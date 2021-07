Dos vinos naturales con la mínima intervención posible del hombre, ya que durante su proceso de elaboración no se le adicionan sulfitos, que funcionan como conservantes por sus propiedades antioxidantes y antibacterianas. Durante su vinificación, no se añaden levaduras seleccionadas, sino que se utilizan levaduras indígenas y no se realiza proceso de clarificación.

“Es verdad que los vinos naturales son aquellos que tienen la menor intervención enológica, pero también son los que requieren el mayor cuidado durante todo su proceso, especialmente en su elaboración al quedar desprotegidos ante bacterias y oxidantes” decía Rubén Ruffo, Gerente de Enología de Bodega Santa Julia.

El Burro Malbec, un vino que representa la expresión de la variedad de una manera más natural. Tiene aromas a fruta franca y fresca que recuerda a cereza y ciruelas, gran cuerpo, con volumen en boca y sabor a mermelada de ciruela al final.

La Oveja, 100% Torrontés, es un vino con mucha identidad varietal que representa a su entorno con franqueza. Se trata de un ejemplar muy aromático, floral por sus notas a jazmín y geranios y con toques de frutos cítricos, con cuerpo, pero sumamente fresco y vivaz.

Además, de ser orgánicos y naturales, poseen la certificación “Fair For Life” que le asegura al consumidor final condiciones justas de trabajo para todos los empleados de la bodega. Al tener este sello en su dorso, la empresa destina el 4% de lo recaudado en ventas de botellas a un comité de trabajadores que le dan a ese monto, una función social.

Estas etiquetas, podrán conseguirse en vinotecas seleccionadas de todo el país a un precio sugerido de venta de $1.250.