En un escenario complejo para la industria vitivinícola, las plataformas de ecommerce se transforman en una herramienta clave para la venta de vinos. En momentos en que rige la cuarentena y que al hacer una fila en una caja hay que mantener más de un metro de distancia, el canal online se está perfilando como una herramienta clave para amortiguar la caída esperada en ventas.

No hay estadísticas muy certeras de cuánto mueve el vino a través del ecommerce. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) recientemente publicó el reporte 2019 en el que consigna que la categoría “alimentos, bebidas y artículos de limpieza” fue la tercera en facturación, con más de $41.500 millones y un salto interanual del 111%.

Es una gran bolsa que incluye múltiples productos. Y si bien el vino explica una pequeña porción de ese total, desde empresas como Mercado Libre indican que el vino ha ido ganando participación.

Desde Bodegas Bianchi, Felipe Cordeyro, gerente comercial, explica que “nuestras ventas incrementaron un 50% y en estos días estamos otorgando el beneficio de envío gratis a todo el país para facilitarles a nuestros consumidores la disponibilidad de nuestros productos.”

-¿Cuál es la estrategia de la empresa frente a la pandemia?

Nuestra estrategia se sustenta en dos grandes pilares, la democratización del vino, ésa es nuestra propuesta de valor, es decir para qué hacemos lo que hacemos. Y el otro gran pilar es que siempre y en todo momento ponemos al consumidor en el centro de la escena y por ende todas nuestras decisiones están orientada hacia los consumidores.

Desde esa consigna, hace ya más de dos años lanzamos nuestra tienda on line con el objetivo de darle la posibilidad y disponibilidad de nuestros productos a cualquier consumidor del territorio argentino, sea donde sea que esté, y en el horario que él prefiera, es decir brindando la mayor comodidad con una experiencia de compra simple, con toda la información referida a los productos, con todo el dato que sea necesario para la decisión de compra, volcado a nuestra página web.

En el marco de la Pandemia, lo que definimos es que este era el momento en el que teníamos que hacer un esfuerzo máximo y ofrecer envíos sin cargo y sin mínimo de compra a cualquier punto del país. Esto representa un gran esfuerzo económico para la bodega pero nos pareció que era lo necesario y lo que los consumidores requerían en estos momentos donde lo importante es minimizar la ciruclación en la via pública.

Por eso hemos reforzado una estrategia comercial que ya veníamos desplegando y nos está dando muy buenos resultados con un incremento muy fuerte en la cantidad de visitas y en la cantidad de consumidores que nos eligen y compran nuestros vinos que nosotros hacemos llegar puerta a puerta.

-¿Cómo está posicionada la empresa en venta on line?

Bodegas Bianchi es una de las cinco bodegas más grandes de la argentina por su nivel de comercialización en supermercados, mayoristas y autoservicios, sólo superada por compañías que reúnen a varias bodegas, supermercados , mayoristas y autoservicios. En comercio on line, si bien no contamos con auditorías o estadísticas oficiales, Bianchi es la única de las grandes bodegas argentinas que despliega un nivel de inversión tan alto en el canal on line y que se muestra tan activa. Hemos sido de las primeras grandes bodegas en activar una tienda on line que hoy estamos promocionando fuerte en medios digitales y tradicionales.

-¿Qué estadísticas tiene para aportarnos?

El comercio on line viene expriementando un fuerte crecimiento en los últimos años, y la frecuencia de compra es cada vez más similar a la que se hace en el mundo off line o físico, y el rubro Alimentos y Bebidas presenta crecimientos del 100% respecto del año anterior, con lo cual empieza a incorporarse fuertemente el hábito de compra on line. Esto se atribuye a que los portales ofrecen una xperiencia de compra cada vez más sencilla y simple, lo cual hace que más consumidores adopten ese canal para hacer sus compras.

En el caso de nuestra tienda on line, Bianchi viene registrando año contra año crecimientos del 70% en nuestras ventas y con un mix de facturación muy volcado hacia la alta gama. Es decir 7 de cada 10 productos vendidos corresponden a vinos de alta gama, con precios que superan los 350/400 pesos.

-¿En qué consisten las degustaciones digitales y los chats?

El año pasado lanzamos una iniciativa denominada “Espacio Bianchi”, una serie de encuentros y catas con nuestro consumidores habituales, que ahora migramos a los medios digitales, especialmente Instagram. La idea fue replicar la experiencia presencial en la plataforma digital. Al mismo tiempo implementamos hace varios meses distintos canales de comunicación directos, sencillos y simples, como whatsup. Por ejemplo, cualquiera de nuestros consumidores puede, de 9 a 18 horas, puede establecer una conversación directa con nuestro centro de atención al cliente.

Esto nos permite ofrecer una experiencia adecuada a la exigencia de los consumidores que muchas veces necesitan una respuesta o tienen una consulta respecto de un vino, y esa respuesta se la damos de manera inmediata vinculada a dudas sobre maridajes, tipo de vino a regalar, etc, del mismo modo como si fuera un encuentro presencial.

-¿Qué receptividad han tenido con esa modalidad en el público consumidor

La receptividad y las repercusiones que tenemos con el uso de estas herramientas digitales son excelentes. En el caso de las degustaciones y las catas guiadas por nuestros sommeliers a través de nuestras redes sociales, en cada ocasión que subimos alguna de ellas tenemos arriba de 2.500/3.000 reproducciones y participan entre 60 y 90 personas que interactúan a través de preguntas, comentarios y consultas específicas a nuestro sommelier. Y lo mismo sucede con el chat. Se trata de ofrecer experiencias de compra y asesoramiento a la altura de lo que los consumidores esperan.

5) Es un diferencial dentro de la venta on line ?

Toda iniciativa que esté orientada a mejorar la experiencia de los consumidores al momento de la compra va a ser un diferencial y bien recibida. Y esto aplica también, sin duda, al mundo on line, con lo cual las herramientas digitales que estamos utilizando nos permiten no sólo seguir en contacto con los consumidores sino también fortalecer ese vínculo.