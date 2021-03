Durante marzo se celebra el Mes Mundial del Sueño, una iniciativa global para concientizar a la población sobre la importancia del buen descanso para el organismo y promover hábitos saludables para una mejor calidad de vida.

Debido al aumento generalizado de las dificultades para dormir provocadas por la pandemia, el lema 2021 elegido por la World Sleep Society es “Horario regular, futuro saludable”.

“El sueño es la mejor defensa de nuestro organismo”, indica la doctora María Celia Daraio, directora del servicio Medicina del Sueño en Neuromed Argentina, quien el jueves 18 de marzo, a las 19 h, brindará la charla abierta y gratuita “Dormir mejor para vivir mejor” a través de facebook.com/NeuromedArgentina.

“Un sueño saludable previene enfermedades cardiovasculares, metabólicas y degenerativas, entre ellas, la obesidad, la depresión y el Alzheimer. Reduce accidentes de tránsito, laborales e incluso en el hogar. Estudios científicos demuestran que los horarios regulares para acostarnos y levantarnos impactan en el estado de ánimo, el rendimiento psicomotor y académico”, agrega.

Hábitos de sueño saludables

Para lograr un descanso saludable es importante seguir algunas recomendaciones:

– Fijar una hora para dormir y una hora para despertarse.

– Evitar siestas de más de 45 minutos en el día.

– No ingerir alcohol, café, té, tabaco ni chocolate 4 horas antes de ir a la cama.

– Hacer ejercicio físico con regularidad, pero no justo antes de dormir.

– Usar ropa de cama cómoda.

– Ajustar la temperatura de la habitación (lo ideal es que sea de 24 °) y mantenerla ventilada.

– Bloquear los ruidos molestos y eliminar la mayor cantidad de luz posible (sobre todo las pantallas).

– No usar la cama para trabajar o hacer otras actividades.

Los esperamos el jueves 18 de marzo a las 19 h a través de facebook.com/NeuromedArgentina para seguir profundizando en este tema.

