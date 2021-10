Rodeada de un ambiente natural adaptado a su entorno Casa Naoki, se encuentra en un lugar privilegiado dentro de la Finca Naoki en Luján de Cuyo, propiedad de Dartley Family Wines -proyecto que engloba distintas unidades de negocio dedicadas a la vitivinicultura y la hospitalidad, como lo son Casarena Bodega y Viñedos y Mythic Cellars-. Esta magnífica propiedad se ubica en perfecto balance con la flora autóctona e integrando sus viñedos al espacio, permite vivir una experiencia íntima y memorable en confortable lujo, junto a la más impactante vista de la Cordillera de Los Andes.

En sintonía a las últimas tendencias mundiales, en la que los servicios de lujo se alejan de los centros urbanos y las villas privadas son el auge en la industria de la hospitalidad, Casa Naoki se suma al movimiento del “private housing” y lo lleva a una nueva escala.

Combinando servicios y atención que iguala a los mejores hoteles 5 estrellas y productos de lujo y poniendo a disposición una propiedad completa de manera exclusiva para quien reserve para su estancia. No está de más destacar que el auge del “private housing” es aún hoy mayor, en los que la industria de la hospitalidad vive y se inserta en la tan nombrada “nueva realidad”.

Garantizar la seguridad y protocolos de sanidad, sin dejar fuera ni un solo detalle de servicio, en un medio relajado y sin presiones de ningún tipo, son las promesas de Casa Naoki. Los huéspedes eligen la propiedad, por la seguridad que conlleva no compartir el espacio con personas que no son de su grupo de viaje. #CasaNaoki garantiza llegar a #AWholeNewWorld.

La ubicación específica de Casa Naoki, se revela a los huéspedes momentos antes de su llegada. No contar con ubicación precisa en la página web o en las redes sociales de la casa es imperativo para mantener la seguridad, exclusividad y aislamiento de la propiedad, pensando siempre en huéspedes y clientes que toman esto como un valor fundamental a la hora de elegir: solo los anfitriones saben que ellos están ahí.

#CasaNaoki está construida en estilo minimalista, de líneas rectas y dos volúmenes para la casa y cuatro volúmenes para las terrazas que comprenden los exteriores de uso común. Erigida en tonos grises tanto en las piedras que revisten su exterior como en los detalles de carpintería, se eligieron estas formas y tonos para mostrar líneas rectas que no sean difíciles de descifrar, no interrumpan la mirada y presenten una clara dicotomía con las formas cóncavas y convexas que uno puede notar en los viñedos de Finca Naoki al recorrer el camino desde el ingreso a la finca, hasta llegar a la casa.

“Casa Naoki de Dartley Family Wines, que acaba de ser distinguida con el máximo galardón, el oro en la categoría Alojamiento en la nueva edición de The Best of Wine Tourism, es una marca del grupo Dartley Family Wines que busca ofrecer el concepto de private housing, relacionado con el lujo, con las experiencias ultra personalizadas que te permiten vivir una conexión muy cercana con la naturaleza y con el entorno en el que estás inmerso. Tenés el privilegio de contar con la experiencia de un “chef in house”, o vivir experiencias a medida que te conectan con el viñedo, con el vino y con un profundo sentido del lugar”, dijo expresa Claudia Piedrahita, CEO de Dartley Family Wines.

La adaptación al terreno natural del abanico Este de Agrelo es uno de los sellos distintivos de Finca Naoki, una de las cuatro fincas que posee DFW, todas ubicadas en Luján de Cuyo. Las líneas rectas de la casa producen una yuxtaposición con las curvas del terreno, sin competir con éste y los grises del exterior de la casa hacen que resalte la paleta de verdes de jarilla, coirones y acacias autóctonas del terreno, dejando en un lugar superlativo lo más importante: las vides de la finca, la razón de ser de este lugar.

En el interior el estilo minimalista y las líneas rectas del edificio se mantienen, pero se dejan de lado en la elección del mobiliario. Tonos tierra y gamas de verde y azul, muebles de madera, telas nobles y panas con textura llenan de calor de hogar por completo a #CasaNaoki, materiales naturales como maderas sin lustrar son una constante, al igual que granitos y mármoles. La luminaria juega otro rol fundamental en #CasaNaoki, todas las luces, incluso exteriores, se encuentran empotradas al techo, para que nada interrumpa la vista única con la que se cuenta desde el interior. Ya que la casa está completamente diseñada para que cada uno de los ambientes tenga una garantizada vista a la cordillera (incluso los baños). Una vez abandonado el recibidor, la cordillera y el huésped se vuelven uno.

Continúa Claudia.“ Nuestras expectativas para los próximos meses tienen que ver con la reapertura gradual del turismo, para seguir ofreciendo la experiencia de Casa Naoki a nuestros huéspedes de todo el país, pero también recibir a los viajeros internacionales con auténtica hospitalidad; igualmente nos estamos preparando para la reapertura del Restaurante de Casarena y exaltar la hospitalidad con una experiencia gastronómica natural y sofisticada, con el protagonismo del vino en todo momento”.