El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y Energía, propicia la llegada a la provincia de la linea de microfranquicias Grido Social cuyo objetivo es allanar el camino para la apertura de nuevos puntos de venta en nuestro territorio mediante el pago de la inversión inicial en cuotas.

Para ello, los titulares de la firma Grido, ya avanzaron con esta línea de venta en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja y Catamarca. Actualmente, busca desembarcar con este nuevo producto no solo en nuestra provincia sino, además, en Corrientes y Salta.

En este sentido, Javier Gantuz, presidente de la Cámara de Franquicias Mendoza, inició una serie de reuniones con distintos municipios de la provincia para brindar los detalles del programa: “Estamos manteniendo encuentros con distintas comunas dando a conocer los pormenores de la iniciativa que busca generar nuevos puestos de trabajo en Mendoza. Necesitamos del apoyo de los municipios para acordar con sus respectivos consejos deliberantes la posibilidad de avanzar en habilitaciones que se adecuen a las posibilidades de los emprendedores que estén interesados en sumarse a la propuesta”.

A su vez, Gantuz explicó: “La intención, además, es que sean los propios municipios los que nos ayuden a detectar a aquellas familias que hayan visto afectadas sus economías por el avance de la pandemia de COVID-19. Esta es una oportunidad que tiene Mendoza para avanzar en la generación de nuevos puestos de trabajo genuinos”.

La firma tiene la intención de realizar una fuerte inversión en la provincia. En una primera instancia, se tiene previsto la apertura de unos 200 nuevos puntos de venta mediante la inversión inicial, por parte de la firma, de unos 50 mil pesos por proyecto, más la pintura y la cartelería para adaptar el espacio de venta a los requerimientos de la empresa. El monto invertido podrá ser devuelto por el emprendedor en cuotas semanales.

Abrir una heladería social Vía Bana requiere de una inversión de $48.000, con esta suma accede a un freezer (si ya tiene se ahorra alrededor de $37000), un bochero, seis cajas de helados, tres de palitos, servilletas y cucuruchos. “Los $48.000 los financia la empresa o se puede conseguir un crédito productivo en el banco Santander, con nuestro aval. La suma la devuelve cuando comienza a trabajar a través de pagos semanales en un período de un año, es un microcrédito. Por ejemplo: si es junio que se vende menos paga cuotas semanales de $200 y si es en diciembre puede llegar a pagar $1200 por semana”, dicen desde la empresa.

Un dato no menor, es que el helado Vía Bana tiene la misma calidad de los helados Grido. Y adelanta que en un futuro, la marca Via Bana sólo será de este modelo de negocio inclusivo. Mientras un kilo de helado Grido cuesta $400, el kilo de helado social cuesta $240, la bochita de helado $20 y los palitos $15.

Federico Mateo, project leader de “Grido Social”, comentó los detalles del proceso que deberán realizar los emprendedores mendocinos para acceder: “En primer lugar el emprendedor deberá llenar un formulario. Luego, desde nuestra empresa hacemos una evaluación de la situación crediticia del postulante. Esto no quiere decir que si la persona tiene deudas no pueda ingresar al proyecto, simplemente es una formalidad que necesitamos hacer. Por el hecho de que tengan deudas, no quiere decir que serán descartados. Luego hacemos un mapeo para ver si está a cinco cuadras de otro emprendedor, o a 10 de una de nuestras sucursales. De esta manera intentamos que verdaderamente el emprendimiento sea rentable y exitoso para quienes apuesten a nuestra marca”.

Según detallaron desde la empresa, una vez concluidos estos primeros dos pasos (llenado de formulario por parte del emprendedor y posterior evaluación crediticia del postulante), se procede a la coordinación de una entrevista. En este sentido Mateo aclaró: “Allí es donde nosotros vemos el perfil del emprendedor y lo terminamos de asesorar en las dudas que le hayan quedado pendientes. Es en ese espacio, donde les explicamos que este es un negocio anual, y no como es considerado por muchos, como de temporada”.

En este sentido hizo un repaso del consumo anual de helado por parte de los argentinos: “El año pasado estábamos en 7 kilos per capita, y ahora esa cifra viene en constante aumento y de manera considerable”.

