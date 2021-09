Pese al cierre de las exportaciones de carne que condena a China y cuyos importadores consideran un ninguneo de parte de Argentina, la industria del vino, la cámara de Comercio Argentina-China y la Cancillería pusieron proa a una misión que no pinta imposible: multiplicar las ventas del Malbec en el gigante asiático.

Sergio Spadone, titular de la Cámara, confía que abrirán las puertas. Y hasta le llevó el tema a Alberto Fernández junto a José Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola (Coviar). Lo explicó así: “Desde que Australia ofendió a China al declarar que eran culpables del Covid. Beijing les aplicó a sus vinos un arancel de 160% y les cerró el mercado”.

Spadone cree que hay una posibilidad y que no les costará mucho convencer para que el Malbec ingrese sin aranceles. “Vamos a pedirles que le den una oportunidad”, suelta este empresario de 55 años, con 14 vividos en China. Y en eso están.

Los chinos importan vino por el equivalente a US$ 1.000 millones por año y en esa torta Argentina apenas participa con US$ 23 millones. De ese volumen, la mitad es Malbec. Chile, que ingresa sin pagar aranceles, les vende por US$ 340 millones.

Una de las cartas en estas tratativas es la balanza comercial tan desfavorable para Argentina. Les compramos por el equivalente a US$ 15.000 millones y les vendemos por US$ 7.500 millones.

Spadone señala que los chinos tienen inversiones en bodegas en Chile, Italia y California pero pasan por alto las vides locales A su vez, el mercado chino es muy sensible al precio final. De allí la importancia de que eliminen esos aranceles que rondan 25%. Sobre todo, en un escenario en el que los fletes se han encarecido desde US$ 2.500 por contenedor a US$ 14.000, lo que implica un dólar de sobre costo de un dólar por botella.

La negociación es a distancia por las restricciones de la pandemia. China no acepta viajeros por negocios. Así las cosas, la gran feria de China y Latinoamérica, que se realiza todos los años, será nuevamente virtual.

Y hay que admitir que la reputación argentina ha quedado bastante dañada. Llevó 12 años abrir el mercado de carnes, con importadores chinos que se ocuparon de armar una red comercial, de los exigentes certificados sanitarios, del etiquetado y las traducciones entre decenas de trámites. De pronto les dijeron que no habría más embarques. Eso sí, se dieron vuelta y le compraron a Brasil, el mayor exportador de carnes del mundo. Fuente: Clarín