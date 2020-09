El Café de la fábrica de alfajores Entre Dos, ubicado en Ruta 82 km25, Blanco Encalada, Lujá, ha sido distinguido y premiado por TripAdvisor ubicándolo dentro del 10% de los mejores restaurantes del mundo.

Los premios Travellers’ Choice Best of the Best son el honor más alto que otorga TripAdvisor. Son los únicos premios de la industria de viajes basados en millones de críticas y opiniones de viajeros de todo el mundo.

La historia del café comienza en el 2016 con la idea de ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de disfrutar nuestros alfajores directamente de Fábrica junto a un café premium. Poco a poco se fueron sumando más personas y así de esta manera crecimos en infraestructura ampliando nuestro espacio para recibir a turistas y mendocinos de lunes a lunes.

“Para nosotros nuestro Café de Blanco Encalada es un fenómeno que no tiene explicación. Ya sea en invierno, verano, con lluvia o con calor, inclusive ahora mismo en contexto de Pandemia, jamás hemos dejado de recibir clientes. Clientes que se anotan en una lista de espera por fin de semana que supera los números pensados”, dicen desde la firma.

“Es un honor recibir este premio Travellers’ Choice que califican la excelencia en servicio, calidad y satisfacción al cliente. Tomamos todas las opiniones de nuestros clientes para seguir creciendo y superándonos día a día”.

El café está abierto de lunes a lunes de 9.30 a 20 hs ubicado en Ruta 82 km25, Blanco Encalada, Luján de Cuyo.