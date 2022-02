La influyente publicación norteamericana Wine Spectator publicó a fin de año por primera vez su Best Value con una selección de 10 diferentes vinos del mundo, donde si bien no hay ningún vino de Argentina, figura un vino de España, Termes 2017 de Bodega Numanthia, del Grupo LVMH, cuyo Director General es el mendocino Lucas Lowi.

Más recientemente, el crítico James Sucling, publicó los 100 mejores ‘wines value’ (donde se hace mención al precio más bajo) y en el puesto 10 colocó al mismo vino, pero de la cosecha 2018.

Lucas es Licenciado en Administración de Empresas, MBA, egresado con honores de la Universidad Austral. Actualmente, es Director General de Bodega Numanthia perteneciente al grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) con sede en Toro, España. En 2015, el grupo Moët Hennessy le dio la oportunidad de una movilidad internacional con destino España, con el objetivo de asumir el cargo de Estate Director de Bodega Numanthia.

Se destaca la notable reposición de esta bodega de la mano de este joven mendocino, logrando además, que uno de los 7 vinos de la historia de España logre el puntaje ideal (100 puntos Parker).

Es el responsable por el logro de los objetivos generales de negocio de la bodega, así como por la producción de vinos de la más alta calidad internacional, su estrategia comercial en el mercado local e internacional y de construcción de marca.

También se ha desempeñado como Manager América Latina y África del Grupo Peñaflor (2007); Jefe de Venta de Coca Cola (2004-2007) y Gerente General de VE Argentina / Tele Video Education Inc. (2002-2004).

El vino premiado

Termes 2017 de Numanthia es un vino tinto con buena intensidad aromática con recuerdos a frutos negros, notas especiadas que le aportan expresión y complejidad, y en boca presenta una entrada viva, con estructura media y buen equilibrio. Sus notas de cata recuerdan a frutos rojos maduros y especias dulces como la canela, un toque fresco de tomillo y eucalipto con un toque de cacao que aportan una atractiva complejidad. El tanino es fresco y amable y la buena acidez lo hace largo y expresivo, fresco y elegante. Termes es el vino más joven de la Bodega Numanthia, mítica de la D.O. Toro. Se trata de un monovarietal de Tinta de Toro cuyas uvas provienen de viejos viñedos.

Fundada en 1998, Bodega Numanthia, ubicada en Valdefinjas, en el noroeste de España, en Castilla y León, es una bodega emblemática en la región de Toro. En 2008, la bodega fue adquirida por el grupo francés de lujo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Lucas Lowi, que estuvo de visita familiar por Mendoza, dialogó con EcoVinos.

-¿Contanos tu actividad?

-Soy el Director General de Bodega Numanthia, que es una Denominación de Origen denominada Toro, ubicada al noroeste de España, a 240 km de Madrid, que tiene la gran fortuna de tener viñedos prefiloxéricos,viñedos centenarios que fueron plantados siglos atrás en la época de los romanos, y todavía trabajamos con estas viñas que resisten día día un clima bastante extremo. Y tenemos una variedad autóctona de uva que es la Tinta de Toro.

-¿Hablanos de esa Denominación de Origen?

-En Toro manejamos unas 200 hectáreas de viñedos. Son todas parcelas de aproximadamente una hectárea, por lo que son 200 parcelas distintas, y creamos tres vinos en una vitivinicultura orgánica que los llamamos Termes, Numanthia, y Termancia.

Estamos muy enfocados en vinos de 50 € para arriba precio retail con marcas Numancia y Termancia que son marcas icónicas de vino español, pero también tenemos nuestro entry level qué se llama Termes, que vendemos principalmente en los Estados Unidos pero también en el resto del mundo, y actualmente hemos recibido 2 menciones muy importantes: en el mes de diciembre la revista Wine Spectator publicó por primera vez su ‘Wines Value’ del año 2021 e incluyó un vino español que fue el Termes de la añada 2017

Infelizmente no hay ningún vino argentino en ese listado. Y ahora James Suckling publicó su top 100 value de los vinos del mundo, y ese mismo vino Termes, pero de la añada 2018 está ubicado en el puesto número 10, es decir en el ‘Top Ten’. Y estamos celebrando estos reconocimientos que estamos recibiendo.

-¿Contanos acerca de tu trayectoria?

-Yo llevo trabajando en el mundo del vino unos 15 años. Soy Licenciado en aAministración y Magíster en Administración de Empresas IAE Business School. Mi background venía de Coca-Cola, pero me quería dedicar al mundo del vino. Fue así que comencé en el Grupo Peñaflor trabajando en el área comercial de exportaciones. Rápidamente entré al Grupo Möet Hennessy en Mendoza con Chandon y Terrazas de los Andes. Los primeros ocho años en el grupo me dediqué al desarrollo comercial de los vinos que el grupo tiene en los distintos países para el mercado de Latinoamérica y el Caribe representando comercialmente las marcas argentinas de Chandon, Terrazas de los Andes, y Cheval des Andes. Pero también de las distintas bodegas que el grupo tiene en Napa, en Australia, Nueva Zelanda, en España y en China para todos los países latinoamericanos.

-¿Y cómo llegás a Numanthia?

Luego, en el año 2015 me ofrecieron la posibilidad de irme a España como Director General de la Bodega Numanthia.

-¿Qué significa para vos estar al frente de una bodega tan importante y reconocida?

-Llevo prácticamente 7 años liderando está bodega verdaderamente icónica. Realmente es un lujo de proyecto.

-¿Cuál es tu proyecto personal?

-Por el momento estamos muy contentos en España, donde tuve la oportunidad de estar formando una familia. Y a nivel profesional el proyecto es sumamente desafiante y motivador y eventualmente veremos qué marca el futuro. Seguramente seguiré ligado al mundo del vino, tomando la dirección general de alguna otra bodega, probablemente en algún otro país (fuera de España), ya sea en Argentina o en cualquier otra parte del mundo, siempre dentro del grupo.