La situación que atravesamos ha dado paso a microemprendimientos que se destacan por su originalidad y enfoque en las necesidades actuales de los clientes. Presentamos 4 casos locales que vale la pena conocer.

Hipólito, delivery de productos gourmet

Sebastián Saitta, Sol Isoler y su mascota Toro son los protagonistas de Hipólito secretos gourmet, un delivery de delicatessen que atiende a todo el Gran Mendoza con una amplia oferta de productos.

“El proyecto surgió con la idea de ofrecer un servicio de entrega a domicilio de productos exclusivos que no se encuentran con facilidad en cualquier mercado. Detectamos que debido la situación actual, muchos comenzamos a experimentar más en la cocina y a valorar todo lo que implica preparar algo rico para la familia. Sentimos que es un buen momento para dedicarle tiempo a actividades que siempre quisimos hacer.

Nos enfocamos en un público gourmet, arriesgado, que le gusta lo distinto; personas que disfrutan de sabores, texturas y momentos. Ofrecemos combos que renovamos mes a mes, así como productos unitarios que difundimos a través de nuestro perfil en Instagram @hipolito.secretosgourmet y por WhatsApp. Entre ellos, aceite de oliva, cerveza artesanal, pastas de todo tipo, café de especialidad, conservas, mermeladas, jugos naturales, frutos secos, chocolates y alfajores.

La mayoría de nuestros proveedores son locales y también trabajamos con marcas nacionales como es el caso de BeePure. Cuidamos antes todo la calidad y el servicio.

Emprender juntos es un crecimiento constante, profesional, económico y como pareja. Proyectamos seguir haciéndolo a diario, brindar el mejor servicio, incorporar nuevos productos como así también, brindar asesorías personalizadas al cliente”.

Idea Play, juegos de mesa para educar y entretener

Desde hace más de 10 años, Natalia Bardaro trabaja en decoración de eventos para niños y Javier Ortiz, en cartelería. Hace unos meses, la pareja de emprendedores decidió unir ambos rubros en un campo de acción común y así nació Idea Play.

“La cuarentena nos dio la posibilidad de tener tiempo para darle forma a este sueño que teníamos en la mente y en el corazón hacía 2 años y que por el correr diario no podíamos concretar. En este período también se hizo evidente la necesidad de contar con elementos de entretenimiento, distracción y sociabilización en los niños, que justamente ofrecen los juegos de mesa.

Comenzamos a fabricar juegos en madera en nuestro taller (doodles y rompecabezas de hasta 1500 piezas) que tienen como finalidad, que los niños exploren su creatividad, independencia, coordinación y concentración. Creamos elementos para educar y entretener. Buscamos que los chicos se diviertan mientras aprenden, fusionando los nuevos métodos de enseñanza con la simpleza de los juegos tradicionales. Ofrecemos una alternativa divertida y pedagógica a los juegos electrónicos para disfrutar en familia.

Para el Día del Niño vendimos más de 500 juegos, algo que nos sorprendió y nos dio la pauta de que hay un mercado potencial para este tipo de productos. La comercialización la hacemos a través de revendedores, también utilizamos Instagram (@ideamza), WhatsApp y delivery para las entregas.

Actualmente estamos trabajando en nuestro catálogo y proyectamos sumar 30 propuestas más. A futuro queremos incorporar una unidad independiente de cuadros de decoración de ambientes”.

Giamportone Deco, regalos resueltos siempre

Yasmín Miguel Giamportone es la creadora de Giamportone Deco, un emprendimiento dedicado a la venta de plantas, cactus, suculentas, macetas, canastos y objetos deco.

“El proyecto apareció buscando complementar mi lado creativo, mi gusto por la decoración, mi profesión de administradora y mi rol de community manager. Si lo tuviera que definir en una frase sería: ‘regalos resueltos siempre’, ya que no necesariamente hace falta esperar una ocasión especial para adquirir un obsequio. Soy fan de los autorregalos que elegimos para poner linda nuestra casa y deleitarnos con colores, olores, texturas y todo lo que hace estallar los sentidos.

Giamportone Deco apunta a un público amplio, a todo aquel que le guste la vida, la casa, regalar y autorregalarse sin rango de edad. Es sorprendente la cantidad de hombres que viven solos y compran plantas para sus casas o departamentos. Desde el perfil de Instagram @giamportonedeco hay diferentes opciones armadas y también hacemos pedidos especiales que entregamos a domicilio.

Si bien es momento de bajar un poco la ansiedad, respetar otros tiempos y acomodarnos a lo que tenemos acceso, de a poco todo se va solucionando. A nivel personal, este último año y medio vengo de aprendizaje en aprendizaje. He vivido situaciones muy fuertes y he aprendido a tener paciencia, a confiar y no rendirme. Siempre trato de ver la parte llena del vaso…

A mediano plazo, la idea es terminar de desarrollar nuevos prototipos de productos que tenemos en mente, darnos a conocer y abrir un lugar físico donde los clientes puedan visitarnos”.

Bonsai, cosmética natural

Adriana Gargiulo es ingeniera industrial y el alma detrás de Bonsai.

“Anteriormente trabajé en logística y en el rubro del petróleo. En diciembre de 2019 renuncié para darle un giro a mi estilo de vida. Empecé a gestar la idea de emprender mi propio negocio y llegó la pandemia, lo que nos pateó el tablero a todos.

Comencé a tomar algunos cursos online, entre ellos, de cosmética natural. Hacía tiempo venía usando shampoo y acondicionador sólidos y si bien me resultaban mejor que los industriales, el resultado no terminaba de convencerme. Fue así como decidí aprovechar el tiempo y desarrollar mis propios productos capilares. Los probaron varias amigas y familiares y fue tal el éxito que decidí empezar a venderlos.

Ese fue el comienzo de Bonsai, un proyecto que consiste en la elaboración y venta de productos cosméticos y de higiene personal con insumos de origen vegetal. Por el momento no tengo socios, pero sí trabajo en conjunto con Sofía Crescitelli, quien se encarga de la imagen y ha sido clave en el proyecto.

Actualmente contamos con una línea capilar con 4 tipos de shampoo sólido, acondicionador sólido y acondicionador líquido. Estamos ultimando detalles para lanzar una nueva línea para el cuidado de la piel. Todos los productos pueden verse desde el perfil de Instagram @bonsai.cn

El proyecto se orienta a aquellas personas con interés en generar un cambio en sus hábitos de consumo que los lleve a una vida más sustentable y saludable. Apuntamos a tanto a mujeres como a hombres, ya que son productos esenciales que les hacen bien a todos.

En el mediano plazo esperamos abrir un local de venta directa al público y tener presencia en toda la zona de Cuyo”.

