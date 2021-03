Con la mira puesta en la visita que hará el presidente Alberto Fernández a Beijing en Mayo próximo, el secretario de Energía de la Nación Darío Martínez y el ministro de Economía, Martín Guzmán elaboraron un ambicioso plan que incluye 5 obras troncales de energía y otros 15 proyectos para los cuales se pedirán millonarias inversiones a China. Entre ellos figuran dos que beneficiarían a Mendoza: la rehabilitación del Sistema Ferroviario San Martín y la estación hidroeléctrica Los Blancos, del Valle de Uco.

El viaje del presidente a China no sólo acaparó la atención del ministro de Economía y el Secretario de Energía, también le interesa mucho a gobernador Rodolfo Suarez, quien en la última visita presidencial a Mendoza para la Vendimia, aprovechó el viaje desde el aeropuerto hasta el INTA que compartió con Alberto Fernández para pedirle que “alguien de Mendoza” integre la comitiva que viaje a Beijing.

Suarez fundamentó su pedido recordándole al presidente que una de las mayores empresas chinas, Sinohydro, integra la UTE que hará la mega presa de Portezuelo del Viento, en Malargüe y que es fundamental para Mendoza tender puentes de inversión con aquel país. La clave para el desarrollo económico que pretende impulsar el Gobierno, según publicaron medios nacionales, se basa en 5 mega obras:

Gasoducto del Sur. Se trata de la construcción del Gasoducto San Jorge, de 1.000 kilómetros de extensión, para transportar gran parte de la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta. Supone una inversión de U$S2.500 millones.

Se trata de la construcción del Gasoducto San Jorge, de 1.000 kilómetros de extensión, para transportar gran parte de la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta. Supone una inversión de U$S2.500 millones. Red eléctrica para el AMBA. Estas obras de ampliación de la red eléctrica del AMBA son consideradas esenciales para el adecuado abastecimiento en el gran Buenos Aires. Se busca ir hacia el mejoramiento de la red Nacional 500 kV, Etapa 1 para el área Metropolitana de Buenos Aires.

Estas obras de ampliación de la red eléctrica del AMBA son consideradas esenciales para el adecuado abastecimiento en el gran Buenos Aires. Se busca ir hacia el mejoramiento de la red Nacional 500 kV, Etapa 1 para el área Metropolitana de Buenos Aires. Electricidad en la Patagonia. La obra busca restaurar operativamente la línea de transmisión que va desde Futaleufú hasta Puerto Madryn, y que alimenta desde esa central hidroeléctrica a la planta de fabricación de aluminio de Aluar.

La obra busca restaurar operativamente la línea de transmisión que va desde Futaleufú hasta Puerto Madryn, y que alimenta desde esa central hidroeléctrica a la planta de fabricación de aluminio de Aluar. Gasoducto de la Mesopotamia. Preveé avanzar con el cruce del gasoducto por el río Paraná y el ramal hacia el norte de Corrientes a Misiones. Contemplaría una partida inicial de $ 40.000 millones para el próximo año y otros $ 30.000 millones para el 2022.

Central térmica: La instalación de la Central Térmica Manuel Belgrano II, presupuestada por $ 5136 millones. La construcción de esta central de ciclo combinado que aportaría al sistema eléctrico una potencia de 810 MW.

Pero además, en esa carpeta que armaron Guzmán y Martínez hay 15 proyectos más, que suponen un desembolso de unos U$S 30 millones, para los que también se buscará seducir a inversionistas chinos. Allí figuran dos obras que beneficiarían a Mendoza: el plan de rehabilitación del Sistema Ferroviario San Martín y la estación hidroeléctrica Los Blancos, del Valle de Uco.

El San Martín muy cerca de licitarse

De esas dos obras, la que está más cerca de concretarse sería la rehabilitación del ramal San Martín que une Mendoza con Buenos Aires y con Rosario, en un tramo de unos 900 kilómetros.

“Eso está cotizado para ser licitado y tiene el visto bueno de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y del ministerio de Transporte de la Nación, con quienes tenemos comunicación permanente. Se trata de la renovación de vías y durmientes de unos 900 kilómetros y eso acortaría de manera sustancial el tiempo que demoran hoy las cargas de Mendoza en llegar al puerto de Bueno Aires. Para graficarlo, hoy se demoran entre 3 días y 3 días y medio y eso podría bajar a sólo un día. Eso incidiría mucho en la economía de Mendoza”, detalló el ministro de Infraestructura local, Mario Isgro.

Según explicó el funcionario, la rehabilitación de este sistema ferroviario dinamizaría aún más el Centro Operativo de Palmira, en San Martín, que es hoy uno de los más importantes del Cono Sur. “Con esa renovación nosotros pretendemos generar en Palmira un hub logístico que sería muy importante para la provincia, porque ese Centro Operativo es vecino del parque industrial PASIP y porque de allí también nace la variante Palmira que empalma con la ruta 7, con lo cual la zona tiene ya oficinas de AFIP y Aduanas”, se proyectó Isgro.

Los Blancos, una obra que sabe de esperas

La estación hidroeléctrica de Los Blancos, supone el aprovechamiento de la cuenca superior del Río Tunuyán, en el Valle de Uco, sabe de esperas. En el 2008 el ex gobernador Celso Jaque firmó con el entonces presidente Néstor Kirchner un convenio para reactivar el proyecto de construcción del Aprovechamiento Hidroeléctrico Los Blancos, en el marco del Plan Energético Nacional, y abrió el llamado a licitación.

Pasaron más de 3 años para que se presentaran las oferentes, tres UTE con constructoras locales, y en el 2012 se anunció la pre-adjudicación a la UTE formada por José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y por la Constructora OAS Ltda (Sucursal Argentina) de Brasil.

Ya en el 2015, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a Mendoza a anunciar la adjudicación y el financiamiento de la obra, que en ese momento se suponía que tenía un plazo de ejecución de 5 años y preveía la construcción de 2 centrales hidroeléctricas y dos presas, en las cuales se emplearía a unas 3.500 personas.

“Esa obra tuvo problemas de financiamiento. En una obra energética no se puede licitarla a cambio de entregar energía, porque no es rentable, porque hay una gran infraestructura civil. El ejemplo es Potrerillos que el 70% lo hizo la provincia y el 30% fue por concesión, las centrales y te lleva 35 años amortizar ese 30% del valor de la obra. Esa es una obra importante pero para nosotros la prioridad sigue siendo Portezuelo del Viento”, opinó el senador y ex gobernador, Julio Cobos.