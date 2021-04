Este lunes a las 11, el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, expondrá en la Legislatura el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo por el que se lo autoriza a participar del proceso de capitalización de IMPSA S.A.

Tras tomar estado parlamentario, se definió que las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados trabajarán en plenario la iniciativa.

El proyecto que ingresó a la Cámara Baja, establece autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A., autorización que queda condicionada a la efectiva participación del Estado Nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario de las nuevas Acciones Clase C de la empresa.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo a transferir las acciones que suscriba a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Emesa), y dispone que para financiar tal participación accionaria, podrá disponer de mayor recaudación debidamente fundada, reestructuración de partidas existentes y/o remanentes de ejercicios anteriores que efectivamente se produzcan y todo otro ajuste que resulte necesario para integrar las acciones.

La iniciativa tomó estado parlamentario en la sesión que desarrolló el miércoles la Cámara Baja, oportunidad en la que también se anunció que Vaquié, expondrá los detalles a ambas Cámaras legislativas. Y se informó que en plenario, las comisiones de Hacienda y de LAC de Diputados, iniciarán desde el martes próximo el análisis pormenorizado.

El Gobierno de Rodolfo Suarez tiene la voluntad de adquirir acciones de la empresa IMPSA y por lo tanto envió a la Legislatura el proyecto para que lo autorice a invertir unos U$S5 millones, pero antes de avanzar dejó en claro qué condiciones deben darse para que avance en esa capitalización. Entre los puntos que se derivan del proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados el último miércoles se desprende que uno de los principales requisitos es que el Estado nacional también adquiera esas acciones “en proporciones mayoritarias”.