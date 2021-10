En el mes de junio dejó su puesto al frente de la cocina de Bodegas Salentein (lugar que ahora ocupa Santiago Maestre -ex Casa Vigil) porque tenía un importante contrato para internacionalizarse, ya que le ofrecieron hacerse cargo del restó Martín Fierro Steakhouse, en Naples, en la costa oeste de Florida, pero a punto de viajar con su familia (esposa y dos hijas) se retrasó su visa de trabajo.

Ontiveros ya diseñó la nueva carta del restaurante de cocina argentina en Naples (a menos de dos horas de Miami en la costa opuesta) pero ante esta dificultad, tuvo que poner el viaje en stand by, y le ofrecieron hacerse cargo de la gastronomía de la Bodega Piatelli en Cafayate, Salta.

“Desembarco en Bodega Piatelli, por ahora hasta que salga lo de Estados Unidos, con un muy buen contrato, por lo que me pone muy contento, y ellos están emocionados porque estaban buscando un perfil de chef como el mío con toda la experiencia en bodegas, como la que traigo de Salentein”, nos dijo el Chef Ontiveros, quien hoy está viajando a Cafayate.

Jorge Ontiveros quien dejó el cargo de chef ejecutivo de bodegas Salentein donde desarrolló su arte culinario de manera excelente, tuvo excelentes comentarios de la bodega de capitales holandeses, a la que consideró “su casa” durante varios años, y explicó que tuvieron un traspaso muy ordenado con Santi Maestre, al que le deseó “lo mejor”.

Ontiveros tiene 38 años, se recibió en la carrera de Turismo y Gastronomía del Instituto Islas Malvinas que depende de la Universidad Maza, tuvo la experiencia de trabajar en cruceros: “Cocinar y navegar es una experiencia única, y lo que te deja es una enseñanza excelente, por la perfección en los detalles y la calidad y la variación de comidas, de culturas, porque no solamente estamos hablando de gastronomía, sino de chefs que vienen de cada región a hacer sus productos, elaborar sus platos, te nutrís de tus propios compañeros de trabajo, entonces eso te deja una experiencia hermosa, que es la que yo plasmo siempre y tengo presente en mi forma en mi forma de trabajar”.

“Conocí en los cruceros a un empresario de Chile, y hay una anécdota muy linda: el empresario era don Rodrigo Undurraga Lavín, accionista de Concha y Toro, y él era dueño del Campo de Golf en Los Lirios en la Sexta Región, en Rancagua, así que me llevó a trabajar ahí como Chef y estuve dos años trabajando con él, hasta que la circunstancia de la vida me llevó a que volvamos a Argentina y ahí entré a trabajar a Salentein”, explicó.

“Decidí dedicarme a la gastronomía ya que tuve un antecedente familiar, que fue lo que me llevó a estudiar: la cuna de familia y tener a mi viejo que no pudo estudiar, pero era apasionado de la gastronomía porque él estuvo en el Ejército y era cocinero, es ex combatiente de Malvinas -mi madre también militar-, y que yo haya llegado a ser Chef es un orgullo para él, y mi presente se lo dedico también a mi viejo que la verdad fue el que me dio y me incentivo para para llegar a esto”, se emocionó.

“Cocinarle al vino es una experiencia muy importante y es un verdadero desafío. Apunto a una cocina sencilla pero regional que te da platos únicos que no vas a probar en ningún otro lado. La idea es que la gastronomía esté acorde de lo que son los vinos con nuestra cocina regional, tratar de equilibrar y darle ese espacio y ese tiempo justo para que el comensal pueda vivir la experiencia de comer bien y tomar los mejores vinos”, cerro el Chef Ontiveros.