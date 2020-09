El circuito gastronómico del Barrio Bombal comprende 15 cuadras ubicadas entre las calles Yrigoyen y San Martín; Maipú y Beltrán. Actualmente, en ese radio hay 23 locales: 15 entre restaurantes y bares más 8 cafeterías.

Natalio Derinoski, director de Fiscalización de la Municipalidad de Godoy Cruz, comenta que hay una tendencia de crecimiento de la zona. “Por lo general son lugares de pequeñas dimensiones con una impronta particular y excelente servicio que atraen a un público multitarget. Permanentemente verificamos la parte sanitaria y de seguridad y la verdad es que es un lujo comprobar que cumplen con todas las normativas vigentes”.

3 conceptos gastronómicos

Quisimos conocer algunos de los lugares que se ubican en la zona y a sus protagonistas para entender nuevas tendencias de consumo y modelos de negocios.

Bröd

Sebastián Flores y Francisca Costanzo son los socios de Bröd, marca que nació en 2013 con un local en calle Chile de Ciudad. Luego, bajo el modelo de franquicias llegó el segundo negocio en Chacras de Coria y recientemente, inauguraron 2 más, uno en la calle Bodeo y el otro, en Yrigoyen y España del Barrio Bombal donde antes funcionaba Café Martínez.

“El punto ya está instalado como la esquina del café del barrio Bombal que se está convirtiendo en un polo gastronómico y cultural. Igualmente, para que explote como tal todavía falta un poco. Desde el municipio lo tienen claro y cuentan con nuestro apoyo”, comenta Sebastián Flores.

La oferta gastronómica de Bröd incluye panadería y pastelería artesanal, hogazas de pan en piezas grandes y de levados lentos, elaboradas con harinas orgánicas, masa madre y semillas.

“Hay mucho trabajo por detrás de nuestros productos, muy cuidados y seleccionados. Apuntamos a un público de nicho que presta atención a lo que come. Al principio, nuestra propuesta tenía más aceptación por los turistas que por el público local y con la cuarentena, esa tendencia ha ido cambiando. Hoy llegamos a un segmento amplio, de diferentes edades que ya nos conoce. También nos manejamos mucho con delivery y hemos triplicado la venta de mostrador con respecto al año pasado. Es una unidad que está creciendo y si bien aún no compensa la venta de mesa, es un aporte importante”.

Sobre el momento para invertir, destaca: “Realmente es un acto de valentía pero el rubro tiene grandes oportunidades en comparación a otros más cerrados. Por eso estamos trabajando fuertemente en el modelo de franquicias para seguir expandiéndonos en otros puntos; esa es la apuesta hoy”.

Modesto Godoy

En octubre de 2018, 3 emprendedores sub-30 (Franco Fusari, Leandro Fusari y Matías Szyma) decidieron abrir Modesto Godoy, ubicado en San Martín al 1640.

“Nos llevó un año poner a punto el local, se trataba de una casa antigua en la que había mucho por hacer. En ese momento tuvimos la visión de que algo bueno podía suceder allí y no nos equivocamos”, asegura Franco Fusari.

“Desde el concepto, Modesto Godoy es una casa de café pero detrás hay una propuesta integral y multifacética. Ofrecemos café de especialidad que es nuestra vedette. Somos pioneros y fanáticos de la preparación italiana con todo lo que conlleva, desde la capacitación profesional de los baristas, el tiempo de preparación, la temperatura y por supuesto, el respeto por el gusto del cliente. A partir de eso se desprende el restaurante gourmet y la coctelería al mismo nivel. Tenemos opciones para el desayuno, almuerzo, mediatarde y cena. Somos uno de los únicos lugares en Mendoza que se adapta a este formato. No es común que un lugar a donde vas a tomar un desayuno te genere ganas de ir a cenar después”.

Al comienzo de la cuarentena, el local estuvo cerrado y luego volvió recargado. “Comenzamos con la modalidad de delivery que representaba el 15 % de las ventas de lo que manejábamos en salón, algo que hicimos para mantener los puestos de trabajo. Cuando se permitió la reapertura comenzamos a trabajar con normalidad, respetando todas las normas dispuestas. Estamos agradecidos y afortunadamente, trabajando muy bien. Nuestro compromiso es con el cliente, con la innovación, con la calidad (elaboramos todo puertas adentro, el pan, las pastas, los jugos con frutas frescas, etc.) y la buena energía que se respira en el equipo”, agrega.

Entre los planes a mediano plazo, además de seguir potenciando su propuesta, los socios esperan expandirse. “Hay posibilidades de abrir una segunda sucursal en unos meses”, adelanta.

Cake in box

El proyecto nació hace 5 años como un negocio puertas para adentro con delivery. Hoy cuenta con 3 locales en zonas estratégicas de Mendoza: el Barrio Bombal, Chacras y Maipú.

Juan Ignacio Rocha, su dueño y mentor, nos cuenta: “Sin dudas, el gran impulso del negocio estuvo dado por las redes sociales, principalmente Instagram. Los socios somos mi mamá Adriana y yo. Al comienzo decidimos instalarnos en el barrio Bombal por una cuestión de oportunidad, sentimos que la zona iba a convertirse en un polo gastronómico, inclusive cafetero. De hecho, hoy nos acompañan varias marcas alrededor, lo que está buenísimo ya que genera un movimiento que nos beneficia a todos”.

En cuanto a la propuesta que ofrece destaca: “Definiría mi producto como moderno, actual y al mismo tiempo clásico. Las opciones tradicionales de la pastelería están permanentemente acompañadas por el avance de lo nuevo. Si bien el público teen que nos sigue en las redes es el más fuerte, para sorpresa mía, hemos logrado captar a diferentes segmentos, desde los más jóvenes a los más grandes. Por eso en la tenemos una amplia variedad”.

Como para todos, la cuarententa fue muy dura al comienzo. “De todos modos, más allá de reinventarme, retomé el comienzo del negocio. Volví al momento en el que trabajaba en el garaje de la casa de mi mamá elaborando tortas y entregándolas a domicilio. Esta situación me sacudió un poco la cabeza pero me hizo valorar mi esencia y repensar la pastelería, los locales, el cuidado del producto. No la elijo pero trato de sacar el lado positivo para salir adelante con más fuerza.

Hoy estamos reestructurando las locaciones y tenemos algunas propuestas para nuevas aperturas en otras zonas”, finaliza.