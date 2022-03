Wines of Argentina, institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel global, sigue cosechando reconocimientos como entidad referente de la industria vitivinícola argentina tras la designación de su Gerenta General, Lic. Magdalena Pesce, como Embajadora de la Marca País Argentina.

El nombramiento fue realizado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación por su contribución al posicionamiento del Vino Argentino en el mundo, como producto insignia de nuestro país.

De este modo, se convierte en la primera representante femenina del sector vitivinícola en recibir esta distinción que comparte junto a otras destacadas personalidades del mundo del vino como Alejandro Vigil y José Alberto Zuccardi. La vitivinicultura representa uno de los ejes de promoción dentro de la estrategia de la Marca País, una política de Estado que busca posicionar a Argentina en el plano internacional mediante la promoción de sus factores diferenciales como las tradiciones, la cultura, los productos y servicios, el talento nacional, y los destinos turísticos.

“Entregarle esta distinción a tres grandes referentes de la vitivinicultura nacional es poner en valor una actividad que para Argentina es representativa en términos sociales y económicos. El vino es un sello distintivo de nuestro país, y a través del plan estratégico de Marca País vamos a seguir trabajando para su posicionamiento en el mundo, con el objeto de que las exportaciones sigan creciendo. También, esto va a contribuir al fortalecimiento de nuestro sentido de pertenencia y a afianzar el orgullo de ser argentinos y argentinas”, expresó Yanina Martínez, Secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Este reconocimiento otorgado a Magdalena Pesce se suma a su nominación como una de las 50 mujeres más influyentes en Women in Wine & Spirits Award 2021, y una de las ganadoras en la categoría “Branding y mercadotecnia” por las prácticas en Responsabilidad Social Corporativa de la entidad.

“Esta designación como Embajadora de la Marca País Argentina me llena de orgullo y refuerza el camino que venimos recorriendo desde Wines of Argentina como referentes de la promoción de nuestro producto estrella. Recibo esta distinción en representación del equipo de WofA y de todas las mujeres del sector, como muestra del protagonismo -la mayor parte de las veces no visibilizado- que tenemos en el mundo del vino. Seguiré trabajando para honrar esta figura y potenciar la vitivinicultura de nuestro país”, sostuvo Magdalena Pesce, Gerenta General de Wines of Argentina.

Para descargar material ilustrativo, hacer click aquí.

Desde 1993, Wines of Argentina promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos en todo el mundo. Además, desempeña su papel en la orientación de la estrategia de exportación de Argentina, estudiando y analizando los cambios en nuestros mercados de consumo: Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Europa, Asia y América Latina. La organización tiene como objetivo colaborar en la consolidación de Argentina entre los principales países exportadores de vino y contribuir al éxito global de la industria vitivinícola nacional a través de la construcción de la marca “Vino Argentino”, elevando la percepción positiva en el comercio de los líderes de opinión y los consumidores.