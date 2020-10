Endeavor Cuyo (*) publicó en su newsletter quincenal una entrevista al emprendedor Emiliano Fazio, mendocino, Co-Fundador de Arbusta, Board Member y LeadLink de Arbusta Ejecutiva. Co-Fundador de Njambre. Emiliano es miembro del directorio de Arca Latam. Lleva más de 20 años construyendo modelos organizacionales en los mundos del emprendimiento sostenible, la innovación y la transformación social. Licenciado en Administración de la UNCuyo, y firme creyente que el camino es la integración del potencial creativo que todos tenemos.

-Mas allá de tu cargado CV, ¿quién sos?

Soy una persona que intenta todos los días ponerse al servicio de una construcción colectiva desde lo que sospecha que son sus talentos. Limo con regularidad los filos de mis miedos, miserias y prejuicios, y eso me da sensación de que voy caminando. Trato de conservarme en una actitud moderada, alegre, esperanzadora y radicalmente optimista. El optimismo se radicaliza cuando lucho contra la voz interior que susurra con mala calidad que dice que no tiene sentido hacer lo que hacemos y que no lo vamos a lograr.

-Arbusta y tus proyectos en general se basan en un trabajo colaborativo, ¿está ahí el secreto de transcender?

Disfruto de hacer las cosas en interdependencia con otros, y sé que sólo no llego ni a la esquina. Creo que toda grieta que desconecta trasciende con ideas superadoras que integran y abrazan los extremos irreconciliables, y que le da origen a una nueva realidad superadora. Esa idea superadora se impone a la vieja realidad en forma pacífica, básicamente porque es mejor idea. Eso es lo que también entiendo por innovación. Cuando hay una oportunidad de hacer realidad algo que considero integrador, que abraza y supera a lo que existe, me anoto instantáneamente a tratar de concretarlo.

-¿Qué pasiones de tus comienzos conservás?

Me entusiasma integrar y conectar varias realidades a la vez. Donde sapos de diferentes pozos se encuentran creando valor desde un lugar integrador. Arbusta es eso. Nace de la fusión de tres amigos y hermanos de la vida, que transitamos diferentes mundos antes de hacer algo juntos. Emprendimientos, innovación tecnológica, innovación social, cadenas de valor inclusivas, inquietudes con el bien común, mundos corporativos, organizaciones sociales de base, iniciativas de ciudadanía. Mundos no necesariamente conectados entre sí. Nos hizo sentido integrar esos caminos y proponer algo superador.

Creo que me he pasado la vida adulta tratando de plasmar iniciativas que integren personas de mundos fragmentados. También creo que es el lugar necesario para que surja innovación legítima. Y elijo sostenerme apasionadamente en esa arena, contradictoria, ambigua, imperfecta, que le escapa a los rótulos, y donde creo que surgen realidades nuevas.

-Contános qué es Arbusta y cómo aspiran a ser vistos

Arbusta es como un holograma que se va develando según el paradigma, la potencia o la capacidad de sutileza del que la mira. Somos servicios digitales innovadores para acompañar la transformación tecnológica de nuestros clientes y que nos exige el futuro. Somos una pyme latinoamericana con toda la vocación de escalar y los desafíos que eso plantea. Somos una oportunidad de trabajo para jóvenes -en su mayoría mujeres- que tradicionalmente no son mirados por la sociedad. Somos talento digital de la nueva generación en toda su potencia, ágil, innovador, que toma riesgos en una industria que cambia constantemente. Somos un sistema que, con inteligencia, nutre y despliega el talento de cientos porque, al mismo tiempo que brindamos servicios, somos un entorno de aprendizaje digital. Pero, por sobre todo, somos un grupo de personas que nos animamos a tener una mirada diferente unos de otros, que buscamos conquistar nuestra plenitud, nuestro ser más profundo. Todo esto lo hacemos pagando todos los salarios e impuestos correspondientes, devolviendo valor económico a nuestros inversores, desafiando nuestro sistema operativo y nuestra forma organizacional para hacer todos los días lo que decimos que somos.

-¿Qué le augurás a un emprendedor incipiente?

Humildad, resiliencia, regularidad, suerte con el ego, auto-determinar las emociones, hacerse amigo de las sombras y miserias, invitarlas semanalmente a charlar. Emprender es una enorme oportunidad de crecer como persona y no queda otra que intentarlo. Conocer sobre los talentos y limitaciones propias, y construir interdependencias desde la necesidad de disminuir cegueras, construir una visión común y alimentarla todos los días .

