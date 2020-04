Abrasado Restaurante, considerado el mejor restorán en bodega de la Argentina en los premios Best Of 2016 y parte integrante de la bodega mendocina Los Toneles de la Familia Millán, renueva su propuesta incorporando servicio de delivery y take away para que los amantes del vino y la gastronomía puedan continuar disfrutando de su celebrada cocina y de sus materias primas seleccionadas.

Con una devoción por el producto, sus recetas rinden homenaje a las mejores carnes, vinos, aceites de oliva, aceto balsámico y especias provenientes de fincas y viñedos propios, buscando condensar en sus platos los más exquisitos sabores y aromas del campo argentino.

El sello distintivo de Abrasado es sin duda la carne madurada en seco, proceso por el cual se someten a algunos de los mejores cortes de pastura a una evolución organoléptica en un atmósfera controlada, para potenciar su sabor, color, terneza, textura y jugosidad.

Lo mejor de Abrasado, en el living de tu casa

El nuevo servicio se propone aportar comodidad junto con importantes descuentos y beneficios en platos, vinos, aceites, acetos y destilados, pudiendo retirarlos en el restaurante o recibirlos mediante delivery, directo con ABrasado o a través de la red de PedidosYA. Estará vigente hasta el 30 de abril, con un radio de envío que incluye a la ciudad y al Gran Mendoza, sin pedido mínimo.

Carnes maduradas en seco

La técnica para lograrla consiste en mantener a los mejores cortes de carne vacuna durante un período que vá de los 30 a los 100 días, en un sistema de refrigeración especialmente configurado para tal fin, en el cuál se logra generar un microclima muy favorable para la evolución cualitativa de sus sabores, color, terneza y textura. La temperatura oscila entre 1 y 3 grados, con una humedad de entre 50% y 70% y un flujo de aire controlado.