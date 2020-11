Más allá del crowdfunding, los tokens ya se usan como herramienta para financiar proyectos sin Venture Capital u Ofertas Públicas. La Argentina no es la excepción.

Las medidas de aislamiento y distanciamiento social dispuestas para prevenir el contagio del coronavirus representaron, en muchos casos, un golpe brutal para la economía de las empresas. No obstante, antes incluso del arribo de la cuarentena, en el mundo de los negocios comenzó a popularizarse la tendencia de financiación alternativa para dar comienzo a emprendimientos sin tener que recurrir a rondas de inversión u Ofertas Públicas Iniciales (OPI).

Criptomonedas y tokens aparecen en este contexto como protagonistas, más allá del crowdfunding.

Mientras a escala mundial se termina de dar forma a la estructura legal de los instrumentos cripto, en el país aún es común confundir “tokenización” con otros recursos que otorga el Código Civil y Comercial.

Los artículos 1820 y 1850 establecen la posibilidad de crear un registro especial de títulos valores en sede notarial. Es decir, contemplan de alguna forma la posibilidad de introducir nuevos mecanismos para operaciones financieras en el plano virtual.

Un token, en este contexto, es una unidad de valor que una organización, empresa o particular crea para regir su modelo de negocios y otorgar más poder en el tráfico a los usuarios para interactuar.

Para aquellos inversores aún poco relacionados con este mundo, adquirir un token podría equipararse a la instancia de “comprar acciones” o utilizar dinero para “ahorrar en ‘cosas’. Técnicamente, el token es un instrumento intangible representativo de un contrato inteligente para la transacción de la propiedad de un bien o servicio que opera y se verifica en una cadena de bloques (blockchain).

Una de las particularidades de esa cadena es que no puede ser modificada debido a que todo lo que acontece en ella queda registrado sin posibilidad de deshacer nada. Este diferencial es el que brinda seguridad, integridad, trazabilidad y transparencia a cada operación y genera un modelo económico descentralizado, que posee una menor burocracia y una mayor rapidez y eficiencia.

Mike Barrow (foto) es el creador de Costaflores, la primera bodega open source con criptomoneda respaldada en vino en el mundo. Desde su bodega boutique en Mendoza, el emprendedor se refirió a las oportunidades y los desafíos de generar un proyecto en el que toda la información del proceso del vino es documentada y compartida.

Barrow es especialista informático, vitivinicultor, fundador y CEO de Costaflores, una marca de vinos orgánicos que funciona en Mendoza desde 2003 y explica su proyecto para tokenizar sus vinos. Hace cinco años creó Openvino, un proyecto open source para aplicar tecnología de blockchain e IoT sobre su bodega y marca.

“Es una plataforma para cualquier empresa o bodega que lo quiera utilizar. No hago crowdfunding sino que tokenizo mis vinos. Cuando se hace crowdfunding, se le dice al público ‘dame plata, y te doy tokens de mi negocio. Vas a participar en la economía de la empresa. En cambio, yo vendo mi producto mediante tokens, emito un token respaldado en vino”, diferencia.

Explica que cada año, entre marzo y abril, cosecha, y luego vinifica la uva. “Tarda tres semanas y después, para principio de mayo, tengo una cantidad de vinos que es el denominado del año. Cuando conozco la cantidad de litros que hay, calculo la cantidad de botellas que saldrán, y emito una cantidad equivalente de tokens. Ese vino tiene un año en barrica y tanque y otros dos de guardado en una botella. Recién a partir del tercer año se puede tomar. El 6 de mayo de cada año emito tokens de acuerdo a la cantidad de botellas que tengo”, puntualiza el emprendedor.

El primer token de un vino se emitió en mayo de 2018 y se llamó MTB2018. “Pueden comprarse cuando salen los vinos a un precio de costo y producción hasta el 25 de julio de cada año. Luego, se pueden vender o adquirir a partir de un intercambio en el sitio openvino.exchange”, añade, explicando su mercado secundario. En 2018, el MTB18 —del que se emitieron 16.383 unidades — salió con un valor de $ 97 más IVA. “Ahora flota entre los US$ 9 y US$ 13 cada uno (con cada dólar cotizado a $ 130), es decir, entre $ 1.000 y $ 1.500. Del MTB19 se emitieron 17.707 unidades y del MTB20 unos 9.600 tokens”, detalla.

El proyecto tiene otras dos facetas. Por un lado, la denominada “Extrema Transparencia”. “Toda la información que ocurre en la bodega se puede ver: la humedad, el riego de suelo, y la presión atmosférica, entre otros datos, sumado a la marcha de la contabilidad de la empresa (cuánto se gasta, qué impuestos se pagan, salarios, y AFIP) se escribe mediante blockchain para que se pueda comprobar su veracidad”, detalla.

Barrow concluye que la otra faceta es la “trazabilidad”, aspecto que comenzará a funcionar a partir del 6 de mayo de 2021, cuando las salgan las botellas tokenizadas MTB19. “El que tenga una de esas botellas podrá escanear la contraetiqueta del vino, que lo llevará a una app. Si completa sus datos (nombre y apellido, DNI), se saca una selfie, y responde seis preguntas sobre cómo fue la experiencia tomando el vino, será acreedor de otro token, pero en este caso, equivalente a una acción de la firma. Es decir, pasará de ser consumidor a propietario, un socio y dueño de una parte de los vinos orgánicos CostaFlores a partir del concepto ‘You drink it, you own it’”, completa.