En gran medida por el avance de la inflación y también el impacto del tipo de cambio en insumos dolarizados, el costo de construír en Mendoza sigue encareciéndose. De hecho, agosto arranca con un metro cuadrado 1,8% más arriba, y que en la comparación interanual ya es 56% superior al 2020.

Son las conclusiones del relevamiento mensual realizado durante los primeros 10 días del mes por el Centro de Ingenieros de Mendoza, sobre la base de los materiales utilizados, además de la mano de obra, para construír una vivienda considerada “económica” de 61 m2, y otra de mediana calidad (132 m2). Así, con el alza del último mes el costo trepó a $ 80.502/m2 y $ 120.332/m2, respectivamente.

Lo que está claro es que, al ponerlas en la balanza, el impacto de los insumos supera largamente al de la mano de obra. De hecho, en el último año los materiales treparon del 73,4%, más del doble de lo que se actualizaron los salarios de los trabajadores de la construcción.

“Teniendo en cuenta que la mano de obra no ha tenido variación al igual que algunos materiales como los ladrillos y el hormigón elaborado, el aumento del 1,8% se explica en subas del 9% en hierro y cemento”, señaló Daniel Dimaría, presidente del Centro de Ingenieros, al señalar que, en promedio, los materiales se ajustaron 3.04% este último mes.

Como siempre, quien ahorró en dólares para construír maneja otros presupuestos. Y los cálculos parten de la brecha de casi 50% entre la cotización oficial y la informal.

Teniendo en cuenta el dólar comprador del Banco Nación los valores por m2 son de u$s 837 para la vivienda económica y u$s 1.252 para una de mediana calidad. Por otra parte, si la referencia es el blue el costo llega a u$s 460 y u$s 688/m2, respectivamente.