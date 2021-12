Mi pasado de periodista deportivo me lleva siempre a chequear las publicaciones de viejos colegas y amigos, y fue así que me encontré un posteo en Instagram del Chavo Fucks (antiguo compañero mío de la Sección Deportes del viejo Diario Tiempo Argentino) donde se mostraba junto a La Brujita Juan Sebastián Verón, en la presentación del Vino Brujerías, de la Bodega Brujerías de Juan Sebastián Verón, de San Rafael.

La presentación se hizo en el renovado Estadio Jorge Luis Hirschi, de Estudiantes de La Plata, conocido popularmente como Uno, ubicado en 1 y 57, en la Ciudad de las Diagonales, donde el ex jugador fue presidente, y actualmente es el vicepresidente.

Inicialmente se presentaron tres vinos: Malbec Roble Premium, Cabernet Sauvignon Premium, y Blend de Guarda en Roble (Syrah 85%. Carignan 15%).

Chequeando la noticia, tomó de sorpresa a referentes de la industria vitivinícola de San Rafael y a los comunicadores del sector, que nada sabían de este emprendimiento, que tiene una página web con buen diseño, pero con poca información.

En la misma informan: La búsqueda de la excelencia cruzó los destinos de la bodega y Juan Sebastián Verón, leyenda del fútbol mundial, forjándose así una alianza virtuosa que consagra la mística del sacrificio y la dedicación para alcanzar la gloria. Solo gente virtuosa produce vino virtuoso.

Un vino virtuoso implica un intenso cuidado en los detalles desde el viñedo hasta la mesa del consumidor. Es un ciclo que termina en la botella y vuelve a empezar con los primeros brotes cada año. Una tarea que apasiona a quienes la realizan y deleita a quienes la descubren.

Da la impresión de “marketing cáscara”, con muy poca información, sin detalles del enólogo que los elabora, y seguramente será una bodega alquilada, o que compran una cantidad de botellas que las visten con la nueva marca.

Por lo pronto, ninguna agencia de prensa (por lo menos de las vinculadas al vino) ha manejado el lanzamiento, y ni siquiera tuvo trascendencia en los medios.

La presentación -que se hizo el jueves en la cancha del Pincha- fue conducida por Rulo Schijman, confeso hincha pincharrata.

Vino & Deporte

Futbolistas en plena actividad como Franco Armani, la estrella mundial Lionel Messi, ya retirados como Rolando Schiavi o Nicolás Burdisso, o el ex basquetbolista de la NBA Fabrizio Oberto, son muchos los deportistas en este lado del mundo que deciden incursionar en el negocio del vino.

Burdisso, ex defensor de Boca Juniors y de la Selección argentina, actual director deportivo de Fiorentina, en Italia, creó la línea Vinos de Potrero. Junto a su esposa, Belén Soler, poseen una finca en zona Gualtallary, en el Valle de Uco donde elaboran vinos de alta gama, de la mano de un equipo liderado por el enólogo Bernardo Bossi Bonilla y el ingeniero agrónomo Marcelo Canatella, dos referentes en la escena vitivinícola mendocina.

La industria vitivinícola alcanza récords de ventas pero enfrentará un crítico 2022

Todavía no tienen bodega propia pero está en sus planes comenzar con la construcción. Poseen 20 hectáreas y cuentan con una producción de 120.000 botellas al año. Hace poco, los Burdisso lanzaron su primer Pinot Noir, cosecha 2020, concebido “en medio de un clima fresco y desafiante”.

“Se enamoraron del vino y decidieron hacerlo parte de sus vidas, aventura que comenzó a ver la luz con el lanzamiento de sus primeras etiquetas en el año 2017″, señalan desde la firma, abocados al lanzamiento del nuevo vino, que tiene un valor en el mercado a $1150 la botella.

En esta oportunidad nuestro deseo fue elaborar un auténtico Pinot Noir de Gualtallary y la verdad que el resultado final fue ese, lo que nos es muy gratificante. Es una de las cepas preferidas de Nico así que la apuesta fue mayor”, describe Soler.

Armani, arquero de River Plate y del seleccionado nacional busca salir con la etiqueta de un Malbec que lleva su nombre, acompañado por la bodega Finca Cuadro Benegas, asentada en San Rafael.

En el caso del uruguayo Francescoli, mánager del club de Núñez, señaló que “hay avances” para contar con una línea de vinos, de la mano del prestigioso enólogo mendocino Mariano Di Paola, uno de los referentes de la industria a nivel mundial, actual director de las bodegas Rutini y La Rural.

También se puede mencionar el vino que bodegas Norton hizo para el DT estrella de River Plate, Marcelo Gallardo, denominado “MG”, con la experiencia del enólogo David Bonomi.

Fuera del mundo del vino no podía quedar el número uno del fútbol: Messi, a través de su fundación, lanzó en 2012 la marca de vinos “Leo”, elaborados por la reconocida bodega Bianchi, entre los que se destacan Malbec, Torrontés y espumantes Extra Brut.

Otro número uno, Maradona, incursionó en su momento bajo la etiqueta “Diego Armando Maradona”, de la bodega mendocina Raíces de Agrelo. Con dos gamas, básica y premium, elaboradas en 2002, salieron al mercado en 2003 con cuatro variedades cada una: Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y blend de Malbec y Cabernet Sauvignon.

El histórico goleador del combinado argentino, Mario Kempes, también tuvo su experiencia con el vino “El Matador”, que llegó a contar con 4000 botellas. Se trató de un corte de Malbec y Petit Verdot, elaborado en una bodega Maipú, luego de la cosecha realizada en el Valle de Uco.

Rolando “Flaco” Schiavi, histórico jugador de Boca, Newell’s y la selección argentina sumó un nuevo capítulo a su vida: incursionó en el mundo del vino con su línea “Último Hombre”, con un Malbec y un Blend 2018 del Valle de Uco, de la mano del ex Puma Eusebio Guiñazú, bajo las directivas del enólogo Gonzalo Mazzotta.

En el rugby también hay exponentes que se metieron en el mundo vitivinícola. “2456 Wines” lanzó su cosecha 2018 con un Malbec y un Blend 100% del Valle de Uco. Se trata de la línea creada por los ex pumas Eusebio Guiñazú, Manuel Carizza, Patricio Albacete y Julio Farías, quienes apuestan al salto de calidad con su segunda cosecha, con el acompañamiento profesional del “winemaker” José Reginato.

Por el lado del básquet, el ex referente de la “generación dorada” Fabricio Oberto, junto a los hermanos Héctor y Pablo Durigutti, decidieron presentar una producción especial de los viñedos de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. En este caso fue un gusto que se dio el ex jugador jugador de la NBA de tener su propia etiqueta de Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, bajo las denominaciones Old Friends, Old Routes y Old Memories.