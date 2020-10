Periodista

Caelum es una pequeña constelación que puede ser observada desde el hemisferio sur, y es también una bodega boutique y familiar, cuya primera vendimia fue realizada en el año 2009.

Ubicada en el corazón de Agrelo, Luján de Cuyo, una de las zonas bodegueras más importantes del país, la bodega tiene una producción anual aproximada de 70.000 botellas de vinos elaborados con la más alta calidad y respetando el medioambiente.

La finca posee 60 hectáreas de extensión y se encuentra a 1.000 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con el clima y suelo ideales para el desarrollo de las uvas. Entre sus viñedos se encuentran las variedades: Malbec, Cabernet Sauvignon, Torrontés, Chardonnay, Fiano, Pinot Noir y algunas hileras de Montepulciano y Petit Syrah.

Dentro de las 60 hectáreas de la propiedad, hay, además, una importante plantación de pistachos. Estos árboles fueron plantados en 1994, y lograron su primera producción de frutos siete años después.

En diálogo con Ecovinos, Constanza Pimentel, licenciada en Turismo y sommelier, responsable de las áreas de marketing, comunicación, turismo y comercial de la bodega nos contó los planes para este año en el mundo del vino; y el éxito y proyectos con la venta de pistachos. Los mismos se venden a granel en el AMBA y CABA, mientras que en Mendoza se fracciona para la venta por menor. “La empresa se prepara para lanzar a fin de año un nuevo desarrollo que potenciaría este producto bajo el nombre “Pistachos de Altura”, adelantó Pimentel.

– ¿Por qué decidieron ingresar al mundo del pistacho, junto con el del vino?

– Mi madre es ingeniera agrónoma recibida en la UBA y desde que adquirimos la finca en el año 1990, comenzó a investigar sobre cultivos alternativos. Esto implicó varios viajes al exterior, sobre todo a California, una zona de gran producción de pistachos, ya que en Argentina no existía este cultivo aún. Todavía en esa época (1990), en la zona donde estamos ubicados (Agrelo), no había casi viñas. La producción de uva para vinificar se concentraba en el este de Mendoza. Posteriormente, en el año 2000 decidimos también plantar uva Malbec y Cabernet Sauvignon. Con la construcción de la bodega en el año 2009, también cultivamos viñas de Chardonnay, Pinot Noir, Fiano, Montepulciano y otras cepas, para darle una vuelta de innovación a Bodega Caelum.

– ¿Cómo evalúan esta etapa de COVID 19?

– Tanto la venta de vinos como de pistachos, aumentó durante la cuarentena, con respecto al mismo período del año anterior (2019). Creo que en general, la gente decidió cuidarse más durante esta etapa de confinamiento, comiendo más saludablemente y optó por los beneficios de consumir frutos secos.

Por otro lado, también impulsó el consumo de vino en el hogar el tener que pasar más tiempo en casa, sin poder salir a consumir afuera. La gente empezó a crear en casa sus propios maridajes, algo divertido e interesante para hacer, aprovecharon para unirse a degustaciones virtuales, lo que implicaba una compra previa de vinos enviados a domicilio.

Nosotros particularmente, decidimos impulsar la venta de vinos a través del canal “online” y los resultados fueron favorables. Antes de la cuarentena era un canal que poco habíamos explorado.

– ¿Cuáles son los planes para el último trimestre del año?

– Los planes para lo que queda del año es seguir invirtiendo en publicidad y promoción para llegar a mercados que aún no nos conocen. Somos una bodega boutique, hacemos unas 70 mil botellas al año, y tenemos 10 años en el mercado. Mucha gente ha escuchado hablar de nuestros vinos, pero nunca los ha probado. Apostamos a crecer y difundir nuestra marca de vinos de alta calidad. La producción en pequeña escala permite ser más cuidadosos con el producto y la materia prima (las uvas) son todas propias, esto es una ventaja enorme y se ve plasmado en el producto final.

– ¿Cómo surge el proyecto de venta de pistachos? ¿Cuáles son los objetivos?

– Con respecto al pistacho, es un fruto que se vende muy bien desde que la gente aprendió a conocerlo junto cos sus beneficios y cualidades. Fue mi madre, Mercedes Díaz, quien empezó con el proyecto en 1990, que fue el año de plantación, luego después de 6 años hicimos la primera cosecha, pero ese momento no había mercado ya la gente no sabía qué era el pistacho. Muchos pensaban que era un gusto de helado, y de a poco dando a conocer lo que era realmente, se empezó a generar la demanda. Ya hace más de 10 años que el pistacho se vende muy bien, tanto es así, que no llegamos a cubrir la demanda. Por eso, es que hemos decidido aumentar la superficie de plantación en nuestra finca en Agrelo, Luján de Cuyo, donde también se encuentran nuestros viñedos y la bodega.

Aunque con la pandemia, hubo inclusive un aumento significativo en las ventas de pistacho, no tenemos intenciones de exportar, a pesar de que han surgido oportunidades.

Si hablamos de nuestro país, el mercado en Argentina sigue en crecimiento y constituye un menor esfuerzo e impacto ambiental vender localmente que en el exterior.

El objetivo es aumentar el volumen de producción de pistacho. Con la nueva plantación (se plantaron 2 hectáreas el año pasado y se van a plantar unas 6 hectáreas más este año), en total serán 22 hectáreas aproximadamente, y el volumen de producción total para el año 2025 estimamos que será de 44 toneladas anuales.