La Red de Polinizadores Mendocinos te invita a participar, el próximo martes 21 de diciembre, a las 7 PM (Hora Argentina), a una charla junto a Luis Canessa, Managing Director de Athena Bitcoin Global.

Inscribite en el siguiente link: https://bit.ly/RedPolinizadores-BTC

Muchos de nosotros sabemos que los criptoactivos han llegado para quedarse, pero también sabemos que la mayoría no sabemos muy bien que son y como ya están impactando en nuestra vida diaria.

Esta charla es para aquellos que quieren saber de este fascinante tema de una manera simple y amena sin un previo conocimiento del tema. Abordaremos el tema desde distintos puntos de vista y tendremos un espacio para poder responder preguntas. Si no has entrado en este nuevo mundo no te pierdas esta oportunidad.

También es una charla preparatoria para una segunda charla sobre El Presente y Futuro de la Ley Bitcoin de El Salvador de primera mano que pronto sabrá más sobre esta charla.

#PolinizadoresMendoza es una iniciativa destinada a convocar a mendocinos, de nacimiento o por adopción, mayores de edad que estén viviendo en el exterior y que manifiesten su interés en formar parte de la #RedDePolinizadoresMendocinos.

Soñamos con una Mendoza integrada con cada lugar del Mundo, compartiendo nuestros valores e identidad y aprendiendo de otras culturas. Queremos ser puentes de los flujos de inspiración universales para la construcción de bienestar social, ambiental, económico y espiritual por medio de los sectores productivos, trabajadores, de la ciencia y técnica y de la cultura.

Esta iniciativa es impulsada por el Foro Diplomático en Mendoza y por el Polo TIC Mendoza.