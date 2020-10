Si bien Correo Compras, la tienda virtual de Correo Argentino que fue lanzada el viernes en el CCK, podría verse como un intento del Gobierno por disputar la supremacía de Mercado Libre en la Argentina, ambas propuestas no ofrecen exactamente el mismo servicio.

Las dos se presentan como un market place, pero la principal diferencia es que, mientras que en Mercado Libre cualquier persona puede registrarse y ofrecer sus productos nuevos o usados al precio que considere pertinente, en Correo Compras no está contemplada esa posibilidad.

“No puede alguien automáticamente publicar algo ni usado ni nuevo, tiene que ser el productor o la tienda oficial. Si no es la tienda oficial no puede participar de Correo Compras”, explicó Vanesa Piesciorovski, presidenta de Correo Argentino. Es decir, no se permiten las transacciones entre individuos particulares, uno de los fuertes del unicornio fundado por Marcos Galperin.

Además, la funcionaria precisó que habrá un “control” y se intentarán “cuidar los precios”, respetando los precios máximos de referencia que fueron definidos por el Gobierno para alrededor de 2000 productos. Por otro lado, para todas las compras estarán disponibles los programas de cuotas oficiales Ahora 18, Ahora 12 y Ahora 6, que en Mercado Libre también aplican, pero solo para productos seleccionados.

Además, se podrá comprar algunos productos con la tarjeta Alimentar,un instrumento impulsado por el Ministerio de Desarrollo para subsidiar la compra de los alimentos de la canasta básica.

Otra diferencia es que toda la mercadería ofertada en Correo Compras estará alojada en los 1067 centros de distribución que el Correo Argentino tiene en el país, lo que ofrecerá la posibilidad de armar paquetes “multi seller”. “Un paquete puede tener una lata de choclo y auriculares, si es lo que compró ese usuario”, precisó Piesciorovski

Por otro lado, la funcionaria precisó que se le cobrará una comisión a los vendedores por el costo de mantenimiento de la plataforma y la logística, de la que se hará cargo íntegramente la empresa. Si bien no precisó su magnitud, aseguró que es un costo “no muy alto para las empresas”.

El sitio ya cuenta con más de 1000 productos publicados de alrededor de 100 empresas de diversos rubros como alimentos, limpieza, cuidado personal y tecnología y la intención es ir sumando otros. Como es de esperar, la diversidad de su oferta está todavía muy lejos de la que dispone Mercado Libre, en donde se puede encontrar desde alimentos a vehículos.

Según explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el lanzamiento de Correo Compras no tiene que ver con Mercado Libre ni “trata de hacerle sombra”. “Este lanzamiento tiene que ver con generar una herramienta más para el Correo Argentino, que es una empresa estatal que necesita generar nuevos canales de comercialización. Siendo el mayor operador de ecommerce tenía que tener su propia plataforma”, dijo en un diálogo con periodistas posterior al acto.

Piesciorovski aseguró que la propuesta del desarrollo de esta unidad de compras fue hecha formalmente en 2015 y que se trata de “la evolución natural” del negocio del correo en el mundo. “No es una discusión que solo se da en nuestro país; el correo de España tiene su market place, el correo de bandera de Costa Rica está iniciando los primeros pasos. Es algo que los correos de bandera tenemos que hacer para evitar comisiones terribles que se están cobrando”, aseguró.