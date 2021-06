Fueron 1847 los vinos que atravesaron el océano Atlántico, de Argentina a Inglaterra, para ser evaluados por el crítico inglés Tim Atkin, quien acaba de publicar su esperado informe 2021 sobre vino argentino (Argentina 2021 Special Report). Covid mediante, el destacado Master of Wine no pudo esta vez viajar para probar los vinos in situ como hace año tras año, por lo que el habitual diálogo con enólogos, viticultores y bodegueros fue por Zoom.

“Hice 85 entrevistas por Zoom, lo que fue divertido -contó Atkin, que visitó por última vez la Argentina en febrero de 2020, para su anterior reporte-. Conozco bien a la mayoría de los enólogos, por lo que fue fácil conectarme con ellos a través de la pantalla. También me permitió practicar mi español”.

En su reporte, son 110 los vinos que obtuvieron más de 95 puntos (en una escala de 100, y la lista completa se incluye al final de esta nota). Además, cabe resaltar que el vino tinto del año, el Per Se Uní del Bonnesant 2019, obtuvo 100 puntos, con lo cual es el único vino de la lista con un puntaje perfecto.

Pero más allá de los puntajes, Atkin destacó un par de tendencias interesantes en el vino argentino: “Creo que el Semillón se está convirtiendo en una variedad cada vez más excitante en la Argentina -comentó-. Las otras cosas que me impresionaron fueron los blends blancos, que se están volviendo cada vez más diversos e inventivos, los blends tintos al estilo del Rhône, la mayoría de Los Chacayes, e, inevitablemente los Malbec: la variedad insignia de la Argentina sigue mejorando y mejorando”

Los mejores vinos y los mejores enólogos y viticultores del año:

Enólogo del año: de Bodega Teho, Cielo Arriba, Estancia Los Cardones, Estancia Uspallata, Manos Negras, TintoNegro y Vivo o Muerto

Enólogo joven del año : Juan Pablo Murgia of Argento and Otronia

: Juan Pablo Murgia of Argento and Otronia Leyenda de la enología: Hervé Joyaux Fabre de Bodegas Fabre

Hervé Joyaux Fabre de Bodegas Fabre Viticultor del año : Pamela Alfonso de Alta Vista

: Pamela Alfonso de Alta Vista Vino tinto del año: Per Se Uní del Bonnesant 2019

Vino blanco del año: Michelini I Mufatto Certezas Semillón 2018

Vino rosado del año: Andeluna Blanc de Franc Rosé 2020

Vino espumoso del año: Cruzat Millésime Blanc de Blancs 2014

Vino dulce del año: Terrazas de los Andes Petit Manseng 2019

Descubrimiento vino tinto del año: Estancia Uspallata Igneo 2019

Descubrimiento vino blanco del año: Escala Humana Credo Semillón 2018

Descubrimiento vino rosado del año: Uqueco Wine Coeur Sair Grenache Rosé 2020

Descubrimiento vino espumante del año: Alta Vista Atemporal Grand Élevage 2012

“Value” vino tinto del año: Niven Criolla Argentina Tinto de Tintas 2020

“Value” vino blanco del año: Krontiras Cosmic Amber 2019

“Value” vino rosado del año: El Esteco Blanc de Noir Rosado 2020

“Value”vino espumante del año: Bodega Vistalba Progenie II Extra Brut 2019

“Value” vino dulce del año: Tukma Torrontés Tardío 2020″

Bajo alcohol y la mejor cosecha

En su reporte, Tim Atkin destaca la cosecha 2019, a la que considera una de las mejores de la historia del vino argentino. “Estoy muy sorprendido por la cosecha 2019, que es una de las mejores que he catado de la Argentina, y sin lugar a dudas la mejor desde 2013 -comentó por mail-. Creo firmemente que la Argentina está haciendo los mejores vinos de su historia. Pero lo excitante es que todavía puede mejorar aún más”.

Otros de los aspectos que destaca el crítico inglés son las tendencias hacía una graduación alcohólica menor en los vinos, así como también a un uso más cuidado de la crianza en barrica de roble. “También estoy feliz de que muchos de los mejores productores se están alejando de los vinos con alto contenido alcohólico que carecen de frescura y de foco. Encuentro un mayor foco en expresar el lugar que en la madera y en el alcohol”, precisó.

Los mejores terroirs

Y hablando de lugar, en entrevista virtual con LA NACIÓN, Atkin señaló cuáles son los terroirs más atractivos hoy: “Hay muchos para elegir -aseguró-. Si tuviera que elegir 10 estos serían:

Cachi

Chubut

La Carrera

Las Compuertas

Los Chacayes

Gualtallary

Paraje Altamira

Pedernal

La Quebrada de San Lucas

San Pablo

Pero fácilmente podría nombrar otros 10. De hecho, lo haré. ¿Qué tal Alto Agrelo, Barreal, Chañar Punco, El Espinillo, El Peral, Molinos, Perdriel, Río Negro, Vistalba y el Valle del Zonda?”

“La Argentina está haciendo cada vez más foco en regiones, subregiones y lugares individuales, lo que significa que se está alejando de los “commodity wines”, o vinos que están hechos con tecnología y enología, y dirigiéndose hacia los vinos de terroir. Estoy muy feliz de ello y no puedo esperar para volver y visitar algunos viñedos nuevamente”, concluyó.