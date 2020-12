Periodista

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) lo eligió, la semana pasada, como ejecutivo del año y aunque para él es “un halago y una gran responsabilidad”, Diego Pérez Colman –gerente general de Hipercerámico y presidente de la Red Edificar- sabe que el desafío es cotidiano porque, desde su visión, es más importante mantenerse que llegar.

A sus 63 años, hace 25 que está al frente del Híper. Su secreto, en parte, tiene que ver con que su cabeza está en constante movimiento, pero también con que sabe cómo parar cuando las cosas parecen irse de control. Sus 4 hijos, su esposa, su pasión por los bares y la cristalería, su gusto por el arte y –también- su cable a tierra a través del campo y de la montaña son un remanso a la hora de los problemas. No obstante, asegura que le gustan los desafíos.

En un año duro para los diversos sectores de la economía, la empresa que dirige no solo contrató personal y devolvió un ATP sino que realizó diversas inversiones inmobiliarias con el objetivo de seguir creciendo.

– ¿Qué implica para usted haber ganado el premio de AEM?

– Es un gran halago y una gran responsabilidad ante todos mis colegas de la Asociación que nominaron y premiaron mi gestión y trayectoria. Mis años futuros seguirán siendo de superación personal.

– ¿Qué es lo que le apasiona de su trabajo?

– El desafío cotidiano, el trabajo en equipo y la posibilidad de establecer una relación virtuosa con todos mis colaboradores. En este sentido, mis decisiones tienen un cóctel de buena intención, justicia y creatividad ya que es muy profundo lo que siento por mi gestión laboral y personal, no hago diferencias y la pasión me acompaña siempre.

– ¿Qué inversiones realizaron en 2020?

– Hicimos dos inversiones inmobiliarias, que ampliarán nuestra propuesta comercial. La primera está ubicada en San Juan y la otra en el departamento de Godoy Cruz.

– ¿Cuáles son los proyectos?

– En San Juan hoy tenemos una hiperboutique en un lugar que alquilamos y ahora compramos un predio cerca de la Circunvalación para comenzar a construir el año próximo una propuesta destinada a todos los sectores sociales. En cuanto al terreno de Mendoza, la idea es proyectarnos con un formato de Casa Fácil, pero esto último aún no está 100% decidido y el primer objetivo fue seguir capitalizándonos.

– ¿Cuál es el principal plan específico para 2021?

– Comenzaremos la construcción de este nuevo formato comercial en San Juan y desarrollaremos un plan de Recursos Humanos basado en un programa de “temple y talento”.

– ¿Cuánto influye el pertenecer a una red de empresas como es Edificar, en su perfil como Ejecutivo?

– Muchísimo, somos una usina de generación de ideas, valores, gestión y abrazos en momentos difíciles.

– Bajo la idea de la sustentabilidad, ¿cómo se transforma el sector de la construcción?

– El sector deberá adaptarse a nuevas normas, nuevas costumbres, nuevos materiales y sumar a los materiales tradicionales aquellos componentes que contribuyen con la sustentabilidad. Esta deberá incorporarse a nuestra vida diaria, y sin duda, la construcción forma parte de ella. Se deberán utilizar materiales reciclados, amenos con el medio ambiente y que contribuyan al impacto global.

– En este sentido, ¿estamos preparados para fabricar estos materiales?

– La industria deberá reconvertirse y hacer más eficiente lo tradicional. En Argentina hay conocimiento para ello y mucho interés por parte de los profesionales en trabajar bajo este concepto. Quizás no lo veamos a corto plazo, pero a nivel global comienza a suceder. Ya se utilizan tecnologías nuevas para la elaboración de materiales de este tipo. Tal vez nuestro país hoy no esté a la vanguardia de esto. No obstante, existe un fuerte trabajo para que esto se modifique hacia una mayor consciencia social y sustentable.

– El laboratorio de la vivienda propone cuatro modelos de hogares sustentables y la Red Edificar aportará los materiales de construcción, ¿qué horizonte tienen aquí?

– El laboratorio nos parece un gran paso hacia la sustentabilidad y el urbanismo con proyección anticipada. La Red Edificar participó desde el primer momento con el Gobierno de Mendoza en el laboratorio de viviendas, no solo con el aporte de materiales sino también con ideas, debate y soluciones. Nos pareció excelente y aplaudimos el esfuerzo e innovación que el Ministerio y el IPV han demostrado en estas soluciones. Esperamos que esta iniciativa, que ya se encuentra en marcha, sea un cambio radical en la manera de aportar soluciones habitacionales a nuestra querida Mendoza.

– ¿Han participado proyectos similares?

– Sí. La Red participó hace meses con una idea que contribuyó a la creación por parte del gobierno, del programa de “Mendoza Activa”.

– ¿Qué cree que hace falta en el sector de la construcción en Mendoza para acrecentar las cadenas de colaboración empresarial como es la Red Edificar?

– Son muchas cosas: voluntad, colaboración, buenas prácticas empresariales, transparencia, responsabilidad, dar más y pedir menos. La Red Edificar fue creada hace 20 años y, desde entonces, nuestro país ha sufrido todo tipo de vaivenes, cambios de color político, crisis y una pandemia; entre otras cosas. El temple y el talento no abundaron, pero la Red ha seguido creciendo y desarrollándose a pesar de todos los inconvenientes, porque nunca hemos perdido la esperanza. Para mí la colaboración empresarial es la manera de enfrentar las distintas crisis a las que tanto estamos acostumbrados y espero que existan muchas redes similares. Llegó el momento de tomarse lo que yo llamo una “distancia y mirada intelectual” para observar la grieta que nos divide y llenarla de cimientos para empezar a construir una provincia y un país a mediano y largo plazo.