ProMendoza realizó un balance positivo del año, a pesar de la pandemia. Con respecto a las exportaciones, el año es positivo en números generales, porque la provincia sostuvo el volumen de las exportaciones que venían creciendo en años anteriores, en un año tan atípico y hasta el mes de septiembre se verificó 6,47% de crecimiento en la cantidad de bienes exportados.

“El 2020 arrancó con porcentajes altos de crecimiento comparado con 2019, estos indicadores fueron decreciendo, pero todavía en el tercer trimestre arrojaba ese 6,47 % positivo en volumen o cantidad de bienes exportados, con lo cual presumimos que vamos a llegar a fin año con números similares o parecidos a los del 2019 lo cual, en un año de pandemia el balance es más que positivo”, aseguró el gerente de ProMendoza, Mario Lázzaro.

El vino a granel, fue uno de los productos destacados de este año, alzando la meta prevista para 2023, es decir, que “exportó 200 millones de litros y consiguió el 5% del negocio mundial, tres años antes de lo que estimábamos en 2018 cuando nacía la Cámara de Vino a Granel”, explicó Lázzaro.

Ese número general obviamente tiene sectores ganadores y sectores perdedores. Los sectores ganadores son aquellos vinculados a los alimentos frescos y procesados y también todos aquellos producidos por el complejo agroexportador, especialmente el caso del vino. Los perdedores resultan ser el sector de la industria de equipos y bienes para petróleo y minería; la industria metalmecánica en general y los producidos en el Parque Petroquímico, que producto de la pandemia y la paralización mundial de este sector, hizo imposibles las ventas en el exterior. Hay que resaltar que aunque no figura en las estadísticas de Aduana, es notable el crecimiento de las exportaciones del sector de servicios basados en el conocimiento: tecnología, software videojuegos, audiovisuales, producciones audiovisuales, que han dado un gran paso adelante convirtiendo a Mendoza en un foco muy activo en la exportación de industrias creativas en 2020, por lo cual la pandemia y la virtualidad aceleró está semilla que ya existía en Mendoza de un polo tecnológico importante.

El balance en números

Hasta el momento las exportaciones de Mendoza crecieron 6.47 % en volumen de enero a septiembre 2020. Se exportaron 882.5 millones de kilos / litros este año.

La mayor tracción positiva de las exportaciones se debe a un aumento en volumen de las ventas de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), con un alza de 29.74% en la cantidad de producto enviados al exterior, que en lo que respecta a dólares facturados significó 435.5 millones.

Los Productos Primarios, tuvieron un crecimiento de 29.51% en el volumen exportado con 167.000 toneladas, y un incremento de la facturación total del 34,6% en el 2020 que aportó divisas por 168 millones de dólares. Así, en productos primarios el mayor crecimiento en volumen y en facturación lo registran las cebollas frescas, con un crecimiento de 103% en volumen y con 27,8 millones de kilos vendidos, destinados principalmente a Brasil.

Las cebollas crecieron un 62.99% en facturación acumulado a septiembre, alcanzando 4.21 millones de dólares en ventas. El ajo, por su parte tuvo en el año 2020 una muy buena performance reflejada principalmente en los precios ya que a pesar de una caída en el volumen exportado del 14.24%, con un total de 51.5 millones de kilos muestra un alza de 31.89% en facturación superando los 100 millones de dólares. Siguiendo las tendencias mundiales el vino creció 45.57%. Allí el vino a granel aportó el mayor porcentaje, alrededor del 27.5% y el vino fraccionado cerca del 8%, con más de 134 millones de litros exportados y por un valor 462 millones de dólares.

El mosto concentrado tuvo alza en el 2020 del 2.46% en el volumen exportado con 58.800 toneladas por un valor FOB facturado de 58.1 millones de dólares.

Perspectivas para 2021

“Respecto a las perspectivas para 2021, creemos que no va a ser fácil sostener la inercia de crecimiento que habían alcanzado algunos sectores. Es posible que el vino a granel no pueda seguir manteniendo su récord histórico de exportaciones, ni tampoco va a ser posible lograr la recuperación de las exportaciones de manufacturas industriales”, manifestó Lázzaro y agregó “en comercio exterior todo requiere un tiempo, los hechos tienen una inercia que terminan impactando en el mediano plazo”. Si no se produce retraso cambiario y las economías de los países vecinos se recuperan, como es el caso de Brasil, Chile, Perú y Paraguay, es posible que el sector alimentos, el vino, los concentrados y los demás productos del complejo exportador se sostengan.

Las sanciones económicas de EEUU a cuatro países de Europa, las sanciones económicas de China a Australia y el Brexit, van a tener efectos asimétricos en nuestro principal producto de exportación que es el vino.

Las sanciones de China a Australia nos van a posicionar mejor en el país asiático, pero Australia será más agresivo en mercados importantes para Argentina tal como EEUU o Reino Unido, por lo que habrá que ver cómo resulta todo. Las probabilidades indican que Mendoza seguirá creciendo en el sector de los servicios basados en el conocimiento (SBS) nos estamos posicionando en el mundo, “vemos que cada día surgen nuevas relaciones entre diferentes regiones y nuevos proyectos de emprendedores y start up que germinan en la provincia de Mendoza con producciones de alto nivel y muy competitivos en los países de la región”, culminó Lázzaro.