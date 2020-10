Una verdadera implosión se produjo dentro de la División Vinos de Molinos, que controla el Grupo económico Pérez Companc, y bajo cuya órbita están las bodegas Nieto Senetiner, Ruca Malén, Cadus, y el 50% de Viña Cobos.

Si bien todavía no hay una información oficial, EcoVinos confirmó de acuerdo a fuentes del holding líder del mercado del consumo masivo, que desvinculó a cuatro gerentes de la División Vinos: el Director de Operaciones de Nieto Senetiner, Milton Kuret; la enóloga Noelia Torres, a cargo de la Gerencia de Enología de Ruca Malen; Federico Esposito, Gerente de Supply Chain & Logística en Molinos Rio de la Plata (Negocio Vinos); y Marcelo Saavedra, gerente de Logística.

Los casos más conocidos en el mundo del vino son los dos primeros, ya que Milton Kuret (con 20 años en el Grupo Molinos) al estar al frente de la Bodega Nieto Senetiner, desde la misma participó activamente en la adquisición de Ruca Malén y el 50% de Viña Cobos, y su presencia es vital en la actividad gremial-empresarial del sector, ya que desde hace varios años es integrante del Directorio de Bodegas de Argentina, y con la última gestión (que lidera Patricia Ortíz) su cargo es muy relevante, ya que es el Tesorero de la cámara más representativa del sector vitivinícola. Pero debido a que esa función la está cumpliendo en representación de la empresa, por lo tanto Molinos Río de la Plata deberá también designar a un nuevo representante en BdeA, y sin dudas que Milton con su larga trayectoria en la entidad se transformó en un dirigente de fuste en el sector.

El tema más resonante es el de Noelia Torres, ya que se trata no sólo de una gran enóloga, sino que cuando hizo el enroque con la otra Bodega desde donde provenía, que era Viña Cobos (hay que recordar que en poco tiempo el Grupo Molinos había comprado el 100% de Ruca y el 50% de Cobos) donde además de estar en el día a día, trabajaba palmo a palmo con Paul Hobbs (dueño del otro 50% del paquete accionario) y Nola llegó a Ruca no solo como la Gerenta de Enología, sino también para apuntalar la imagen hacia dónde querían llevar la marca: vinos más descontracturados y a conquistar el paladar de los millennials, y en ese sentido hay que recordar que en el año 2017 fue distinguida como la segunda mejor enóloga sub 40 de Argentina en el prestigioso concurso “Winemaker Sub 40”.

Dentro de los grandes holdings los movimientos “telúricos” que afectan a sus estructuras gerenciales internas se producen con cierta frecuencia, y cuando la coyuntura económica de un país como el nuestro ofrece los vaivenes impredecibles que se producen en la Argentina, no es extraño que se operen cambios en nombre de la reorganización de sus organigramas.

Tanto desde el Grupo como de los involucrados prefieren por ahora guardar silencio (es todo muy reciente y están en la etapa de negociaciones), pero seguramente en las próximas horas el Grupo Molinos Río de la Plata emitirá un comunicado al respecto.

Un alto ejecutivo de la empresa en su momento nos dijo en relación al portafolio de su División Vinos: “Nieto Senetiner es una bodega emblemática de Argentina que tiene 130 años de historia, y le habla a distintos consumidores del que le puede hablar Cadus, por ejemplo, que es una bodega de alta gama que le habla a un consumidor que es más conocedor y que está buscando vinos del segmento Premium. Ruca Malén por otro lado juega un rol más moderno, vanguardista, y tal vez tiene el rol de ser un poquito más disruptor. Cobos es tal vez la bodega más emblemática de la Argentina con respecto al Malbec”.

Con ese bagaje Molinos se convirtió en uno de los mayores grupos vitivinícolas del país. Sin embargo, y si tienen el objetivo de seguir creciendo, deberían tener claro que vender fideos no es lo mismo que vender vinos.