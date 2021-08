Fogón, Cocina de Viñedo, el restaurante de Bodega Lagarde, obtuvo el cuarto lugar en la lista de los mejores restaurantes elegantes de América del Sur en el marco de los Premios Travellers´ Choice 2021, anunciados recientemente por TripAdvisor, la plataforma líder de planificación y reserva de viajes a nivel mundial.

“Estos son los restaurantes de primer nivel que impresionarán a tus papilas gustativas”, anuncia el sitio que, cada año, reúne millones de opiniones y calificaciones que los viajeros de todo el planeta comparten. Con esa información, destaca lo mejor de lo mejor bajo el nombre Travellers’ Choice Best of the Best. Se trata del reconocimiento más alto que entrega este sitio cada 12 meses y que incluye desde hoteles hasta destinos, atracciones, restaurantes y experiencias.

“Estamos felices porque la mayoría de las reseñas hablan de la excelencia integral de Fogón: buena atención, un entorno único y una gastronomía rica e inolvidable. Desde que abrimos las puertas de nuestro restaurante, el objetivo siempre fue ofrecer una experiencia típicamente mendocina y de primer nivel. Este reconocimiento nos dice que vamos por buen camino”, aseguró Sofía Pescarmona, copropietaria y CEO de la bodega familiar.

“En Fogón, cada visitante experimenta momentos únicos y mendocinos. Quisimos recrear el

almuerzo con el que crecimos nosotras, donde el tiempo no importa y la naturaleza es parte del entorno”, agregó Lucila Pescarmona, directora de ventas en Estados Unidos de la bodega.

Acá se puede ver la lista completa: https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Restaurants-cFineDining-g13

Lagarde, fundada en 1897 y ubicada en Luján de Cuyo, tiene como uno de sus principales atractivos almorzar en Fogón, Cocina de Viñedo, el restaurante que funciona sobre los viñedos plantados en 1906. En Fogón se puede almorzar de jueves a martes y cenar los sábados. Hay tres opciones gastronómicas: menú de 7 o 4 pasos maridado con los vinos de la casa o un menú a la carta, cuyos platos pueden acompañarse con vinos por botella, por copa o diferentes flights temáticos.

Los platos que propone el chef se nutren de los frutos de la huerta orgánica, cambian con cada estación y son un mapa de la gastronomía regional y la manera en la que fue influenciada por las diferentes corrientes migratorias que se asentaron en la provincia desde mediados del siglo XIX.

Todas las actividades deben realizarse con reserva previa, escribiendo un correo a

[email protected], comunicándose al +54 9 261 681-5961 o a través del sitio web

https://fogon-lagarde.meitre.com/, donde además se puede consultar el menú del restaurante.