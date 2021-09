Periodista

Dalmiro Barbeito es el nuevo presidente de la Cámara Empresaria de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), con 49 años y una licenciatura en Administración de Empresas, trabaja y dirige Corporación del Sur, empresa local dedicada al rubro de la construcción, conformada y fundada, además, por su hermano y dos primos, desde hace 25 años.

En su nuevo rol de presidente de Cecim -con 19 años y más de 100 asociados- Barbeito conversó con Econstrucción sobre los desafíos actuales del sector.

– ¿Cuál es la situación actual de las pymes del sector?

– Hemos pasado una situación muy compleja como la pandemia y el freno abrupto de todo, por lo que este año es la obra privada lo que está moviendo al sector y lo que impidió la quiebra de muchas firmas.

– ¿Tuvieron bajas entre los asociados de Cecim?

– No, el impacto mayor se ha dado en las grandes empresas de Mendoza porque no hay proyectos importantes de construcción el país. En cambio, las pymes constructoras se pudieron adecuar o por la obra privada o por las obras municipales que, de a poco, se van recuperando.

– ¿Cómo ha impactado esto en los niveles de empleo?

– Se perdió el 30% de los empleos registrados en Mendoza. Si se tiene en cuenta que la Uocra ha tenido, históricamente, unos 12.000 afiliados en la provincia, el impacto es alto. No obstante, y lamentablemente, es común observar altos niveles de informalidad en las obras privadas.

– ¿Cuáles son las perspectivas para lo que queda de este año y para el próximo?

– Creemos que vienen años dinámicos para el sector que ha estado muy parado, incluso antes de la pandemia (2018/19). Debería estabilizarse todo aunque no siempre se sabe qué pasará en el país en 6 meses…

-¿Qué esperan en este sentido?

– Vemos una recuperación para los próximos 4 meses y en 2022 esperamos que la obra pública tienda a tener mayor participación en el presupuesto provincial y que se empiecen a activar algunos proyectos que están desarrollados y se licitarían a fin de este año.

– ¿Cuál es la clave respecto de la obra pública?

– El dato más importante es que el presupuesto de obra pública llegó a ser del 11% del presupuesto provincial y ahora es el 5%; lo que está subejecutado. Por ejemplo, antes se hacían 3000 viviendas del IPV por año y ahora apenas se llega a 1000. El pedido que hacemos es que se aumente ese porcentaje pero, sobre todo, que se ejecute en tiempo y forma más allá de que entendemos que parte de lo que se relegó tuvo que ver con la necesidad e importancia de enfrentar la pandemia.

-¿Cuáles son las obras grandes que podrían llegar?

– Para 2022 vienen cuatro grandes carreteras: túnel caracoles, ampliación ruta 40, ruta 82 y la mejora de la ruta 7 en el sector de Agua de las Avispas. Son obras nacionales que se van a iniciar a fines de este año; además de que se terminará la variante Palmira. El tema es que son grandes obras que requieren mucho equipamiento pero tienen poca incidencia en la mano de obra.

– ¿Qué es lo que tendría que pasar para que la construcción impacte, como suele suceder, en el crecimiento de la economía?

– Lo que mueve la economía son las obras de arquitectura ya que son las que precisan mayor cantidad de mano de obra. Se trata de la reactivación del IPV, las refacciones en escuelas y las obras que están haciendo los municipios con recursos de la Nación.

– ¿Qué sucede con las obras provinciales?

– Nos han dicho que hay varias obras proyectadas y desde Cecim hemos pedido el listado de las mismas al Ministerio de Infraestructura. Esperamos obtenerlo en los próximos días para distribuirlo a nuestros asociados y poder prepararnos.

– En relación a esto, ¿cómo están las empresas con insumos y bienes de capital?

– Ha habido crédito para maquinarias a través del banco Nación y muchas firmas se pudieron actualizar. El tema es que continúan los problemas abastecimiento con el hierro y el aluminio, pero el verdadero problema que tenemos es la inflación, que hoy es del 4% mensual por lo que no hay sector que no se modifique semana a semana. Para colmo, se ha sumado una inflación en dólares que antes no teníamos. Para nosotros, la inflación es la madre de las batallas.