Consultado Mateo sobre los pasos a seguir una vez concluida la entrevista señaló: “Posteriormente se avanza en la solicitud de los datos de monotributo. Esto les permite a ellos acceder a todos los beneficios de ser parte del sistema como obra social, aportes, etc. Además, se están realizando acuerdos con municipios para alcanzar habilitaciones provisorias que les permitan a los emprendedores poner en marcha la iniciativa y, paralelamente, ir acondicionando el local a los requerimientos requeridos por las comunas.

Con todos los anteriores puntos resueltos, desde la firma señalaron que están en condiciones de concretar la entrega de pintura y cartelería de forma gratuita para avanzar en el acondicionamiento del punto de venta. Una vez superada esta instancia, se hace entrega del freezer, los helados y los insumos. El primer pedido de helados forma parte de la financiación con la que deberá cumplir el emprendedor.

Todo el proceso, desde que el interesado se inscribe, presenta la documentación, se hace la evaluación, y hasta que se acondiciona el lugar, puede llegar a demorar como máximo 30 días. “La particularidad que tiene este emprendimiento, es que cada emprendedor será apadrinado por un franquiciado de Grido, quien no solo cumplirá el rol de guiar al emprendedor, sino de proveer los productos que serán enviados hasta ese lugar”, explicó.

Por otro lado, desde la firma informaron que cuentan con un estudio contable para asesorar a todos los emprendedores, cuyos miembros guían en cada uno de los trámites que se deben realizar. “Esto se da porque observábamos que los emprendedores se interesaban mucho por la propuesta, pero demoraban mucho en la presentación de la documentación”.

Actualmente, la firma cuenta con 1.600 puntos de venta a lo largo y ancho del país, de los cuales unos 60 franquiciados están trabajando como padrinos. La logística con la que cuenta la empresa, según detallan, reduce considerablemente los tiempos de entrega a diferencia de otros proyectos similares.

Osvaldo Cairone, gerente General del Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), añadió: “Desde nuestra institución venimos trabajando fuertemente para fortalecer al comercio minorista mendocino, pero también a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de representarlos como lo hacen las cámaras y asociaciones. En este caso, desde la Cámara de Franquicias de Mendoza, con la cual trabajamos en varias acciones para posicionar esta modalidad de trabajo en la provincia, nos solicitaron el apoyo para llegar a quienes se han visto seriamente afectados por la pandemia. Creemos que esta acción es una alternativa viable para mitigar el impacto económico generado por el coronavirus y, además, una posibilidad muy concreta para la creación de nuevos puestos de trabajo genuinos”.

Por su parte, Federico Morábito, titular de la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Energía, dijo: “Estamos trabajando en conjunto con la Dirección Territorial de Empleo y Capacitación, la Dirección de Emprendedores de la provincia, el IDC, y la Cámara de Franquicias de Mendoza, para promover de manera colaborativa un proceso que implica generar oportunidades para que emprendedores con dificultades para acceder a recursos, puedan acceder a través de esta iniciativa la oportunidad de abrir un negocio que les permita generar ingresos a través de la comercialización de productos en diversos puntos de la provincia”.

“Buscamos fortalecer al ecosistema emprendedor que se está iniciando y que necesita generar actividad económica, ayudarlos en el proceso, capacitarlos, formarlos en el manejo de un negocio familiar para ir profesionalizándolos y generar empleo ya que estas son fuentes de trabajo genuinas que necesitan de la presencia y el acompañamiento de Estado”, añadió el funcionario.

“Desde nuestra dirección consideramos muy importante la llegada a Mendoza de las microfranquicias sociales de Grido con esta inversión de 10 millones de pesos, sobre todo, en lugares alejados del Gran Mendoza. Esto permite movilidad económica y social a estos barrios y sobre todo, la generación de nuevas fuentes de trabajo genuino”, comentó Emilce Vega Espinoza, titular de la Dirección Territorial de Empleo y Capacitación.

La funcionaria, añadió: “A medida que estas microfranquicias vayan cumpliendo con las normativas municipales, la regularización de la actividad comercial, que en estos espacios físicos se iniciarán con una habilitación provisoria, les permitirá incorporarse al sistema como monotributistas y a su vez, esto les permitirá ser parte del programa de Entrenamiento Laboral Certificado (Enlace), que impulsados desde la cartera económica provincial en el marco de Mendoza Activa”.