El chef Lucas Bustos es uno de los principales referentes de la Cocina Cordillerana y con su gastronomía se ha posicionado en restaurantes de Bodegas, como Espacio Trapiche, Ruca Malén, Nieto Senetiner y Casarena.

Fue ganador del Oro mundial en las Wine Great Capitals, y la reconocida Guía francesa Michelín aseguró:”Espacio Trapiche, tiene estilo contemporáneo y elegante, está rodeado por la huerta orgánica y la imponente Bodega de estilo florentino construida en 1912..”

Bustos además con su empresa Wine Way, brinda servicios de asesoría gastronómica y catering, y fue convocado para hablar de cocina mendocina en el documental “Andes Mágicos” emitido por Netflix.

El reconocido cocinero no para de generar nuevos proyectos, y a pesar de la pandemia se sigue “reinventando”. Y de eso habló con EcoCuyo.

-¿Volvés a La Tupiña?

-La Tupiña está en Tupungato (en una finca frente a Altus) donde estuvimos 12 años. Fue lo segundo que hice vinculado directamente al vino ya que en 2004 abrí Ruca Malen y en 2005 abrí La Tupiña.

-¿Cuáles son sus características?

-Es una cocina de campo. Por el momento va a estar abierto sábados y domingos, y nadie viene para acá en la mitad del campo para estar entre cuatro paredes, sin embargo como no son lugares afectados por el contagio está exceptuado de que no se pueda estar adentro, pero está pensado para estar afuera, al solcito y con contacto directo con la naturaleza. El concepto es restaurante dominguero familiar, vas a comer pasteles, carne a la olla, un escabeche, el postre va a ser flan. Comida de campo, de chimenea, todo fuego, parrilla, olla. Tenemos un espacio abierto grande, nuestro máximo son 12 mesas de mármol muy copadas de cuatro personas, con una capacidad máxima operativa de 48 cubiertos.

-¿Cuándo abrís?

-Este fin de semana, el sábado 12 y domingo 13 arrancamos, en lo que vamos a denominar una pre-apertura a lo largo de todo el mes, ya que arranco con un equipo nuevo que es de Tupungato, si bien el chef que estaba en Ruca Malén que se llama Bruno Perhau va a estar al frente, él está casado con una tupungatina y vive ahí en Valle de Uco y con el que trabajo hace dos años y tengo mucha confianza, pero todo el resto del equipo es nuevo para mí, por eso vamos a hacer este mes de preapertura. El cubierto va a costar $1.300 con el vino incluido.

-¿Y también vas a abrir en Il Mercato?

-En Il Mercato estamos abriendo con dos propuestas: una se llama “El Conde” y son ‘sándwich de autor’, y aunque es una manera poco feliz de decirlo, pero para que se entienda no vamos a hacer lomitos y hamburguesas, serán otro tipo de sándwich (N de la R: más elaborados, con un estilo gourmet, panes diferentes, etc.). Y además vamos con “OMUH”, como Humo pero al revés, que es un lugar de carnes a las brasas y ahumados, porque instalamos un gran tráiler de 4 toneladas de hierro para ahumar y asar. Vamos con carnes curadas y ahumadas, con carnes directamente a las brasas, con preparaciones de horno. Es todo Carnes y Fuegos, pero tenemos 10 versiones distintas dentro de ese tráiler.

-¿Es una onda cómo los Houston Steaks?

-Totalmente es eso. Vos tenés ahí dos columnas para trabajar ahumados. Te vas al sur de Estados Unidos, en Texas y es ese estilo americano, con estos trailers gigantes. En ahumados está ese estilo texano, o te vas al ahumado nórdico, mucho más delicado, con un nivel de precisión. Nosotros apuntamos al ‘Texas Style’ que es Dallas, Houston, Austin, y San Antonio todo junto. Yo estuve en Dallas, Austin, San Antonio, y Houston y me encantó la idea y se me ocurrió traerla aquí. En Dallas fui a un restaurante que se llama Smoke y funciona todo con un ahumador, y estuvo 5 años seguidos entre los 10 mejores restaurantes de Estados Unidos, que hacen todas carnes ahumadas y que son una maravilla. Y me traje la idea del tráiler americano, pero con unas adaptaciones que pedimos nosotros para poder hacer algunas cosas a las llamas y otras cosas también a las brasas.

-¿Lo importaron de Estados Unidos?

-Lo que hicimos fue pedir el diseño a Estados Unidos con una gente que se dedica a eso, y ellos nos hicieron todo el diseño, y lo fabricamos en Buenos Aires.

-¿Y cómo siguen en Espacio Trapiche con estas nuevas normas restrictivas?

-En Espacio Trapiche estamos armando afuera, junto a los jardines, y con mesas de hasta 4 personas, y vos viste como se respetan los protocolos de bioseguridad.

-¿Y hay más novedades en Coquimbito?

-Estamos trabajando rápido para la apertura de “Estación 83”. Lo re-abrimos ahora, para una franja más descontracturada, de sándwich en $500, que vas a gastar eso en un sándwich importante que viene con una copa de vino, porque vamos ahí con vino tirado. Entonces hay otra onda. Por lo que vamos a tener dos alternativas: por un lado la propuesta de Espacio Trapiche con un menú de Alta Gama, y por otro vas a tener esta propuesta más relajada de “Estación 83” y vas a comer más barato que en la Arístides.