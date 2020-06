Mendoza cuenta con grandes referentes y hacedores del vino con reconocimiento y prestigio internacional. Muchos de ellos hoy no están presentes, pero es a través del legado de sus hijos que sus valores, deseos e inspiraciones siguen vivas.

Si bien desde nuestra provincia se incentiva, a través de un decreto, que el Día del Padre se celebre el 24 de agosto en honor al nacimiento de Mercedes Infanta de San Martín -hija del General Don José de San Martín-, lo cierto es que, en todo el país, al igual que en Estados Unidos, la fecha elegida es el tercer domingo de junio.

Conjugando los valores de la provincia y el festejo, decidimos homenajear a todos aquellos hombres que dieron vida al mundo del vino tal como lo conocemos hoy. Fueron sin dudas grandes visionarios y pioneros que a través de sus enseñanzas y valores dejaron una generación que sigue apostando a la excelencia y al trabajo con esfuerzo.

En primera persona Alberto Arizu, Susana Balbo, Sylvia y Raúl Bianchi, Anabel Caselles, Laura Catena y José Zuccardi recuerdan a sus padres a través de los valores inculcados y recomiendan un vino que les gustaría tomar junto a ellos en este domingo.

Alberto Arizu: saber escuchar con humildad

Alberto Arizu (h): “Mi padre, me inculcó buenos valores que me acompañan en mi vida y que intento transmitírselos a mis hijos también. Uno es la ‘perseverancia’, nunca darme por vencido, dar el máximo de mis capacidades para lograr el objetivo. Otro es la ‘búsqueda incansable de la excelencia’ en todo lo que hago. Obviamente no todo sale bien y cometo errores, pero buscar siempre es un valor que me acompaña siempre. También es el ‘escuchar con humildad a quienes saben o entienden de algo’.

Siempre me decía que por algo Dios nos da dos oídos y una sola boca. ¡Debemos escuchar el doble de lo que hablamos! Hay muchos otros, pero estos me marcaron y me acompañan. Los practico, aunque no siempre salgan las cosas como uno espera. He tenido la suerte de estar cerca de él, como familia y también en el trabajo lo cual pude aprender de él a través de su ejemplo. Sin dudas como ser humano, pero también como empresario ha sido un hombre de profundas convicciones e íntegro en todo. Un gran ejemplo”.

Aitor Balbo: ser arquitecto del destino y fortalecer el espíritu emprendedor

Susana Balbo: “Cada vez que hablo de mi papá me siento muy orgullosa, fue una persona que me inculcó muchos valores sobre todo el de que una palabra vale más que cualquier contrato; y me enseño, además, la importancia de ser arquitecto de tu propio destino, ser independiente, trabajar y ser gran un emprendedor. Él era un gran emprendedor con una visión del futuro que pocos tenían, y me enseñó que soñar es una parte de nuestra vida para poder hacerlo realidad luego en cosas concretas. El amor por la naturaleza fue otro de sus legados, fue un gran hombre y lo extraño mucho.

Trazó mi vida grabándome a fuego en mi corazón y espíritu, ser emprendedor y dueño de tu propio destino. El mejor camino para las personas con aspiraciones y ganas de llegar a un puerto, es construir tu propia nave y aprender a navegar en mares profundos y tumultuosos.

Él era un visionario, en la época de la circular 1050 se quejaba y decía que era una vergüenza que ofrecieran esos créditos porque la gente iba a perder lo poco que tenían. Me enseñó a analizar las cosas y proyectarlas para poder ver el beneficios y perjuicios que ocasionaban”.

Carlos Caselles: enseñar con el ejemplo

Anabel Caselles: “Mi Papá siempre fue un hombre de enseñar con el ejemplo, con una charla te orientaba muchísimo, pero no había nada más poderoso que su ejemplo. Seguramente en sus errores también, tratando de reinventarse y que no cometiéramos los mismos que él. Una de las cosas que más me quedó de mi viejo como enseñanza fue su humildad: nunca se olvidó de dónde venía, de sus orígenes, de los esfuerzos para poder estudiar y ascender en todo aspecto. Laburante a más no poder, emprendedor nato, hasta en los mejores momentos de prosperidad vivió una vida simple, disfrutando de las pequeñas cosas. La honestidad también es algo que nos marcó a fuego. La unión de la familia con respeto y amor, ante todas las diferencias. La simpleza. La cultura del esfuerzo como el camino real para lograr metas en la vida. Y tantas otras cosas más.

El legado de mi viejo en mi vida es enorme. Me forjó en lo personal y en lo profesional. Siempre me decía que era más importante la caña de pescar que el pescado, entonces me brindaba herramientas para poder construir mi camino y no tan sólo las cosas resueltas, aun teniendo la posibilidad, y es algo que le agradezco enormemente porque la vida se trata de eso, son más las puertas que hay que golpear que las que se abren solas, y eso me hizo una mujer fuerte, luchadora, agradecida y perseverante. Quizás, al ser la más chica de los 5 hermanos, tuvo una relación conmigo de mucha protección, charlas y guía constante, pero además de mucha enseñanza para mi futuro, me decía muy seguido: ‘esto te lo digo para tu futuro, para el día que yo no esté’, ahora entiendo a lo que se refería y le agradezco más aún.

