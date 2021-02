Bodega Chakana continúa construyendo la red que alimenta su pilar fundamental vinculado al cuidado del medio ambiente y en pos de una viticultura para el futuro, de mínima intervención, apostanto a la obtención de certificaciones y afianzando relaciones y alianzas. Bajo este perfil, la bodega tiene un constante crecimiento en los mercados internacionales, con importantes reconocimientos.

A partir del año 2012 Chakana comenzó un trabajo a conciencia para recuperar y mantener la armonía de sus suelos e inició la transición a orgánico/biodinámico de los métodos de cultivo para todas sus fincas.

En ese recorrido, la bodega certificó su producción como orgánica a través de la organización LETIS, con su Programa SUE de aplicación nacional y equivalentes a la Unión Europea, y de USDA, bajo la Norma NOP (Programa Orgánico Nacional) para Estados Unidos. Además, Chakana es una de las pocas bodegas latinoamericanas que, desde 2018, cuenta con el aval de la certificadora orgánica brasilera IBD para ese mercado.

La certificación orgánica indica que los vinos provienen de un sistema de producción mediante el manejo racional de los recursos naturales y sin la utilización de productos de síntesis química, obteniendo uvas sanas y de calidad, manteniendo o incrementando la fertilidad del suelo y la biodiversidad biológica.

Consecuentemente, en 2016 Demeter, la organización responsable del control y promoción de los productos de la agricultura biodinámica, otorgó su certificado para la bodega, los viñedos y vinos provenientes de la Finca Nuna en Agrelo, una de las mayores de Argentina con 80 hectáreas biodinámicas certificadas. Para este 2021 la bodega ingresará a certificación con el seguimiento de Demeter en Finca Los Cedros, uno de los viñedos propios ubicado en Paraje Altamira.

La biodinámica parte de los conceptos fundamentales de la agricultura orgánica y amplía sus alcances convirtiéndose en una agricultura regenerativa que promueve la biodiversidad y un modelo de bienestar que incluye a las plantas, las personas que producen los alimentos y las personas que los consumen.

Siguiendo con esta línea, Bodega Chakana cuenta con el sello For Life de Responsabilidad Social Empresaria, que promueve la sustentabilidad, las condiciones de trabajo justas, la transparencia y la mejora social en el lugar de trabajo. The Vegan Society, la organización vegana más antigua del mundo fundada en el Reino Unido en 1944, certificó que la bodega no utiliza sustancias procedentes de animales durante el proceso de elaboración (en particular durante la clarificación de los vinos), como lo son la albúmina de huevo; la caseína, proteína derivada de la leche; la gelatina, que se obtiene de cartílagos de animales; o la llamada ictiocola que se obtiene de la vejiga de algunos pescados. Chakana realiza la clarificación a partir de la decantación natural y se toleran turbiedades un poco más elevadas como una condicion natural y protectiva del producto. Y la bodega también es NON-GMO, es decir, libre de organismos genéticamente modificados cuyo ADN se interviene a través de procesos tecnológicos, también conocidos como transgénicos.

En el caso del vino esto sucede habitualmente con las levaduras, que se modifican para lograr que impartan aromas o sabores determinados. Chakana trabaja con fermentaciones espontáneas, donde las levaduras son las que están naturalmente presentes en la uva.

El conjunto de estos avales colaboran a la identidad de Chakana y su fortalecimiento en el Mercado Externo, que representa el 70% del volumen de la bodega, con exportaciones regulares a 32 países. Las nuevas oportunidades se abren gracias a los métodos de cultivos y las certificaciones ya que en muchos países Chakana es reconocida como referente de vino orgánico y biodinámico de Argentina y varios de los importadores con los que la bodega trabaja son 100% orgánicos (Estados Unidos, Francia, Polonia). Los principales mercados son: Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Holanda, Belgica, Finlandia, Noruega, Canadá, Nueva Zelanda y Japón. Además, es la única bodega con importación directa desde Serbia.

Los vínculos y asociaciones también forman parte de la identidad y filosofía de Bodega Chakana, como fundadora y/o promotora. Como PIPA (Productores Independientes de Paraje Altamira) que nuclea a pequeñas bodegas con el objetivo de difundir y valorizar los vinos de la IG Paraje Altamira, con una identidad propia como un puente hacia la diversidad y originalidad de la producción de vinos del país. También integra Vinodinámicos, un grupo de vitivinicultores orgánicos y biodinámicos comprometidos en compartir el aprendizaje, capacitación y desarrollo de una agricultura sana y responsable. Vinodinámicos se reúne anualmente con un grupo similar de Chile para intercambiar inquietudes y esfuerzos.

En diciembre de 2020 Chakana participó como referente argentino de producción orgánica, biodinámica y de baja intervención, en el primer encuentro Latinoamericano donde se presentó el manifiesto de Slow Wine Latam, un capítulo del movimiento mundial Slow Food. Esta organización involucra a más de 160 países que trabajan para asegurar que todo el mundo tenga acceso a una alimentación buena, limpia y justa. Slow Food sostiene que el vino es producto agrícola como cualquier alimento y debe respetar esos 3 criterios vinculados a una alimentación sabrosa y fresca; una producción y consumo de alimentos que no perjudiquen el medio ambiente; precios accesibles para los consumidores y justas retribuciones para los productores.

Bodega Chakana es la historia de la búsqueda de una identidad vitivinícola auténtica, original y consciente. Auténtica en cuanto resultado de una enología de mínima intervención, donde la tierra y sus frutos puedan expresarse. Original en cuanto al respeto de cada parcela productiva y de las características de su terruño, lo que otorga un carácter e identidad única. Consciente en cuanto a reconocerse como parte de un sistema integral que involucra, además de la tierra, su ecosistema y comunidades. Y como parte de ese sistema, la responsabilidad de cuidarlo. Los métodos agrícolas, orgánicos y biodinámicos, bajo las distintas certificaciones que guían y avalan, son la mejor garantía para los consumidores de esta filosofía vitivinícola. La filosofía Chakana.