes sociales (https://www.instagram.com/burgerbarycafe/) y tenemos un sistema de promociones permanente. La idea es que los comensales siempre encuentren un beneficio especial.

Sabemos que es un año complicado, si bien somos cautos y estamos preparados para diferentes escenarios, las expectativas son buenas”, finaliza Matías Stra.