Me enseñó a valorar las relaciones, a cuidarlas, a arrepentirse y reparar, y también a poder poner un pararte para disfrutar de la vida, ya que en esto de enseñar con el ejemplo…también me enseñó lo que no estaba bueno, y eso creo que es el poder equilibrar la vida laboral con la personal, hacer aquello que soñamos ahora, hoy. Mi viejo siempre quiso aprender a tocar bien la guitarra y cantar tango, y le quedó en el tintero de los sueños; cuando sonaba algún tango de Julio Sosa los domingos en la mañana, junto al mate y el diario. En esas charlas de ‘cómo me hubiera gustado hacer tal cosa….’.

Mi viejo es y será siempre mi pilar fundamental, cada vez que pienso qué me diría ante cierta situación, la respuesta que sale de mi corazón instantánea es la que tiene que ver con él, porque ya es parte infinita de mí”.

Nicolás Catena Zapata: el gran maestro de mi vida

Laura Catena: “Crecí pensando en ser doctora, pero la vida me dio la posibilidad de crecer al lado de mi papá. Aprender de él es lo más importante de la vida. Tuve la posibilidad de pasar muchos años a su lado, visitar muchas partes del mundo y aprender a realizar tasting y conocer más de los viñedos. No puedo imaginarme una vida mejor sin él, es mi mentor y mi maestro, pero a la vez es un hombre que siempre me escuchó”. (Gentileza Wine Spetactor)

Sobre Don Enzo Bianchi: compromiso por la comunidad

Raúl Bianchi: “Mi padre nos inculcó el esfuerzo, el compromiso por nuestra comunidad, nuestro querido San Rafael, y el culto por la amistad. Fue un gran compañero en la vida, me acompañó y guió en proyectos, como el tutor de la vid. Me transmitía metas y explicaba con ello el valor del esfuerzo”.

Sylvia Bianchi: “Don Enzo fue un ser humano extraordinario y como tal nos inculcó valores humanos y profesionales. La sensibilidad ante el dolor ajeno, la generosidad, el sentido de justicia, la integridad, la humildad, el esfuerzo constante, no darse por vencido, crear grandes sueños y entregarlos a los demás. También su refinado paladar: era el crítico más severo de sus vinos, exigiéndole a él mismo un desafío constante en la búsqueda de la excelencia. Estos conceptos han trazado huellas en nuestras vidas, no sólo en transmitir el amor y la cultura del vino, sino en la búsqueda constante de sorprender los paladares más exigentes”.

Tito Zuccardi: respeto y valoración por el trabajo

José Zuccardi: “Yo creo que los valores tuvieron que ver mucho con el trabajo y la independencia. Mi viejo era un tipo con un esquema de valores muy sólidos, con muchas convicciones. Todo lo que hizo en su vida fue con mucha dedicación y pasión por esos dos valores el respeto por el trabajo y la valoración de la propia independencia. El poder trabajar mucho para eso fueron dos cosas que siempre las he valorado, apreciado y tratado de emular junto con sus enseñanzas y lineamientos.

Al trabajar tantos años juntos fue también una relación de amigos donde también me inculcó trabajar siempre mirando desde una posición de respeto de los valores y una profunda humildad y austeridad. Creo que si han sido cosas que he tratado de tener presente a lo largo de lo que he hecho y sé que claramente vinieron de él”.

Vinos para brindar

Alberto Arizu

“Sin dudas el vino que abriría con él y lo haré aunque sea de manera virtual ya que desafortunadamente no estaremos juntos será Luigi Bosca De Sangre, quizás el vino que mejor

nos representa a ambos. Un vino que hicimos juntos, lo pensamos juntos y simboliza el fuerte lazo afectivo que nos une. ¡Por eso el nombre De Sangre!”

Susana Balbo

“Brindaría con su favorito, el cabernet Sauvignon y en segundo lugar con el Lambrusco, que compraba en una bodega en Maipú a granel porque no lo fraccionaban. Él lo amaba porque era de tanino suave y muy frutado. De ahí viene mi impronta del cabernet porque te plantea desafíos como enóloga porque hay muchos parámetros en el mundo y haciendo cabernet te pueden comparar si sos buena o mala enóloga, probablemente él de alguna manera me marco en ese aspecto”.

Anabel Caselles

“Con el vino que estamos elaborando en su honor, será el vino ícono de SinFin. Me encantaría poder compartir con él el proceso, la selección de los cortes como lo solíamos hacer y poder brindar juntos por todos los años compartidos”.

Raúl Bianchi

“En el Día del Padre brindo por él con dos vinos: con nuestros íconos Enzo Bianchi y Maria Carmen, el Chardonnay, un vino en homenaje a su mujer y compañera de toda la vida”.

Sylvia Bianchi

“De sus obras maestras, elegiría el Champagne Stradivarius Cabernet Sauvignon, un Blanc de Noire. Una creación propia, única en el mundo en ese momento, que nació en 1998 y que saliera elegido en Francia en 2007 entre los tops ten del mundo en el concurso Effervescent Du Monde”.

Jose Zuccardi

“Tendría muchos vinos, hay uno en particular que mi hijo Sebastián realizó en honor a él Tito Zuccardi. Es un vino que de alguna manera refleja los valores de él, es un vino innovador y tuvo la suerte de conocerlo falleció en el 2014 y el vino se vino se hizo en el 2010”.