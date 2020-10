El Ministerio de Economía y Energía, a través de su Dirección de Emprendedores, convocó a particulares y pymes mendocinas a contar sus relatos en modo selfie, para potenciar el ecosistema emprendedor de la Provincia y visibilizar su tarea.

Emilio Aguiló, director de Emprendedores explicó: “La intención de la convocatoria es poner de manifiesto el trabajo de los emprendedores mendocinos y potenciar el ecosistema emprendedor de Mendoza, haciendo especial hincapié en la cultura de la innovación para crear y desarrollar empresas que generen valor económico, social y ambiental”.

Desde Venezuela a nuestra provincia viajó Dissay Calzadilla, una particular emprendedora que encontró en sus habilidades culinarias una salida laboral: “Llegué hace aproximadamente un año a la provincia y rápidamente conseguí empleo, el problema se suscitó a finales de marzo por la pandemia generada por el coronavirus. En ese momento perdí mis trabajos y tomé la decisión de emprender con mis helados y paletas, que son 100% artesanales, sin conservantes ni colorantes, con las mejores materias primas y sobre todo elaborados con mucho amor”.

“Emprender me genera felicidad y unas ganas inmensas de salir adelante. Mi consejo es que no tengan miedo y abracen con fuerza el sueño que desean conseguir. Agradezco la posibilidad que me dio la Dirección de Emprendedores para difundir mi negocio de helados y paletas artesanales”, finalizó Dissay Calzadilla.

Los “Relatos que inspiran” son difundidos por las redes sociales y canales de comunicación oficiales del Gobierno de Mendoza para apoyar a los emprendimientos e inspirar con estas historias de vida a otros emprendedores.

Las personas interesadas pueden llamar al 449-2508 o enviar un mail a [email protected] Desde allí recibirán un instructivo con las especificaciones para poder enviar los videos.