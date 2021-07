Por Esteban Zonino – Diplomado en Marketing Digital – Certificado en Inbound Marketing – Docente universitario.

A pesar de que en unos primeros pasos las empresas salen a las redes sin plan de marketing, estrategia de comunicación, y con publicaciones visualmente poco atractivas, tienen que entender que de ese modo no llegarán muy lejos. Por lo tanto, la profesionalización en el área para llegar y acaparar la atención de los consumidores es fundamental.

Sobre todo, si nuestro objetivo en no pasar de largo. Contenido de valor, auténtico, dinámico y verdadero, es el único camino que hoy recomiendo. Sin ello, es preferible no ingresar y perder tiempo en una red social, en donde la interacción será nula y la llegada a nuestro público objetivo será insignificante.

#Error 1. Sin plan de marketing y objetivos claros

Creemos desde la Diplomatura de Marketing Digital, que hoy son cada vez más marcas, empresas y emprendimientos vitivinícolas que se lanzan al mercado y a las redes sociales sin una estrategia clara, y solo con el afán de vender. En este punto, es que observamos pérdida de tiempo, ya que la imagen que brindan muchas veces dista de la realidad y de la calidad del producto, siendo en definitiva contraproducente para la empresa. Hoy es importante saber a dónde, cómo y de qué manera queremos llegar, ofreciendo valor, emociones y autenticidad a nuestros seguidores. Sin ello, es difícil que lleguen a un buen puerto, o que sus publicaciones tengan el alcance que busquen.

#Error 2. Automatización

Hoy en día se está tendiendo cada vez más a la automatización. Las marcas, conscientes de tener presencia en el vasto universo de las redes sociales, crean perfiles y automatizan las interacciones, pero hay cosas que las marcas nunca deben olvidar: las personas, somos seres sociables, tenemos que conectar con personas y cuando necesitamos comprar un bien o contratar un servicio esperamos obtener asesoramiento y sentirnos seguros de tomar la decisión de compra. Es muy importante que las marcas dejen de vivir aisladas y que se humanicen, para conectar con su público objetivo y conocer de primera mano los problemas y necesidades de cada cliente.

Argentina crece a pasos agigantados en el mundo de los negocios digitales y Mendoza no es la excepción. Un estudio de #Hootsuite afirma que 36 millones de argentinos usan redes sociales, lo que representa el 79.3% de la población. En contraste con el año pasado, tuvo un crecimiento del 5.9%, es decir, 2 millones de nuevos consumidores de contenido en redes sociales. De ese total que representa la población activa en redes sociales, el 97.5% ingresan a ellas desde sus celulares.

Este dato es central para todas aquellas personas que piensen lanzar un nuevo proyecto o emprendimiento comercial en Mendoza.

#Error 3. Contenido visual alejado de la realidad

Cada vez más los consumidores, hombres, mujeres, de diversas edades, que pasan horas en las redes sociales, y consultan antes de ir o concurrir al negocio, o simplemente terminan haciendo la compra por esta vía.

La pandemia potenció el desarrollo de consumidores exploradores y curiosos que salen a la búsqueda de productos y marcas por esta vía. Y es acá donde está la oportunidad de muchas bodegas o vinos, sobretodo de las más pequeñas, sin bodega física que se inician para acercarse y darse a conocer sin grandes campañas de publicidad; pero sí con estrategias claras y contenido visual de valor. La imagen lo es todo, sobre todo en INSTAGRAM.

No sirve de nada, fotos de banco de imágenes, lejana a la población en la que se encuentra nuestros seguidores. Si no le damos realidad a nuestro proyecto de nada vale. No vale mostrar un viñedo florecido en otoño, o un viñedo de Salta si las uvas de nuestro vino provienen de Mendoza.

# Error 4. Publicar contenidos improvisados

Es importante contar con un calendario de publicaciones planificado y alineado con los objetivos de marketing y ventas de la bodega, sino de nada sirve, ir de un lado a otro sin previsibilidad. Asimismo, es importante reflejar el espíritu de la marca, y con la humanización que se crea cada uno de los vinos de esa bodega.

# Error 5. No analizar resultados

Para poder crecer en las redes sociales, bodegas y empresas deben mirar los números, saber qué contenido tiene más alcance para nuestra marca (y que seguramente no es el mismo que el de otra bodega).

De esa forma sabremos qué está funcionando en nuestro perfil y cómo podemos ir creando contenido con alcance y a nuestro público objetivo, que en definitiva es el que nos va a comprar nuestro vino.