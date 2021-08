A través de la resolución 141, la Secretaría de Ambiente de Mendoza negó la autorización del proyecto “Cerro Punta Negra” que intentaba construir la empresa Uco Los Tres Valles en la montaña de Tunuyán. El mismo implicaba la construcción de un resort, un centro de esquí y un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico.

“Negar la autorización para ejecutar los proyectos Cerro Punta Negra (Club House) y Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra en los términos y condiciones conforme han sido propuestos en las Manifestaciones Generales de Impacto Ambiental, presentados por la empresa Uco Los Tres Valles SRL y su adenda”, dice la resolución.

Entre los argumentos que esgrimió el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, se incluyó el dictamen del Instituto Argentino de Zonas Áridas (Iadiza) que “recomienda no aceptar la Manifestación General de Impacto Ambiental ante la falta de certezas del real alcance (…) y alto impacto en la misma zona”.

Por ley, el Iadiza es uno de los organismos que debe efectuar los dictámenes técnicos para la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental de obras y acciones a ejecutarse en las áreas protegidas de Mendoza. El organismo consideró que “el proyecto Cerro Punta Negra no es compatible con los objetivos de la creación y valores de conservación del Área Natural Protegida”.

El proyecto turístico Cerro Punta Negra estaba proyectado en Los Chacayes (Tunuyán), a 14 km al oeste del Manzano Histórico, margen de la Ruta Provincial Nº 94. Contamplaba la construcción de una Hostería-Clubhouse y un restaurante, además de un parque de nieve con tres medios de elevación de arrastre.

Sin embargo, en el rechazo se puso en valor la opinión de la Dirección de Patrimonio Cultural, “que identifica valores críticos de impacto sobre el recurso arqueológico”, mientras que el Departamento de Flora Nativa destacó que “el impacto sobre la vegetación es crítico y la introducción de especies exóticas (pino andino), no se encuentra permitida en esta zona”.

Por otra parte, se cuestiona que la empresa no incluye al Cóndor Andino como especie prioritaria de la reserva donde se construirá el proyecto. “Es una especie que también merece atención, está considerada amenazada, también el caso del guanaco, el lagarto cola de piche”, agrega el Gobierno en los considerandos.

Rechazo a Cerro Punta Negra: hay divergencias en Cambia Mendoza

Asimismo, se planteó que “el proyecto no resultaría aceptable en su totalidad y en la forma presentada, ya que el parcelamiento y los servicios comunes, no se adecúan a los objetivos de la Reserva toda vez que no se ajustan a los objetivos de la preservación y conservación (de acuerdo a la Ley 6045)”.

En relación al proyecto integral, más allá de la hostería, restaurante y parque de nieve, se preveía la instalación de una central hidroeléctrica de 1,5 MW para proveer de electricidad a Guanaquitas y Punta Negra, y en verano volcar la energía excedente a la red del Valle de Uco. Sin embargo, esto también fue rechazado con argumentos de impacto ambiental.