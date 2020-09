Sabrina Rodríguez Cuack es bartender profesional y se autodefine como multifacética y gastronómica fulltime. Es conocida por sus participaciones en los medios locales, como Estricta Mendoza por Canal 7 y Food Lovers de MDZ online, espacios desde donde difunde sus conocimientos sobre coctelería. En 2016 fue la ganadora de la segunda temporada del programa “El Gran Bartender” emitido por Telefe.

A comienzos de 2020, junto a su pareja, Gonzalo Palacio, decidió emprender un nuevo proyecto: The Garnish Bar que estará ubicado en Colón 670 de Ciudad. Su puesta a punto demandó una inversión de aproximadamente $ 3 millones y la apertura está prevista para este mes.

“Soy licenciada en Gastronomía y mi intención siempre fue tener un bar propio. De hecho, en 2016 creé Gingger en la calle Arístides que dirigí hasta el 2018. Luego trabajé educando sobre el servicio de la coctelería y en febrero de este año, junto a Gonzalo, encaramos este nuevo negocio. Firmamos el alquiler del local y vino la pandemia. Fueron meses duros pero aquí estamos, a punto de inaugurar The Garnish Bar”, comparte con EcoCuyo.

Al estilo europeo

“Creo que a Mendoza le hace falta un bar de coctelería con buen servicio a la mesa y sobre todo, educación sobre el consumo de alcohol. Ese es el concepto de The Garnish, un lugar al estilo europeo, con todos los detalles cuidados, desde la ambientación, la calidad de los productos, la atención, la vajilla y la carta con clasificación de cócteles.

Tenemos gran variedad de bebidas importadas que no suelen conseguirse en la provincia. Gonzalo es embajador de The Macallan y nos brinda todo su apoyo. Contamos con un especialista en whisky para traer su cultura a Mendoza.

El bar tendrá servicio de agua sin cargo y la propuesta de coctelería se acompañará con tapeos y maridajes para lograr que, lejos de promover el exceso del consumo de alcohol, la visita al bar sea un momento de ocio y goce, que invite a descubrir ricos tragos bien preparados y a conocer más sobre este mundo que es fascinante”, detalla Sabrina.

Durante la mañana, el local funcionará como cafetería y al mediodía habrá opciones de brunch. También se activará la modalidad take away para cócteles embotellados. A partir de las 18 h se promocionará el after office hasta las 23 h que es el horario permitido en la provincia.

Sobre la experiencia de emprender en este momento particular, Sabrina destaca: “Estamos muy entusiasmados con este proyecto y tenemos grandes expectativas. Creo que es momento de apoyarnos unos a otros, de fomentar lo local y sobre todo, desarrollar la empatía. Un dato que nos anima es que el equipo de trabajo está compuesto por un grupo humano increíble, conformado por exalumnos a quienes he formado y hoy deciden acompañarnos en esta nueva aventura”.